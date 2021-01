Cumple 54 años: Claudio Paul Caniggia nació en Henderson, Buenos Aires el 9 de enero de 1967,

E x futbolista que jugaba como delantero, conocido por su carrera en Europa y la Selección Argentina, apodado mundialmente como "El hijo del viento" por la velocidad con la que jugaba.

Con la albiceleste fue subcampeón del mundo en Italia 1990 y otras copas, en las cuales formó una efectiva delantera con Gabriel Batistuta, la famosa dupla "Cani y Bati", dado que se entendían a la perfección dentro del campo de juego.

Claudio Caniggia, El Hijo del Viento [Best Goals]

En Estados Unidos, el 9 de enero de 2007, Steve Jobs anuncia el lanzamiento del iPhone.

Presentación del Iphone por Steve Jobs

1768: en Londres, Philip Astley inaugura el primer circo moderno.

Historia del CIRCO | Philip Astley | Barnum | Circo Raluy

Rodolfo Jorge Walsh nació en Lamarque, Río Negro el 9 de enero de 1927 y está desaparecido por la última dictadura argentina en Buenos Aires desde el 25 de marzo de 1977.

Periodista, escritor y traductor argentino. Es reconocido por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre —considerada como la primera novela de no-ficción— y ¿Quién mató a Rosendo?, aunque también sobresalió como escritor de ficción .Activo militante de las organizaciones FAP y Montoneros.

Su vida y obra de Walsh fueron retratados en el documental P4R+, Operación Walsh (2000)​, con dirección de Gustavo Gordillo y Gabriel Mariotto, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y ha recibido premios nacionales (Cóndor de Plata a mejor videofilme, año 2000) e internacionales.

Breve análisis de "Operación Masacre"

Rodolfo Walsh. Reconstrucción de un hombre: Operación masacre - Canal Encuentro HD

Cumple 77 años. El 9 de enero de 1944 nació el guitarrista Jimmy Page, miembro fundador de Led Zeppelin.

Lindo video a propósito de esta figura...

El Curioso Caso De JIMMY PAGE, El Guitarrista Mas Polémico De La Historia

Simone de Beauvoir, inscripta como: Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir nació en París el 9 de enero de 1908 y murió el14 de abril de 1986. Escritora, profesora y filósofa francesa, luchadora por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo​ y su obra El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo.

Simone de Beauvoir - extracto "por qué soy feminista" (1975) - part II

Cumple 80 años: Joan Chandos Báez nació en Staten Island, Nueva York el 9 de enero de 1941.

Joan Báez, es una cantante, compositora y activista estadounidense, cuya música folk contemporánea incluía a menudo canciones protesta o de justicia social.

Fue una de las mayores figuras de la canción protesta surgida en los años sesenta, al calor de la Guerra de Vietnam.

Ha grabado canciones de Allman Brothers Band, The Beatles, Jackson Browne, Leonard Cohen, Bob Dylan, Violeta Parra, Woody Guthrie, The Rolling Stones, Pete Seeger, Paul Simon y Stevie Wonder, entre otros.También interpretó canciones de compositores modernos como Ryan Adams, Josh Ritter, Steve Earle y Natalie Merchant.

Báez también ha prestado su apoyo en la lucha por los derechos LGBT.

Recibió el año pasado el Premio Woody Guthrie, un reconocimiento a artistas que se pronuncian por los menos afortunados. Fue el 16 de agosto durante la edición virtual del Festival de Folk de Filadelfia.

La artista fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017.

Una interpretación virtual reciente de una canción siempre vigente...

Blowin' In The Wind (2020)

