Uno de los estrenos más importantes anunciados para la temporada 2020 del Complejo Teatral de Buenos Aires es sin duda Boquitas pintadas, creada estrechamente entre el coreógrafo Oscar Araiz y su colaboradora desde siempre, la vestuarista y artista plástica Renata Schussheim, para la sala Martín Coronado. Una primera versión de esta pieza, basada en la novela homónima de Manuel Puig, había sido montada por Araiz y Schussheim en 1997, también con el Ballet Contemporáneo del San Martín. Pero muchos aspectos de la obra cambiaron desde entonces y esto la convierte en un auténtico estreno, previsto inicialmente para mayo y postergados por motivos más que conocidos.

Aquí te mostramos la versión de 1997

BOQUITAS PINTADAS

Formas de bailar el deseo

El propio Manuel Puig llamó a su genial novela un “folletín”. La historia de Boquitas pintadas transcurre en un pueblo ficticio de la provincia de Buenos Aires en el que se debaten las falsas apariencias, las pasiones ocultas, las intrigas mezquinas y los desengaños de los personajes: Juan Carlos, el joven Don Juan local; Nené, su enamorada sempiterna; Mabel, la muchacha acomodada del pueblo y amante secreta de Juan Carlos; La Raba, empleada doméstica en la casa de Mabel, con sus propias desventuras. Pero el supuesto folletín no está contado linealmente sino construido con una variedad de registros que vuelven única a esta novela, la segunda de Manuel Puig, un escritor no menos único. El material narrativo son cartas, descripciones de álbumes de fotos, notas en diarios, crónica de un baile de pueblo, monólogos interiores. ¿Cómo llevar entonces Boquitas pintadas al escenario? El comienzo del camino ocurrió a mediados de los 90 en Villa La Angostura y en lo que Araiz describe como el momento más glorioso de todo el proceso. Durante dos semanas, en una casita en medio de ese paisaje maravilloso, Araiz, Renata Schussheim y la productora y escenógrafa Valentina Bari trabajaron sobre la adaptación leyendo, tachando, discutiendo, acordando, hasta llegar al “perfume” de la obra de Puig. Incorporaron luego, para los distintos personajes, las voces en off de muchos actores: Andrea Politti, Víctor Laplace, Pedro Segni, Mausi Martínez, Catalina Speroni, Alejandra Flechner, Alejandro Tantanian, Betty Couseiro, Griselda Guisarri, Hebe Brugo y Divina Gloria. El compositor Edgardo Rudnitzki editó las palabras de Puig y sumó temas y cortinas musicales de la época.

Aquí una muestra del ensayo actual con los bailarines en remoto

#BACulturaEnCasa: Boquitas Pintadas: Work in progress

La banda de sonido es la misma que se utiliza hasta hoy. Sin embargo, para esta versión Aráiz la revisó enteramente ya que se había invitados tres actores y luego por las circunstancias actuales, fue modificada para ser protagonizada sólo por bailarines. “Boquitas adquirió una síntesis y una sintaxis que no tenía hasta ese momento”, dice el coreógrafo.