La cantante y compositora sueca Marie Fredriksson, conocida como la voz femenina del dúo de pop Roxette, ha muerto a los 61 años tras una larga batalla contra el cáncer.

"Tenemos que anunciar con gran tristeza que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre", informó en un comunicado la representante de Fredriksson, Marie Dimberg. Nacida en 1958, Fredriksson saltó a la fama en 1986, cuando, junto a Per Gessle, lideró la banda musical Roxette. Entre las canciones más populares del dúo —considerado uno de los más importantes de Suecia, después de ABBA— figuran Listen to Your Heart, It Must Have Been Love y The Look.

Gran trayectoria

Junto a Gessle, Roxette ha vendido 75 millones de discos y cuatro de sus singles llegaron al Nº 1 en el Billboard de los Estados Unidos y fueron la primera banda de habla no inglesa en grabar un unplugged para MTV. En 1986 grabaron su primer sencillo, Neverending Love, el cual estaría incluido en su primer álbum Pearls Of Passion. El sencillo fue el primer Top Ten del dúo en su país natal, dando paso a posteriores ediciones de singles que lograron éxito similar. El primer álbum de Roxette logró el éxito local que los llevó a vender más de 200.000 copias en Suecia.

Fredriksson nació el 30 de mayo de 1958 en el sur de Suecia, comenzando su carrera musical en la cercana Halmstad, donde se hizo amiga de su futuro compañero de Roxette. Después de un exitoso debut en solitario en 1984, la cantante se convirtió en uno de los artistas más queridas y exitosas de su país. En 1986 iniciaron junto a Gessle su plan más ambicioso: trascender las fronteras y juntos comenzaron un viaje histórico que en los próximos años los convertiría en uno de los actos pop más grandes del mundo.

Roxette - The Look

En 2002, a la cantante le diagnosticaron un tumor cerebral. Ese año se vio obligada a alejarse de la música durante varios años. Sin embargo, en 2007, volvió a los escenarios

Roxette IT MUST HAVE BEEN LOVE show ao vivo 17/06/2015

Así cronicaba "La Voz del Interior "su última visita a nuestra ciudad en el año 2017:

Marie Fredriksson, la bella cantante de pelo platinado y cortito, y voz inolvidable, tenía en ese momento 34 años. Per Gessle, el talentoso creador de hits y vocalista que lleva en su alma la eterna influencia de los Beatles, 33. Ambos habían formado Roxette en 1986. Para 1992, en el marco de su primera gira mundial Join The Joyride Tour y cuando sus temas ya sonaban en todo el planeta, llegarían a Córdoba. Y Córdoba se vestiría para el éxito. En el Chateau, tendría lugar el primer gran show de una banda internacional en la historia de nuestra ciudad. De eso, se acaban de cumplir 25 años.

“Hubo una vez una Córdoba, cuyo concierto más importante había sido el de Demis Roussos, que hacía playback. Un día, quijotes como nosotros decidimos traer a Roxette al Chateau, algo que en ese momento quedaba muy lejos de la mentalidad de los cordobeses. A partir de ahí, cerramos el negocio e hicimos el primer concierto que agotó sus entradas una semana antes. Desde entonces, cambió el show business de Córdoba”. El que habla es Gabriel Eduardo Bursztyn, en aquella época titular de Córdoba Show, la empresa que montó el trascendental espectáculo junto con TCC Telecable Color, dentro de la gira de Roxette a nuestro país llevada adelante por el empresario Daniel Grinbank .

ASÍ SE GESTÓ. En noviembre de 1991, durante la presentación de la gira Animal de Soda Stereo en el Chateau, cuya organización local había sido de Córdoba Show, Grinbank le ofreció a Bursztyn traer a Roxette.

María Pía Arrigoni también formaba parte, en ese momento, de la dirección de Córdoba Show. “Roxette era, entonces, lo más a nivel internacional; se trató de un gran esfuerzo económico; además, acá no contábamos ni con infraestructura para un concierto así, ni con gente capacitada en producción para semejante espectáculo. Así que lo que hicimos fue desarrollar todo lo necesario desde la base de lo que habíamos montado para Soda. Muchos de los fans de Soda nos ayudaron en el nuevo y gran emprendimiento; y se generó una verdadera escuela de producción”.

Desde la falta de hotelería por aquella época, múltiples aspectos debieron resolverse. Sigue Pía: “Reformamos las suites del Dorá; ubicamos hasta en la calle, hablando con sus dueños, autos de alta gama para transportar a la banda; acordamos con las empresas de colectivos servicios chárter desde plaza San Martín hasta el Chateau y regreso con una sola parada en plaza Colón; y montamos un gran dormitorio y un restaurante en el Estadio para que los trabajadores no perdieran tanto tiempo viajando todos los días. Hicimos también un importante trabajo de prensa y difusión”. En ese tiempo, Rubén Alvaraz dirigía artísticamente la 99.7 FM, que junto con la Open –con Gladys Capdevilla- fueron las principales radios a través de las cuales se promocionó el gran show. “Fue algo alucinante, magnífico”,

Como recuerdo a pesar de las imágenes precarias, el recuerdo de Roxette en Córdoba año 1992

ROXETTE EN CORDOBA

La juventud de los 90, dice adiós a una de sus grandes admiradas.