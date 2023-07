A los 96 años, este viernes, falleció el cantante estadounidense Tony Bennett.

El músico, nacido en Long Island, Nueva York, tuvo su primer éxito de ventas en 1951 con "Because of You", luego volvió a encabezar las listas de éxitos más de 60 años después, colaborando con la estrella del pop Lady Gaga para convertirse en la persona de mayor edad en tener un álbum No. 1.

El artista ganó 19 premios Grammy y actuó antes para todos los presidentes, desde Dwight D. Eisenhower hasta Barack Obama.

Él y su familia revelaron en 2021 que tenía la enfermedad de Alzheimer.

Era un cantante de la escuela pre-rock, un retroceso vestido de esmoquin cuya carrera flaqueó en las décadas de 1960 y 1970, cuando se negó a cantar música que pensaba que estaba por debajo de su talento. Luego, con su hijo manejando un renacimiento al final de su carrera, el Sr. Bennett comenzó a conectarse con audiencias más jóvenes de la generación de MTV, saltando al estrellato por segunda vez en la década de 1990 sin cambiar su estilo clásico o incluso aflojarse la corbata, detalla el medio The Washington Post.

Posicionado en las listas de todas las décadas, desde lo 50 hasta la década de 2020. Era una estrella antes de que Elvis Presley grabara su primera canción y todavía estaba en la cima de su juego en la era de Lady Gaga, Katy Perry y Jay-Z, lo que le dio lo que el crítico Gary Giddins llamó "la última risa más larga de la historia".

De 1962 a 1966, Bennett lanzó 15 álbumes. Apareció en programas de televisión y tuvo una actuación de mando ante la familia real británica.

Bennett apareció en programas de entrevistas nocturnos, MTV y en festivales de rock alternativo y otros lugares donde el público más joven podía escucharlo. Aprovechó un renacimiento de los estilos pop tradicionales que comenzó en la década de 1980, cuando Linda Ronstadt grabó álbumes con el antiguo arreglista de Sinatra, Nelson Riddle.

Se lo escuchó en episodios de "Los Simpson". Su éxito de 1954 "Rags to Riches" se reprodujo durante los créditos iniciales de la película de mafiosos de 1990 de Martin Scorsese "GoodFellas". Tuvo cameos en películas como "Get Shorty", "Casino", "Swingers" y "Analyze This".

Bennett ganó premios Grammy por su tributo de 1992 a Sinatra, "Perfectly Frank", y por "Steppin' Out", un homenaje de 1993 a Fred Astaire. Su especial "MTV Unplugged" de 1994 en la red de videos musicales fue un evento nacional, y el álbum que lo acompaña ganó dos premios Grammy, incluido el álbum del año.

Incluso después de recibir un premio Grammy por su trayectoria en 2001 siguió recibiendo premios Grammy por su interpretación, incluidos premios a los mejores álbumes vocales de pop tradicional por dos grabaciones con Lady Gaga, hasta 2022, con "Love for Sale", grabada el año anterior con la estrella del pop Lady Gaga.