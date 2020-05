Se confirmó la muerte del cantante Sergio Denis en la clínica de rehabilitación Alcla pasado el mediodía del viernes 15 de mayo.

Su fallecimiento, a la edad de 71 años, se dio tras una internación que duró más de un año, a raíz de una caída que el artista tuvo en el escenario del teatro Mercedes Sosa, en San Miguel de Tucumán.

El artista se disponía a cantar “Te llamo para despedirme” en su show del 11 de marzo de 2019 cuando se cayó en el foso de orquesta de casi tres metros ubicado delante del escenario.

Fue trasladado de urgencia al hospital Ángel Padilla, y días más tarde, derivado a Buenos Aires por la gravedad de su estado.

Después de varias operaciones y algunas mejoras en su salud, el cantante pasó sus últimos días internado en la clínica de rehabilitación Alcla con cuidado profesional constante. Su hermano, Carlos Hoffmann, habló con el diario Clarín sobre el estado delicado en el que se encontraba el artista.

“Es lo mismo de todos los meses. Sergio no salió del estado que tiene desde que sucedió el accidente. No hay nada nuevo. Abre los ojos y nada más. No está conectado con la realidad y nadie sabe qué pasa dentro de su cerebro”, dijo en aquella ocasión.

En tanto, el hijo de Sergio Denis, Federico Hoffman, anunció la noticia y lamentó la muerte en redes sociales.