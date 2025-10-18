En los últimos días, los rumores sobre una posible gira sudamericana de AC/DC empezaron a tomar fuerza. Según trascendió, la legendaria banda australiana planea visitar Brasil, Argentina y Chile, lo que ya desató la euforia entre sus fanáticos.

Ante la expectativa, el productor José Palazzo decidió poner fin al misterio y se pronunció desde su cuenta de Twitter (X). “Confirmado”, escribió, al citar un posteo que aseguraba que el grupo volverá a Sudamérica en marzo de 2026.

Si bien esa fecha la dejaría fuera del Cosquín Rock, todavía no hay detalles sobre cuántos shows daría en Argentina ni en qué ciudades. Aun así, el anuncio de Palazzo fue suficiente para revolucionar a los fans, que llenaron las redes de mensajes entusiastas: “Tráelo a Cosquín, José, pago cualquier abono”, “¿Cuánto costará la entrada más barata?”, “Gracias por alegrarme el día” o “Por favor, que no haya campo VIP”, fueron algunos de los comentarios más compartidos.

Por el momento, no hay información oficial por parte de la banda, pero las palabras de Palazzo bastaron para que crezca la ilusión: todo indica que AC/DC podría volver a hacer vibrar la Argentina después de una larga espera.

La última vez que el grupo liderado por Angus Young visitó el país fue en 2010, cuando ofreció tres conciertos inolvidables en el estadio de River Plate como parte de su gira Black Ice Tour. Aquellas noches quedaron grabadas en la memoria de miles de fanáticos y, según parece, una nueva dosis de rock y electricidad podría estar en camino.