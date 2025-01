Apple TV+ da la bienvenida al 2025 con una promoción imperdible: acceso gratuito a su plataforma durante el primer fin de semana del año, del 3 al 5 de enero. Solo necesitás iniciar sesión con tu Apple ID desde cualquier dispositivo compatible para disfrutar de su destacado catálogo de contenido original.

Contenido imperdible en Apple TV+ este fin de semana

Aprovecha esta oportunidad para explorar o ponerte al día con algunas de las producciones más populares y aclamadas de Apple TV+, entre ellas:

Series de éxito con nuevas temporadas, como "Silo," "Shrinking" y "Bad Sisters".

Estrenos muy esperados, como el thriller "Presumed Innocent".

Series nominadas al Globo de Oro, como “Caballos lentos” con Gary Oldman y “Desprecio” con Cate Blanchett".

Ganadoras de prestigiosos premios, incluyendo "The Morning Show" y "Ted Lasso".

Fenómenos globales como "Severance", ideal para ponerse al día antes de su segunda temporada.

Además, el catálogo incluye grandes propuestas para los amantes de la ciencia ficción, como "Dark Matter," "For All Mankind" y "Foundation". También encontrarás películas familiares como "Fly Me to the Moon" y "The Family Plan", junto a emocionantes títulos de acción como "Wolfs" y "The Instigators".

Cómo disfrutar del acceso gratuito a Apple TV+

Durante este período especial, podrás acceder al contenido de Apple TV+ sin costo desde cualquier dispositivo compatible:

Dispositivos Apple: iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro.

Televisores inteligentes: Modelos de Samsung, LG, Sony, VIZIO y TCL.

Dispositivos de streaming: Roku, Amazon Fire TV y Chromecast con Google TV.

Consolas de videojuegos: PlayStation y Xbox.

Navegadores web: Directamente en tv.apple.com.

Solo necesitás iniciar sesión con tu Apple ID para empezar a disfrutar del contenido.

Accedé a más contenido. Cuánto cuesta la suscripción:

Si querés continuar disfrutando de Apple TV+ después del fin de semana gratuito, puedes suscribirte por $9.99 USD al mes. Nuevos usuarios obtienen una prueba gratuita de siete días. Además, al adquirir un dispositivo Apple, puedes disfrutar de tres meses gratis como parte de una promoción limitada.

Compartimos este hilo de X para conocer más detalles de la programación en el que el usuario comenta y sugiere con un especial sentido del humor. Hacé click AQUÍ