Cumple 79 años. En 1942 nace en la ciudad brasileña de Salvador Bahía, el músico y compositor Gilberto Passos Gil Moreira, figura clave del movimiento musical tropicalista y ex ministro de Cultura de Brasil. La obra de Gilberto Gil , quien publicó más de 60 discos, recoge influencias del rock, el reggae y diversos elementos del samba y la bossa nova brasileños.

Estuvo en Córdoba, en el Orfeo Súperdomo en un show inolvidable junto a Caetano Veloso el 6 de setiembre de 2015. El video no es de esa presentación.

Un concierto completo para quien quiera disfrutarlo....

El 26 de junio de 1997 falleció Israel Kamakawiwo’ole, uno de los músicos hawaianos más destacados. Conocido como “Iz”, se dio a conocer fuera de Hawái cuando su disco Facing Future salió a la venta en 1993 incluyendo su popurri mezclando los antiguo clásicos “Somewhere Over the Rainbow / What a Wonderful World”. Murió a los 38 años, afectado de problemas respiratorios derivados de su exceso de peso.

El fragmento de una presentación emocionante...

El 26 de Junio de 1917 nació Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, en la Ciudad de San Luis. Músico, cantor, autor y compositor.

En 1964, fue Director General de la Red Argentina de Emisoras Splendid.

En 1965 ocupo la Pro-Secretaría del Senado Nacional.

Obras: Caminito del Norte – Campanita de Santo Domingo (con José Zavala) – El chañaral de las ánimas, entre otras.

En 1891 el abogado y legislador Leandro Nicéforo Alem funda a la Unión Cívica Radical, uno de los partidos más antiguos del país, que primero se llamó Unión Cívica Anti Acuerdista en rechazo a un pacto de la Unión Cívica con el Partido Autonomista Nacional para una fórmula presidencial “de unidad” para las elecciones de 1892.

El 26 de junio de 1970 murió el escritor argentino Leopoldo Marechal, víctima de un síncope. Nació el 11 de junio de 1900 en Buenos Aires y fue maestro de enseñanza secundaria. En Europa, colaboró en las revistas literarias de las vanguardias de los años ’20.

En 1819 nace en Buenos Aires la escritora, periodista y maestra Juana Paula Manso de Noronha, pionera del feminismo en Sudamérica y fundadora de una treintena de escuelas de enseñanza primaria.

En 1996 con la dirección técnica de Ramón Ángel Díaz,River Plate gana su segunda Copa Libertadores de América al vencer por 2-0 al América de Cali colombiano con goles de Hernán Crespo en partido disputado en el estadio Monumental.

En 1974 el “Mariscal” Roberto Perfumo, considerado uno de los mejores zagueros de la historia del fútbol, juega por última vez en la selección argentina. Fue en el partido en el que Argentina cayó ante Holanda por 4-0 en el estadio de la ciudad alemana de Gelsenkirchen por el Grupo A del Mundial de Alemania ‘74.

El 26 de junio de 2002, se produjo la “Masacre de Avellaneda”, en donde fueron asesinados los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán durante la represión policial a una protesta piquetera en el Puente Pueyrredón.

El 26 de Junio de 2005 fallece José Vicente Cidade, en la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones. Violinista, autor y compositor.

Criado en un ambiente musical, se destaca desde muy niño al igual que su hermano Ramón Gumersindo Cidade (Ramón Ayala) con condiciones para la música.

Obras: A Misiones mi tierra – Bajo el sol de Santa Fe (con Ricardo Linares) – Costera (con Ricardo Linares) – Cueca del pañuelo (con José A. Gaillardou) – Dolor de hachero – El mensú, etc.

El 26 de junio de 1977 Elvis Presley da su último concierto en el pabellón Market Square Arena, en Indianápolis.



Cumple 28 años. En 1993 nace en la ciudad de Boca Ratón (Florida, EEUU), la cantautora, actriz y productora musical Ariana Grande, quien lleva grabados cinco discos y tiene más de 40 millones de seguidores de su canal de Youtube, que acumula más de mil millones de reproducciones.

‘Pov’ de Ariana Grande es el tema de cierre de su última producción discográfica llamada ‘Positions’ lanzada en el año 2020. Y hace pocas horas dio a conocer este video para un ciclo especial...

Que tengas buen día.