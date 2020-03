Cumple 75 años: Eric Patrick Clapton nació en Ripley, Surrey, Inglaterra, Reino Unido el 30 de marzo de 1945, más conocido como Eric Clapton, es un guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, en concreto con su Stratocaster.

​ Es conocido por el apodo de Slowhand (‘mano lenta’),​ desde su época en The Yardbirds y con el de God (‘Dios’) en su época con Cream. Clapton es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll por partida triple: como miembro de The Yardbirds y de Cream y por su carrera como solista. En opinión de muchos críticos, Clapton ha sido uno de los artistas de la cultura de masas más respetados e influyentes de todos los tiempos.

Eric Clapton - I Shot The Sheriff [Crossroads 2010] (Official Live Video)

Cumple 52 años: Céline Marie Claudette Dion, más conocida como Céline Dion nació en Charlemagne, Quebec el 30 de marzo de 1968, es una cantante y empresaria canadiense. Antes de alcanzar el mayor éxito internacional de su carrera, emergió como estrella adolescente en su país natal, lanzando una serie de álbumes en francés que le otorgaron popularidad.

Celine Dion LIVE CONCERT 2020

Los movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras del hogar consideran el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, precisamente con la intención de colocar en la agenda pública su situación de discriminación sistemática y llamar la atención ante la indiferencia social. En 1988, en Bogotá, Colombia, tuvo lugar el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLATRAHO), y se instituyó el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, como fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos de este sector compuesto en su mayoría por mujeres indígenas o empobrecidas. En Córdoba, sindicato que las nuclea, lo celebra el 3 de abril.

Voces del trabajo doméstico en Argentina: Carmen Britez

Cumple 41 años: Geethali Norah Shankar Jones nació en Nueva York el 30 de marzo de 1979, conocida como Norah Jones, es una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense. Ganadora de nueve premios Grammy, ha vendido como cantante más de 40 millones de discos. Su música combina elementos de jazz, blues, soul, country y pop.

Norah Jones - Live from Austin TX

Vincent Willem van Gogh nació en Zundert el 30 de marzo de 1853 y murió en Auvers-sur-Oise el 29 de julio de 1890, fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo.​

Pintó unos 900 cuadros (entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas) y realizó más de 1600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 fueron para Theo; las otras son correspondencia con amigos y familiares

Vincent Van Gogh-La Pincelada de un Genio

1870: en el fuerte Sarmiento (actual ciudad argentina de Río Cuarto), el coronel Lucio V. Mansilla parte en una expedición pacífica de 18 días hasta las tierras del cacique ranquel Mariano Rosas. Dos meses después publicará ese relato como Una excursión a los indios ranqueles.

Lucio V. Mansilla (Canal Encuentro)

Francesco Paolo Lo Vecchio nació en Chicago el 30 de marzo de 1913 y murió en San Diego el 6 de febrero de 2007, más conocido como Frankie Laine, fue un cantante, compositor y actor estadounidense con fuerte vozarrón de barítono. Le pusieron el apodo de Sr. Ritmo.

Tuvo un gran éxito en los años cuarenta y cincuenta. Entró en el mundo del espectáculo participando en los maratones de baile que en su país se popularizaron durante la Gran Depresión.

1 Frankie Laine in Concert 1976

Cumple 74 años: Ana María Picchio nació el 30 de marzo de 1946 en Floresta, Buenos Aires, es una actriz de cine, teatro y televisión, una de las más destacadas de su generación.

Entre las obras en las que se ha destacado se encuentran las películas La tregua, primera película argentina en ser nominada para un Premio Óscar, Chechechela, una chica de barrio (1986) y Breve cielo (1969).

En cine ganó el Cóndor de Plata y el San Jorge de Plata del Festival de Moscú como mejor actriz por Breve cielo y nuevamente el Cóndor de Plata como mejor actriz por Chechechela, una chica de barrio

La Tregua (Trailer de restauración)

Cumple 27 años: Larissa de Macedo Machado nacida en Río de Janeiro el 30 de marzo de 1993, ​ más conocida por su nombre artístico Anitta, es una cantante y actriz brasileña. Empezó su carrera profesional de música en 2013, cuando firmó con Warner Music y publicó «Show das Poderosas» que se convirtió en un éxito en Brasil y la consagró como una gran intérprete.

Anitta - Medicina (Official Music Video)

Que tengas un buen día ....y quedate en casa.