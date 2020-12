Norma es una tragedia lírica en dos actos con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Felice Romani (basado en la tragedia Norma, ou L'infanticide, de Alexandre Soumet), estrenada en La Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831. Se considera un ejemplo de la mayor altura de la tradición belcantista.

María Callas, canta su aria principal: Casta diva, en que la protagonista dirige una plegaria a la luna...

Maria Callas, Norma - Casta Diva - Bellini

1833: en el Teatro de La Scala (en Milán) se estrena la ópera Lucrezia Borgia, de Gaetano Donizetti.

Aunque no se representa tan regularmente como algunas de las partituras más populares de Donizetti, el aria de Lucrecia "Com'è bello", de Orsino Brindisi "Il segreto per esser felice", del tenor "Di pescator ignobile", y el aria de bajo "Vieni, la mia vendetta!" (video que compartimos) son todas momentos melódicos famosos y muy efectivos de la ópera y han sido representadas y grabadas con frecuencia.

Vieni, la mia vendetta - Michele Pertusi (Lucrezia Borgia-Donizetti)

1906: en Melbourne se estrena el primer largometraje de más de una hora de duración, The Story of the Kelly Gang.

En 2019 esta película tuvo una nueva versión, vemos el traíler...

TRUE HISTORY OF THE KELLY GANG | Trailer Subtitulado | George MacKay, Russell Crowe, Charlie Hunnam

Virginia Bolten nació en San Luis el 26 de diciembre de 1876 y murió en Montevideo en 1960,​ fue una militante anarquista, sindicalista y feminista argentina, con actuación en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Dirigió el periódico anarcofeminista argentino La Voz de la Mujer, en su versión rosarina en 1899, y La Nueva Senda de Montevideo, cuando Juana Rouco Buela debió esconderse debido a la persecución policial. Fue activa redactora y corresponsal del periódico anarquista La Protesta Humana.​ Fue representante y promotora de la Federación Obrera Argentina (luego FORA)

La actriz Esther Goris (1963) se basó en el trabajo de Nora Usenky y Mariana Fontana (profesoras de Historia e investigadoras rosarinas) como referencia para escribir el guion (con Graciela Maglie) de la película " Ni dios, ni patrón, ni marido" (2009) acerca de Virginia Bolten (interpretada por la actriz Eugenia Tobal)

Virginia Bolten

Cumple 73 años: Víctor Hugo Morales nació en Cardona el 26 de diciembre de 1947,​ periodista, locutor y escritor uruguayo​ radicado desde 1981 en Argentina. Es especialmente conocido por su labor como narrador de partidos de fútbol, hasta el punto de ser considerado en ocasiones como «el relator deportivo por excelencia de habla hispana»

Este año conduce el espacio "Batalla cultural" en C5n.

Ésto decía hace un mes...

El último gol | Víctor Hugo Morales:Editorial 26-11-2020 C5N

Cumple 54 años: Elisa María Avelina Carrió nació en Resistencia el 26 de diciembre de 1956,​ conocida como Lilita Carrió, es una abogada, catedrática universitaria y política argentina que se desempeñó como Diputada de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2009 hasta 2020, ocupando dicho cargo previamente entre 2005 y 2007. Años antes, fue Diputada de la Nación por la Provincia del Chaco entre 1995 y 2003, y Convencional Constituyente en 1994.

Alejo Carpentier y Valmont nació en Lausana, Suiza el 26 de diciembre de 1904 y murió en París, Francia el 24 de abril de 1980, fue un escritor cubano que influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante su período de auge. La crítica lo consideró uno de los escritores fundamentales del siglo XX en lengua española, y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana.

Algunas obras: El derecho de asilo, Concierto barroco, El recurso del método. El siglo de las luces, ¡Écue-Yamba-O!, Alabado sea el Señor (1933) sobre el folclore y mitología afrocubanos, El reino de este mundo (1949) y Los pasos perdidos (1953).

Expectacular entrevista con Alejo y lo real maravilloso

El 26 de diciembre de 1893 nació Mao Zedong, presidente del Partido Comunista de China, principal fundador de la República Popular China.

Biografía de Mao Tse-Tung

Cumple 49 años: Jared Joseph Leto nacido en Bossier City, Luisiana el 26 de diciembre de 1971,​ es un actor, músico, director y productor musical estadounidense, fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars.

Algunas películas: El club de los deshauciados; Escuadrón suicida, donde hace de Jocker (Video); Blade Runner 2049 y se esperan al menos tres títulos para 2021: Morbius; The little things y La liga de la justicia de Zack Snyder. Es una de los actores más sobresalientes de su generación.

Jared Leto transformation into The Joker | Featurette

María Ángeles Sabor Riera nació en Buenos Aires el 25 de febrero de 1911 y falleció el 26 de diciembre de 2007, fue una bibliotecaria, docente e historiadora argentina. Su obra «Contribución al estudio histórico del desarrollo de los servicios bibliotecarios de la Argentina en el siglo XIX, 1810-1910», en dos volúmenes, es uno de los mayores aportes sobre la historia bibliotecológica argentina.

/////////////

Mary Christine Brockert nació en Santa Mónica, California el 5 de marzo de 1956 y murió en Pasadena, California el 26 de diciembre de 2010, más conocida como Teena Marie,​ apodada Lady T fue una cantante estadounidense de R&B y soul, además de guitarrista, compositora y productora. Algunas de sus canciones más famosas son Square Biz (1981), Lovergirl (1984) y Ooo La La La (1988), entre otras.

Teena Marie - Lovergirl

Que tengas buen día.