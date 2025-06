En la primer semana de julio se presentan numerosas actividades culturales para todos los gustos. La Agencia Córdoba Cultura brinda una agenda pensada para los niños, niñas y jóvenes en vacaciones.



El jueves 3 de julio marca el comienzo de la 15ª Feria Infantil del Libro Córdoba, que se extenderá hasta el 20 de julio en el Centro Cultural Córdoba. La feria contará con espectáculos de títeres, música en vivo, narraciones, talleres creativos y encuentros con autores e ilustradores. La entrada es gratuita y se retira una hora antes por boletería. Un clásico de las vacaciones que año a año cautiva a grandes y chicos.



El viernes 4 a las 17:30, se inaugura la muestra “MutArte en Movimiento” de la artista Paola Arias en el Museo de Ciencias Naturales. La exposición reúne esculturas y objetos realizados con materiales reciclados, proponiendo una reflexión sobre el cambio, el cuidado ambiental y la creatividad. Además, habrá actividades participativas y creación de obras colectivas. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de septiembre.



Para cerrar la semana, el domingo 6 a las 11:30, el Teatro Estable de Títeres presenta “Giro, calesita de estaciones” en la Sala Azucena Carmona del Teatro Real. La obra, dirigida por Hernán Danza, invita a viajar por las estaciones del año a través de los ojos de Giro, un caballito de madera que da vueltas como en una calesita.

Mirá la programación de la semana:

Lunes 30

A las 12. 98° Aniversario del Teatro Real. Teatro Real – San Jerónimo 66

El Teatro Real celebra 98 años de historia escénica en el corazón de Córdoba. En el marco de su aniversario, y rumbo a su centenario, invita al público a una jornada especial con entrada libre y gratuita. La actividad comenzará con una performance artística del Teatro Estable de Títeres en el ingreso principal del edificio, sumando teatralidad y cultura al ritmo habitual del centro. Luego, se compartirán anécdotas, relatos y semblanzas que recorren la historia del icónico espacio cultural. El evento finalizará con sorpresas pensadas para celebrar casi un siglo de arte, comunidad y memoria colectiva.

A las 18. Cine en Río Cuarto: Quinografía (de Mariano Donoso y Federico Cardone, España-Argentina, 2025) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Un recorrido a través del mundo, con grabaciones en seis países y entrevistados referentes de la cultura internacional y al mismo Quino, para abordar la vida de uno de los argentinos más talentosos y sensibles, la de sus personajes más conocidos y también descubrir el humor mordaz, irónico, a veces ingenuo, de toda su obra. Repite el martes 1 de julio a las 18:30; miércoles 2 a las 20:30; viernes 4 a las 18:30 y sábado 5 a las 20:30. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20:30. Cine de cabecera: El fantasma del paraíso (de Brian De Palma, Estados Unidos,1974) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Paul Williams escribió la partitura de este clásico del cine musical de terror, en el cual participa interpretando el papel del malvado magnate de la música perseguido por un compositor desfigurado al que mete en prisión para robar sus composiciones. Una vez en libertad, el fantasma se enamora de la nueva estrella de la canción promocionada por el magnate, comenzando así su particular venganza. Entrada libre y gratuita.

Martes 1

A las 17. Cine: La venganza (de Gustav Möller, Dinamarca, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Eva, una guardiacárcel con firmes convicciones, enfrenta el dilema más difícil de su vida cuando un joven de su pasado es trasladado al penal donde trabaja. Sin revelar su secreto, pide ser asignada al mismo pabellón, el más duro y violento. Así comienza un thriller psicológico cargado de tensión, donde el sentido de justicia de Eva la empuja a tomar decisiones que pondrán en juego su moral y su futuro.

Repite a las 19 y a las 21 y miércoles 2 a las 17, 19 y 21 hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 20. La boheme. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini. Participan Orquesta Sinfónica de Córdoba, Coro Polifónico de Córdoba, Coro de Niños del ISEAM Domingo Zipoli, y Circo Da Vinci.



Dirección escénica: Cristina Gómez Comini. Dirección musical: JongWhi Vakh. Solistas: Lucía González/Cecilia Leunda, Pablo Bemsch/José Curado, Anahí Cardoso/Alejandra Tortosa, Federico Bildoza/Federico Finnochiaro, Roy David Pullen/Leonardo Pérez, José Luis Moreno/Alejandro Wagner. Diseño de vestuario a cargo de Ana Rojo, diseño de escenografía de Augusto Bernhardt, y diseño de iluminación de Rafael Rodríguez. Localidades disponibles próximamente a través de Autoentrada y en boletería. Valores: Platea, 40.000; cazuela, 30.000; tertulia, 25.000; paraíso, 15.000; palcos altos y bajos, 150.000; y palcos cazuela, 100.000 pesos.

A las 20:30. Cine por la diversidad: “Soy la Meg Ryan de este delirio” (de Diane Keaton, Estados Unidos, 2000) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Durante julio, se propone cine para suspirar, reír y declamar (una vez más) que el amor en pantalla sí existe. Se proyectarán: No nos dejes colgadas, Cuando Harry conoció a Sally, Beso francés, Sintonía de amor y Tienes un e-mail. Giorgia, Eve y Maddy son tres hermanas que afrontan sus problemas comunicándose por teléfono. Pero, cuando su padre es ingresado en un hospital de Los Ángeles, tras años de vida desordenada, cariño intermitente y constantes llamadas de teléfono, la vida de las tres se ve amenazada irrevocablemente. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 2

A las 18. Cine en Río Cuarto: Después, la niebla (de Martín Sappia, Argentina, 2025) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



César es sereno en una fábrica de productos químicos desde hace más de veinte años. Una tarde recibe una carta de su hermana en la que le avisa que ha vendido el terreno familiar de la montaña. César decide abandonar su trabajo y emprende un viaje hacia esa zona, con el objetivo de recuperar la urna con las cenizas de Elena enterradas allí. Caminando se enfrenta al duelo velado por años.

Repite viernes 4 a las 20:30 y sábado 5 a las 18. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Jueves 3

15ª Feria Infantil del Libro Córdoba. La edición número 15 de la Feria Infantil del Libro Córdoba abrirá sus puertas desde el 3 al 20 de julio en el Centro Cultural Córdoba. Habrá títeres, músicos, narradores, talleres creativos, encuentro con autores e ilustradores, todo con entrada gratuita retirando por boletería una hora antes.Horarios de Feria: Lunes a Sábados de 14 A 20 hs y Domingos 11 A 20 hs.Funciones en auditorio: Todos los días dos funciones a las 16 y 18 hs.



Entradas gratuitas, se retiran una hora antes de cada función – 200 Entradas por función.Living de Letras: Todos los días a las 17 hs. Domingos 15 y 17 hs – Foyer (Espacio Contiguo Al Auditorio) Entrada libre y gratuita.

Link web oficial con programación dia por dia AQUÍ

A las 17. Cine: Hot milk (de Rebecca Lenkiewicz, Reino Unido, 2025) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Rose (Fiona Shaw) y a su hija Sofía (Emma Mackey) viajan a España, a la ciudad costera de Almería, para visitar a Gómez (Vincent Pérez), un enigmático curandero que podría tener la cura para la misteriosa enfermedad que sufre Rose. Pero en la soleada ciudad, Sofía, atrapada hasta ahora por la enfermedad de su madre, comienza a liberarse de sus inhibiciones al sentirse atraída por el magnético encanto de una viajera de espíritu libre, Ingrid (Vicky Krieps).

Repite a las 21; viernes 4, sábado 5 y domingo 6 a las 17 y 21 hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 17:30. Inauguración muestra Itinerante “3er Encuentro de Pintores y Fotomaratón Icho Cruz”. Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395



Luego de su paso por la Posada del Qenti, el Sum El Faro y la Facultad de Turismo y Ambiente, llega al Museo Provincial de Ciencias Naturales las obras premiadas para continuar su recorrido para seguir compartiendo arte, naturaleza e identidad. El 3er Encuentro de Pintores y Fotomaratón fue organizado por la Municipalidad de Icho Cruz, con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura y la UPC. Entrada por orden de llegada. Apto para todo público a partir de los 8 años.

A las 19. Cine espacio INCAA: Tamales (de Teodoro Ciampagna, Argentina, 2025)Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Rosa, una tamalera de la Quebrada de Humahuaca que puso los ahorros de toda su vida en pepitas de oro de repente muere. Su desaparición física de este mundo desata la locura de su distópica familia, la cual se va a desconocer entera para poder encontrar la fortuna que Rosa dejó. En medio del caos, Matías, su nieto del corazón, deberá decidir si escapa de la locura o abraza su destino. Repite viernes 4 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20:30. Jueves de comedia: “Hotel Open”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66



Con dirección de Gonzalo Tolosa. Cinco mujeres atrapadas en un hotel derruido del que no pueden salir, la muerte como premisa para poder liberarse de su martirio, una lucha constante contra el flagelo de la depresión, afuera las ratas, afuera la peste que todo lo invade, adentro el dolor, la angustia, las ganas efímeras de sobrevivir. Un drama psicológico sobre la naturaleza humana. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Luna Monti presenta “Solita”. Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Un concierto acústico imperdible que se presenta como uno de los destacados del mes, combinando intimidad, emoción y la fuerza interpretativa de una de las voces más singulares de la música popular argentina. En esta propuesta íntima y poderosa, Luna Monti aborda por primera vez un proyecto completamente solista: voz, guitarra y cuatro venezolano, en un repertorio que transita el folclore latinoamericano, canciones de autores contemporáneos y composiciones propias. Con su sello interpretativo inconfundible, la artista ofrece una experiencia musical tan delicada como profunda. Entradas anticipadas: $15.000. El día del concierto $17.000.-

Viernes 4

A las 17. Inaugura “Artes en cáscaras naturales, pintura en porcelana” Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



Hasta el 6 de julio inclusive se realiza una Exposición Internacional de Pintura sobre Porcelana y la XLII Muestra anual de Pintura sobre Porcelana 2025. El horario para visitar la muestra, los días 5 y 6 de julio, será de 11 a 19 hs. Entrada libre y gratuita

A las 17. Inauguración de la muestra “La fauna invisible”. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

Una delicada y sugerente propuesta de la artista Analía Colque. A través de pinturas, dibujos y bordados, nos invita a descubrir un bestiario fantástico, poblado por animales imaginarios que, aunque reconocibles —un caballo, una coneja, un elegante carpincho—, pertenecen a un universo donde la realidad y la fantasía se entrelazan. Un recorrido por una serie de representaciones imaginarias y poéticas de seres que, aunque se encuentran ilustrados con gran detalle y son reconocibles como parte de aquello que entendemos del mundo: un caballo, una coneja o un carpincho elegante; en realidad no existen en el sentido literal o físico: son «invisibles» nunca vamos a poder cruzarlos de frente, ya que son el resultado de construcciones de la imaginación, la memoria, los gustos y anhelos de quién ilustra y de la historia de un espacio cultural reconstruido en el tiempo. Las obras dialogan con la Colección del Museo, tejiendo puentes entre lo patrimonial y lo contemporáneo, entre la memoria colectiva y las invenciones personales. Son criaturas que habitan en la memoria, en los sueños, en los gestos de quien crea y en los ecos del espacio que las contiene.

A las 17:30. Inauguración de la muestra “MutArte en Movimiento”. Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

Se inaugura la muestra de la artista Paola Arias, en la que combina arte, reciclaje y conciencia ambiental. Esta exposición propone un viaje por esculturas y objetos realizados con materiales reciclados, que invitan a reflexionar sobre la transformación constante de la materia y nuestra forma de habitar el mundo. Se podrá recorrer hasta el domingo 7 de septiembre. Además, habrá espacios de creación en vivo y participación del público en una obra colaborativa. Arte, sostenibilidad y participación en un solo lugar.



A las 20:30. Otro Cuerpo Elenco presenta “Debe ser el humo”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66



Una casa. Un cumpleaños. El encierro. Todo sumergido en una realidad diversa. Iván, Elena y Sonia construyen una cotidianeidad tan pueril como inquietante. Sostienen una lógica interna destinada a fallar. Todo es terrible. Todo está reglado. Las palabras y las acciones son desesperadamente contradictorias. El vínculo que los une no es reconocible. A la superficie sólo emerge la asfixia de tenerse cerca. Están reducidos al mínimo de la existencia, pero no lo admiten, se resisten. Juegan para soportar el tiempo; festejan para romper lo circular; se encierran para no afrontar la realidad. ¿Qué es lo real? ¿Vamos a jugar?



Edad recomendada: mayores de 16 años. Repone el sábado 5 a las 20:30. Entradas anticipadas hasta el jueves 3/7/2025, $12.000. A partir del día 4/7/2025 $14.000, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sábado 5

A las 15. De Paseo en el Buen Pastor: Compañía Santuanimé presenta “Combinados”. Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325

Combinados es una función en formato de varieté en la que Ela y Maca van desarrollando diversos números malabarísticos mezclados con humor delirante y absurdo. A medida que transcurren los números ellos van logrando una amalgama que los lleva mucho más allá de las habilidades individuales hasta el punto de lograr combinaciones de destreza malabarística mucho más complejas mostrando las posibilidades infinitas del trabajo en equipo.

Repite el domingo 6 a las 15. Entrada libre y gratuita.



A las 19. Cine: Tamales (de Teodoro Ciampagna, Argentina, 2025) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Rosa, una tamalera de la Quebrada de Humahuaca que puso los ahorros de toda su vida en pepitas de oro de repente muere. Su desaparición física de este mundo desata la locura de su distópica familia, la cual se va a desconocer entera para poder encontrar la fortuna que Rosa dejó. En medio del caos, Matías, su nieto del corazón, deberá decidir si escapa de la locura o abraza su destino.

Repite domingo a las 19. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.



A las 18 y 20:30.“Épico Magic Dream”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Mago Matus y Willy Magia presentan el espectáculo que reúne a los dos magos más prestigiosos de Argentina. En esta mega producción, la magia, el humor y la tecnología se fusionan para crear un show único, emocionante a nivel internacional. Para disfrutar en familia y hacer realidad los sueños de grandes y chicos. Edad recomendada: mayores de 16 años.

Repone domingo 6 a las 16 y 18:30 hs. Entradas: Platea fila 1 A 10 $29.700, fila 11 a 16 $24.200, 1° nivel $19.800, niveles 2 y 3 $13.200, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 19:30. La música de Disney. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Espectáculo visual y musical con orquesta, cantantes y bailarines. Repone domingo 6, martes 8, miércoles 9 y jueves 10 a las 16 y 19:30, y viernes 11 a las 16. Localidades disponibles a través de Edenentradas.ar, o en Edén disquería (Obispo Trejo 15, esquina Deán Funes, de lunes a viernes de 9 a 18:30 y sábados de 9 a 13; como así también en boletería del Teatro del Libertador. Precios: Platea, 77.000; cazuela, 66.000; Caz. Lateral, 63.800, Caz. Lat, 60.500; tertulia, 49.500; paraíso, 38.500 pesos.

Domingo 6

A las 11. Tejiendo infancias. Teatro Real – Hall de ingreso – San Jerónimo 66

Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita.

A las 11:30. Teatro Estable de títeres presenta: “Giro, calesita de estaciones”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Dos titiriteros ponen en marcha una máquina que gira y gira… y en las vueltas pasan los días y las noches: florece la primavera, se escucha el bullicio del verano, luego el otoño y sus hojas coloridas y con la nieve blanca y tranquila llega el invierno…Giro, un caballito de madera, recorre las estaciones como quien pasea entre los juegos de una calesita. Autor y Dirección: Hernán Danza. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 16. Ciclo Piano Libre. Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325



La propuesta consiste en la instalación de un piano en la explanada del Paseo del Buen Pastor, disponible para que intérpretes de todos los niveles, géneros y trayectorias —desde estudiantes y aficionados hasta profesionales y concertistas— puedan expresarse libremente y compartir su arte con el público. Piano Libre se presenta como una invitación abierta a toda la comunidad, reafirmando el compromiso con una cultura participativa, inclusiva y en constante movimiento. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Títeres: PHILIA. Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Edad recomendada: + 5 años. Entrada gratuita, por orden de llegada.



A las 17. Taller de Texturas “La Vicuñita”. Arte textil para las infancias. Museo del Cuarteto – Colón esquina Rivera Indarte

En conjunto con el Teatro Real, en el marco de Tejiendo infancias, se invita a este taller pensado para crear, sentir y disfrutar a través del arte textil. Una experiencia donde cada hebra cuenta una historia, y cada puntada es una caricia al alma. En este taller, niños y niñas podrán explorar materiales, ejercitar la motricidad fina, estimular la concentración, compartir con otros, disfrutar del proceso y expresar su mundo interior.

Muestras en espacios y museos provinciales vigentes en cultura.cba.gov.ar

Los espacios expositivos están abiertos al público de martes a domingo de 10:00 a 19:00.