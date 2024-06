En la última semana de junio, se presenta una nutrida oferta de shows de teatro, música, cine y mucho más.



Esta semana, se destacan tres exposiciones colectivas que inician su ciclo en las salas del Espacio cultural Museos de las Mujeres. El viernes 28 a las 19, inaugura “El futuro detrás. Imaginación política después del estallido del 2001”; “La más maravillosa música” y “Pogo en el MUMU” que se podrán visitar hasta el sábado 21 de septiembre.

Por su parte, para celebrar un nuevo aniversario del histórico Teatro Real, el sábado 29 a 19, la Comedia Cordobesa pone en escena Cabaret Carmona, una obra dirigida por Gastón Mori. El Cabaret Carmona es un lugar corrido del tiempo, iluminado por los brillos de la noche. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.



Por último, el sábado 29 a las 20 y dentro del programa “Territorios Culturales” que lleva adelante la Agencia Córdoba Cultura, se realiza la segunda edición del ciclo de elencos teatrales independientes del interior, en el Centro Cultural Córdoba. En esta oportunidad de la mano de Kika Producciones Teatro, se presenta la obra El aviso desoído con entrada libre y gratuita

Mirá todos los shows que se pueden disfrutar en Córdoba:

Martes 25

A las 17. Cine: La estrella que perdí (de Luz Orlando Brennan, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



La gran actriz Norma Reyes aceptó interpretar todo tipo de roles a lo largo de su vida, salvo el de la madre perfecta. Mientras la reconocida actriz Norma Reyes (76) ensaya una obra comercial muy mala y mediocre donde debe interpretar a una anciana con Alzheimer; su hija Celeste, siempre eclipsada por la estrella de su madre, decide mudarse de la casa. A pesar del estrés por los ensayos y del dolor de la ausencia de su hija, Norma sigue adelante. Pero en el día del estreno pierde su memoria. Su hija aprovecha esta oportunidad para moldear desde cero a la madre que siempre soñó tener.



Repite miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 a las 19. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine: Repulsión (de Roman Polanski, Reino Unido, 1965) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Carol Ledoux es una bella y reprimida joven belga que vive con su hermana Helen en un apartamento de Londres. Carol experimenta sentimientos simultáneos y contradictorios de atracción y repulsión hacia los hombres; por eso para ella resulta tan incómoda la relación que mantiene su hermana con un hombre casado. Cuando la pareja se marcha de vacaciones, Carol comienza a tener alucinaciones y su mente se desquicia.



Repite miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 a las 21. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20:30. Cine por la diversidad: La hora de Bellocchio presenta Sangre de mi sangre (de Marco Bellocchio, Italia, 2015) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Ante la inminencia del estreno de su última película “La conversión”, el 20 de junio, el Ciclo Cine por la Diversidad dedicará un foco a Marco Bellocchio, uno de los grandes cineastas italianos de todos los tiempos, con cuatro de sus películas: Puños en los bolsillos, La sonrisa de mi madre, Vincere y Sangre de mi sangre. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Maestro(s) (de Bruno Chiche, Francia, 2022) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

La familia Dumar, es una familia francesa en la que la profesión de director de orquesta se transmite de generación en generación. Ahora François está en el culmen de su larga y brillante carrera, mientras que Denis, su hijo, acaba de conseguir su enésima “Victorie de la Misique Classique”. En ese momento, en Milán buscan un director para dirigir la orquesta en “La Scala” y el elegido al puesto resulta ser François, cumpliendo así su último sueño su “Santo Grial”. Sin dar crédito a las noticias llama a su hijo, quien en un primer momento se emociona por su padre pero posteriormente se desilusiona al saber que en realidad es él el elegido para dirigir en la ciudad italiana.



Repite jueves 27 y viernes 28 a las 17. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Miércoles 26

A las 10:15. Concierto didáctico del Coro Polifónico Delfino Quirici. Escuela Leopoldo Lugones – Fray Quirico Porreca 1310, Río Cuarto

La intención es acercar a los alumnos una propuesta áulica diferente para enseñar las particularidades de un coro a través de un espectáculo ameno y divertido, que incluye algunas obras corales con aporte didáctico y la eventual participación de la audiencia. El objetivo resulta despertar el interés de los estudiantes y así motivar a la juventud a explorar un mundo distinto de sonoridades que están al alcance de sus propias posibilidades.

A las 16:30. Taller de experimentación visual y charla a pie de obra: Azul Cooper. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



La artista Azul Cooper realizará un taller de experimentación visual y una charla a pie de obra por su muestra “Materia errante”, exhibida en la sala del Museo Palacio Dionisi. El encuentro busca promover la reflexión en torno a nuestro vínculo con las imágenes, las pantallas y el uso de la tecnología. Los participantes deberán traer dos fotos impresas o fotocopiadas (se recomienda una color y otra blanco y negro) para realizar en ellas intervenciones manuales con papel y textiles, en búsqueda de interpretar la estética del error digital. También deberán traer papeles de colores, hilos, agujas de coser, telas, alfileres, plasticola, hojas blancas A4 o A3 de 150 gr, imágenes de revistas, reglas, tijeras, trincheta, lápices negros, microfibras y demás materiales que deseen utilizar para realizar la actividad. Entrada gratuita con cupo limitado de 25 personas, sujeto a inscripción previa AQUÍ

A las 17. Ciclo de Arte y Filosofía: Proportio. Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí – Parque del Chateau

Se lleva adelante un ciclo de charlas sobre filosofía y arte en el mundo moderno y contemporáneo. Estos encuentros se extenderán en los meses de julio, septiembre y octubre a cargo de la Lic. Antonia de la Torre, Daniela Córdoba, Ivone Dentesano y el Dr. en Filosofía José Gonzalez Ríos. Este primer encuentro debatirá sobre “La visión de lo máximo en lo mínimo: la pintura de Jan Van Eyck y Nicolás de Cusa”. Costo: $12.000 (doce mil). Informes e inscripciones: whatsapp 351-5527721 – Mail: chateau.cultura@gmail.com

A las 17:30. Espacios Ilusorios: Tecnologías analógica y digital. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411Charla sobre la exposición Mundos Reciclados del Grupo Espilus expuesta en sala 5. La muestra es una instalación artística inmersiva con tecnologías que combinan dispositivos analógicos y digitales que activan los sentidos: visual, auditivo, táctil y propioceptivo lo cual propicia un mayor involucramiento del cuerpo y los sentimientos. Actividad para todo público con entrada gratuita

A las 18.30. Ciclo de Charlas: El Patrimonio exhibido. Museo Bonfiglioli, San Martín y Bv. Sarmiento – Villa María.



Charla con la Mgter. Marcela Fernández. Subdir. Museo Histórico Pcial. Marqués de Sobremonte. Este ciclo fue organizado por El Polo Audiovisual Villa María y la Municipalidad de Villa María, a partir de la necesidad de repensar los cuidados y preservación del patrimonio, en una actualidad de cambios permanentes y llena de complejidades. “El patrimonio exhibido” invita a sumergirse en la fascinante historia detrás de los objetos cotidianos. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Cine Club del CCC: “Andrei Rublev” (de Andrei Tarkovsky,Unión Soviética, 1966) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Ciclo que tiene como objetivo destacar y apoyar la escena del cine cordobés, al tiempo que ofrece a los espectadores la oportunidad de disfrutar de reconocidas películas del género denominado “Cine de autor”. A comienzos del siglo XV, el monje pintor Andrei Rublev acude junto con sus compañeros a Moscú para pintar los frescos de la catedral de la Asunción del Kremlin. Fuera del aislamiento de su celda, Rublev comenzará a percatarse de las torturas, crímenes y matanzas que tienen aterrorizado al pueblo ruso… La biografía del pintor ruso Andrei Rublev –Andrei Rubliov-, famoso por sus iconos, sirve de base para hacer un minucioso retrato de la vida social, política y artística en la Rusia de principios del siglo XV. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

Jueves 27

A las 18.30. Teatro Itinerante: Hoy es siempre todavía (Distancias Mínimas) Cenma Anisacate, Salomón Palacios 180, Anisacate – Dpto Santa María



Teatro transdisciplinar – proyecciones, música y dibujo en vivo. +13 Años. 50 minutos. El tiempo nunca fue una unidad de medida muy certera y una memoria diluida, menos. Buscamos en todos los álbumes familiares rogando encontrar algún registro, otra foto, un video que nos enganche a Alan y a mí jugando a lo lejos. ¿Cómo se recupera un amigo?

A las 19. Cine espacio INCAA: La estrella que perdí (de Luz Orlando Brennan, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



La gran actriz Norma Reyes aceptó interpretar todo tipo de roles a lo largo de su vida, salvo el de la madre perfecta. Mientras la reconocida actriz Norma Reyes (76) ensaya una obra comercial muy mala y mediocre donde debe interpretar a una anciana con Alzheimer; su hija Celeste, siempre eclipsada por la estrella de su madre, decide mudarse de la casa. A pesar del estrés por los ensayos y del dolor de la ausencia de su hija, Norma sigue adelante. Pero en el día del estreno pierde su memoria. Su hija aprovecha esta oportunidad para moldear desde cero a la madre que siempre soñó tener. Repite el viernes 28 a las 19. Entrada general $400, disponible en boletería.

A las 20. Concierto de tango “La Mediterránea” Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Organizado por la Orquesta-Escuela Mediterránea, proyecto social, fundado por la Fundación Pro Arte Córdoba y la empresa Kolektor en el año 2014. En este concierto, participarán distintos conjuntos de cámara conformados por niños y jóvenes músicos provenientes de los diversos núcleos orquestales del proyecto. Contará con la actuación de los consagrados músicos cordobeses Pablo Rocchietti (piano) y José Gelos (violín) profesores de la Orquesta-Escuela Mediterránea. Entrada libre y gratuita

A las 20. Coro de Cámara de la Provincia presenta: Sobre la noche azul. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



Con dirección artística de Juan Manuel Brarda y la actuación de María Elena Troncoso, actriz de la Comedia Cordobesa, el Coro de Cámara de la Provincia presenta Sobre la noche azul, con textos de Federico García Lorca. En programa: Suite de Lorca y Canción de nuestro tiempo, de Einojuhani Rautavaara; Cantos del aire, cantos del fuego y Cantos de la tierra, de Dante Andreo; Nocturnos de la ventana, de Francesc Vila i Ginferrer; y La luna completo, de Mauro Ferreira.

Entradas desde $1.500 disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boleteria del teatro.

A las 20.30. Abrazar NOS duele Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



En plena pandemia, tres hermanas vuelven a reunirse, en la plaza en la que solían jugar cuando eran niñas. Con el consabido protocolo, cumplen con un rito: festejar el cumpleaños de Paula, una de ellas. Así, junto a la autoritaria Claudia y la sufriente Susana, enfrentarán recuerdos y reproches ocurridos, tratando de restaurar viejas grietas que dificultan la unión fraterna.



Edad Recomendada: mayor de 13 años. Duración: 50 minutos. Entradas: $1.500 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Concierto Pichuco inmortal: 110° aniversario del nacimiento de Aníbal Troilo. Club de abuelos de General Deheza – Laprida 743



En el marco del 131° aniversario de la fundación de General Deheza. La Orquesta Provincial de Música Ciudadana presenta un programa que incluye: Te llaman Malevo, de A. Troilo y H. Expósito; A Homero, de A. Troilo y C. Castillo; Quejas de Bandoneón, de J. de Dios Filiberto, Sur de A. Troilo y H. Manzi; y El gordo triste, de A. Piazzolla y H. Ferrer, entre otros. Dirección artística a cargo del maestro Damián Torres. Cantan Mery Murúa y Gustavo Visentín, y bailan Silvia y Walter. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine: Un pájaro azul (de Ariel Rotter,Argentina, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Javier y Valeria hace años buscan tener un hijo que no llega. Un día aparece Camila, una compañera de trabajo de Javier, para contarle que está embarazada de él. Javier queda atrapado en un conflicto que, con el paso de los días, dinamita su existencia y su vida de pareja. Repite viernes 28 a las 19 y sábado 29 a las 18:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

Viernes 28

A las 19. Inauguración de tres nuevas muestras. Espacio cultural Museos de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Tres exposiciones colectivas inician su ciclo en las salas del Museo. “El futuro detrás. Imaginación política después del estallido del 2001”, reúne diversas producciones; “La más maravillosa música” del colectivo artístico Polifonías y desbordes y “Pogo en el MUMU” una intervención mural que sitúa la práctica del dibujo y ensaya formas colaborativas de creación de Carbonillas Projekt. Las mismas se podrán visitar hasta el sábado 21 de septiembre. Además, contará con la banda en vivo Grupo Gorgojo, compuesta por Lua Daniele, Gaetano Milone y Matias Giordano. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Música en el CCC: “Legends of Jazz”. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Martín Dellavedova Quintet + Adrián Baigorria en narraciones. El quinteto del compositor y saxofonista cordobés Martín Dellavedova hace un recorrido por varias figuras fundamentales del jazz moderno, fundamentalmente de las etapas del hard bop y del cool jazz, tales como Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter, Ornette Coleman y Sonny Rollins. Al grupo de Martín Dellavedova (saxo tenor y soprano) lo completan: Cristian Andrada (contrabajo), Luis Barzola (batería), Lucas Acuña (trompeta) y Agustín Waldheim (piano). El espectáculo estará acompañado por la conducción del periodista especializado Adrián Baigorria con textos y semblanzas de las figuras del jazz referenciadas, además de audiovisuales.



Entrada general $4.500 disponible en autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

A las 20. Orquesta Sinfónica de Petrobrás. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



La Orquesta dirigida por el maestro Isaac Karabtchevsky y fundada hace 48 años por el maestro Armando Prazeres, se presenta con un 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨 N° 𝟐, una de las obras más conocidas de Serguei Rachmaninoff. La pieza le otorgó una sólida fama al pianista ruso, que logró consolidarse como compositor. La interpretación solista está a cargo de Jean Louis Steuerman.

Entradas desde $15.000 disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boleteria del teatro.

A las 20.30. Ciclo Música en el Polo: Jairo Emil. Polo Audiovisual Villa María Av. Dante Alighieri esquina Cárcano – Villa María.



Iniciativa entre la Agencia Córdoba Cultura, Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa María, la Carrera de Composición Musical de la UNVM y el Conservatorio Felipe Boero. Esta vez nos convoca Jairo Emil, que presentará 1,5:00 sɐíp, una obra conceptual que inaugura una nueva etapa del cantautor. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Viernes de música: Al gran pueblo argentino. Pianos. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Es una presentación artística que busca destacar la diversidad cultural y musical del país, utilizando el piano como medio de expresión. Dos pianistas riocuartenses, Ariel Barreda y Santiago Llanes, serán los protagonistas de este viaje sonoro que nos llevará por diferentes regiones de Argentina, interpretando obras clave de compositores emblemáticos. Músicos: Gerardo Amaya, guitarra, Adrián Ferrochio, bajo, y Martin Braga, percusión. Entrada general $2.500 disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boleteria del Centro cultural.

Sábado 2

A las 15. Cine CEA: se proyecta la película ¡Patos!. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Quinta fecha del Ciclo de Cine Adaptado para Niñxs con CEA (Condición de Espectro Autista) que propone la Fundación Familias Cea Córdoba, Tgd Padres Tea Córdoba, en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura y el Centro Cultural Córdoba. ¡Patos! Los creadores de Los minions de Illumination los invitan a tomar vuelo y viajar hacia lo desconocido en estas chistosas y únicas vacaciones familiares. Una familia de patos abandona la tranquilidad de su estanque de Nueva Inglaterra para visitar Jamaica. Sin embargo, la aventura da un giro inesperado cuando se pierden en la ciudad de Nueva York. Entrada libre y gratuita

A las 16. Asamblea-Crisis. Espacio cultural Museos de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Primera actividad pública de la exposición “El futuro detrás”. De acuerdo a los artistas, “retomamos la forma asamblearia y convocamos a un ejercicio colectivo en torno a las memorias de aquel acontecimiento, a sus derivas y los deseos que insisten y las brechas de porvenir que podemos vislumbrar.¿Qué se recuerda del 2001?¿Qué memorias en conflicto insisten?, ¿qué lazos son posibles en tiempos de crisis? y ¿qué experiencias de autoorganización e imaginación política vuelven a resonar hoy?” Entrada libre y gratuita

A las 17. Cine: La inocencia (de Hirokazu Kore-eda, Japón, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Cuando su pequeño hijo Minato comienza a comportarse de manera extraña, su madre siente que algo anda mal. Al descubrir que un maestro es el responsable, irrumpe en la escuela exigiendo saber qué está pasando. Pero a medida que la historia se desarrolla a través de los ojos de la madre, la maestra y el niño, la verdad emerge gradualmente.

Repite a las 19:15 y domingo 30 a las 17 y 19:15. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. El Teatro Real cumple 97 años: Cabaret Carmona. Teatro Real – Sala Carlos Gimenez – San Jerónimo 66



Con dirección de Gastón Mori, el Cabaret Carmona es un lugar corrido del tiempo, iluminado por los brillos de la noche. Hoy sus integrantes quieren contar una historia de amor, cruzando dos mundos; las historias de amor de Rodolfo, María Luisa, Cardoso y Angélica con la magia y fantasía de los artistas. La Carmona sirve de marco para la tragedia del amor, que atravesada por la alegría despampanante del Cabaret puede finalmente transformarse en algo más que un final feliz. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala

A las 20. La Banda Sinfónica de la Provincia presenta: Ébano. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



El elenco oficial sube a escena con Ébano, un programa compuesto por Antesala, un estreno de Andrés Acosta; Clarinete en MPA (suite para clarinete y banda), un estreno de José López y Tercera suite para banda 200, de Victoriano Valencia. Director artístico: Andrés Acosta. Director invitado: Diego Castro. David Antezana.

Entradas desde $1.500 disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boleteria del teatro.

A las 20. Teatro Provincial en el Centro presenta: El aviso desoído. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

La obra de Kika Producciones Teatro, es el resultado de mixturas de diferentes técnicas (Teatro de Papel Europeo, Pop Up, Títeres, etc.), junto a poéticas de artistas confluyendo en un montaje escénico. Se alimenta de múltiples culturas, leyendas que cruzan el tiempo con la voz de relatos orales, creencias y mitos de Argentina y de otros territorios latinoamericanos. Varios personajes la habitan: Antileo, su caballo overo, Rosaluna y su encantadora llegada al pueblo, una vieja bruja con sus sentencias. Entrada libre y gratuita

A las 21:30. Cine: Lo mejor está por venir (de Nanni Moretti, Italia, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Giovanni (Nanni Moretti), un conocido cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, ¡todo se ha puesto en su contra! Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas, si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante.

Repite domingo 30 a las 21:30. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Domingo 30

A las 15. Piano libre. Paseo del Buen Pastor – Espacios verdes- Hipólito Yrigoyen 325

Ciclo de conciertos espontáneos que tiene como objetivo fomentar el encuentro de aficionados de todos los géneros alrededor del piano. El instrumento se instala al aire libre, en las explanadas del Paseo del Buen Pastor, donde los aficionados y visitantes pueden encontrarse y compartir la música. Allí se dan cita estudiantes de música, melómanos, concertistas y aficionados de todas las edades en un evento plural y transversal a todos los géneros y niveles. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Elenco Estable de títeres: “Philia”. Teatro Real – Sala Carlos Gimenez – San Jerónimo 66



Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil.

Entrada $1500 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Sombras y melodías: una noche de encantos con Mussorgsky, Saint-Saëns y Fauré. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



La Orquesta Académica del Teatro del Libertador interpreta Sombras y melodías: una noche de encantos con Mussorgsky, Saint-Saëns y Fauré. En programa: Suites masques y bergamasques, de Gabriel Fauré; La noche en el Monte Pelado, de M. Mussorgsky; y Danza macabra de Camille Saint-Saëns. Entrada general $2.000 disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.