Se presenta en Córdoba el Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ con actividades que incluyen charlas, encuentros y proyecciones.

El evento busca visibilizar las experiencias de vida de las personas que conforman la comunidad LGBTIQ. Se ha recibido material de países extranjeros, nacionales y locales.

Se realiza hasta el 6 de febrero en diferentes espacios culturales de la ciudad.

Programación del martes 4

En Cineclub Hugo del Carril, a las 18 horas: Competencia Internacional de Cortometrajes (Programa 3)

"She Just Wants to Be Mary" (Ficción, Brasil, 2019, Digital HD, 11’, AM18). Dirección: Victor Vinícius. Con Alê Alves. José Guilherme. Mary, una mujer trans, busca poder vivir sus deseos en libertad, en medio de la delgada línea entre los sueños y la realidad.

"Dragnostra" (Ficción, Brasil, 2019, Digital HD, 13’, AM18). Dirección: P.V. Vidotti. Con Sarah Mitch, Mariel Mattos. Un robo de banco hecho por una familia de Drag Queens mafiosas.

"Inquilinos" (Ficción, España, 2018, Digital Hd, 6’, AM18). Dirección: Alexandra Gascón. Con Mara Ballestero, Resu Morales. Una pareja homosexual se muda al edificio de María Teresa.

"Una noche cualquiera" (Ficción, España, 2019, Digital HD, 15’, AM18). Dirección: Juanlu Moreno Somé. Con Jimmy Shaw, Roger Pera. Javier, un tipo sin escrúpulos, acude a su local de alterne favorito una noche cualquiera. Allí conoce a Alma, una nueva prostituta que le promete una velada inolvidable. Javier no puede imaginarse hasta qué punto ella está dispuesta a cumplir su palabra.

"Leviticus 20:13 –The Cure" (Ficción, Brasil, 2019, Digital HD, 20’, AM18). Dirección: Livia Ruas. Co-Dirección: Bruno Carvalho. Con Lucas de la Rocha, Igor Costa. Dos pacientes enamorados intentan escapar de una clínica de terapia de conversión.

En Cineclub Hugo del Carril, a las 20:30. Competencia Internacional de Cortometrajes (Programa 4)

"Vacío" (Ficción, España, 2019, Digital HD, 16’, AM18). Dirección: Carlos Jiménez. Con Santi Cuquejo, Sila Sicilia. Martín debe lidiar con la grave depresión que lo inunda al sentirse varado en la rutina que es su vida.

"Les saints de Kiko" (Ficción, Francia, 2019, Digital HD, 25’, AM18). Dirección: Manuel Marmier. ConLikaMinamoto, François Burgun. Kiko, una dibujante japonesa que reside en Francia, espía a una pareja homosexual, llevándola a dibujarles en sus acciones cotidianas.

"Accepdance" (Ficción, Brasil, 2018, Digital HD, 6’, AM18). Dirección: Mayté Ritcher y Cadeu. Con Van Essa Da Silva. La Drag Queen Van Essa Da Silva nos recuerda la declaración universal de los Derechos Humanos, hecha hace 70 años.

"Chenoa’s Fault" (Ficción, España, 2018, Digital HD, 15’, AM18). Dirección: Abril Zamora. Con Abril Zamora, Lorena López. Virginia se dirige hacia la cantante Chenoa para pedirle que interprete el himno de la PrEp, para alegrar la vida de su hermano Guillermo, quien contrajo VIH.