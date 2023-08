“¡No estás invitada a mi Bat Mitzvá!” es uno de los estrenos destacados de la plataforma de la N roja.



Se trata de la nueva película del comediante estadounidense Adam Sandler. En el film trabaja junto a su esposa en la vida real, Jackie. También, con Idina Menzel su co-protagonista en la muy elogiada “Uncut Gems”.



Además, llega la temporada 11 de “The Walking Dead” y “Heartstopper”, en su temporada 2.



Cine nacional en Netflix



En el presente mes de agosto se estrenan cuatro películas dirigidas por el cineasta argentino Pablo Trapero, que tuvieron una gran repercusión cuando fueron estrenadas en el país.



Llegan a Netflix: Mundo Grúa, Leonera, Carancho y Elefante blanco. Estarán disponibles en streaming a partir del 18 de agosto.

Vemos el tráiler de “Carancho”:



Mirá todos los estrenos que llegan a Netflix en agosto:



Series



Heartstopper: Temporada 2 (3/8/2023)

Con exámenes, un viaje a París y el baile de graduación por delante, Nick, Charlie y los demás surcan nuevos mares en la vida, el amor y la amistad.

El abogado del Lincoln: Temporada 2 - Parte 2 (3/8/2023)

Mickey enfrenta dudas, reveses y revelaciones inesperadas próximo al juicio de Lisa. Lorna y Cisco preparan su gran día, e Izzy hace grandes jugadas.



Las últimas horas de Mario Biondo (3/8/2023)

La muerte de Mario Biondo, el esposo de la conductora de TV Raquel Sánchez Silva, parece un caso resuelto, pero su familia cree lo contrario.



Seducción fatal: Volumen 2 (4/8/2023)

La oscura y misteriosa intriga erótica de Steven Pillemer regresa con una nueva temporada de lujuria, deseo y traición.



Zombiverso (8/8/2023) Contenido coreano

En Seúl, donde un virus zombi está fuera de control, ¿Quién superará a los muertos vivientes ante desafiantes misiones y sobrevivirá?



Medicina letal (10/8/2023)

Las causas y efectos de la epidemia de opioides en EE. UU. salen a la luz a través de los ojos de los responsables, las víctimas y una investigadora.



Con tacto especial (12/8/2023)

Una veterinaria psíquica y un detective unen fuerzas para resolver delitos menores, hasta que descubren el aterrador misterio de un asesino en serie.



El Elegido (16/8/2023)

Jodie, un chico de 12 años que vive en Baja California Sur, descubre que tiene poderes como los de Jesús. ¿Oirá el llamado y cumplirá con su destino?

En casa de los Fury (16/8/2023)

En esta divertida docunovela, el campeón invicto de peso pesado Tyson Fury experimenta las excentricidades de la vida familiar tras dejar el boxeo.



La familia Upshaw: Parte 4 (17/8/2023)

En esta serie de comedia, una familia negra de clase trabajadora lucha por superarse y ser feliz mientras gestiona el día a día en Indiana.



La chica enmascarada (18/8/2023)

Una oficinista acomplejada por su aspecto se convierte en una enmascarada celebridad de internet. Pero unos fatídicos eventos dan un vuelco a su vida.



The Walking Dead: Temporada 11 (20/8/2023)

En el alba de un apocalipsis zombi, los sobrevivientes se aferran a la esperanza de la humanidad uniéndose para librar una batalla de supervivencia.

El ultimátum: Decir sí o decir adiós - Temporada 2 (23/8/2023 - 30/8/2023)

¿Casarse o decir adiós? Nuevas parejas ponen a prueba su amor conviviendo con diversos pretendientes en otra temporada de este experimento social.



Ragnarök: Temporada 3 (24/8/2023)

A medida que las líneas entre el bien y el mal se difuminan, Magne deberá enfrentar su última prueba en una batalla épica entre dioses y gigantes.

¿Quién es Erin Carter? (24/8/2023)

La tranquila vida de una británica en Barcelona se sale de control cuando un robo armado a un supermercado deja en evidencia su pasado violento.



A la caza de espíritus malignos (26/8/2023)

Dotados de nuevos poderes y acompañados por reclutas inexpertos, los Cazadores continúan la batalla en contra de demonios que se alimentan de humanos.



One Piece (31/8/2023)

Una historia de piratas llena de aventuras con actores reales basada en el exitoso manga de Eiichirō Oda.



Películas



Llámame por tu nombre (1/8/2023)

En el verano de 1983, en la campiña italiana, un adolescente establece un vínculo con el asistente de investigación de su padre que le cambia la vida.



Pasajeros (1/8/2023)

Tras despertar de su hibernación décadas antes de lo planeado, un solitario en un viaje interplanetario enfrenta un dilema ético sobre alguien más.



Mi boda con un fantasma (10/8/2023)

Tras hallar un sobre extraño, la vida de un policía da un escalofriante vuelco: ahora está casado con un fantasma y, juntos, deben resolver un crimen.



Agente Stone (11/8/2023)

Una agente de inteligencia de una organización mundial dedicada a mantener la paz debe evitar que una hacker robe su recurso más valioso y peligroso.

Rocketman (15/8/2023)

En rehabilitación, la estrella Elton John recuerda sus orígenes, sus canciones inmortales y su vertiginoso camino de inspiración... y excesos.



Orgullo y prejuicio (15/8/2023)

La obstinada Elizabeth Bennet y el orgulloso Sr. Darcy intentan eludir sus sentimientos en esta adaptación de Jane Austen.



Ted (16/8/2023)

La boda de John Bennett enfrenta un pequeño obstáculo: la inmadurez de Ted, un osito de peluche desenfrenado y bocón de su infancia. ¿Está vivo? Sí.



Gladiador (16/8/2023)

El heroico general romano Máximo se embarca en una brutal lucha de venganza después de que el hijo del emperador mata a su familia y destruye su vida.



Mundo grúa (18/8/2023)

Al perder su trabajo como operador de grúa, un cincuentón debe adaptarse a una oficina poco agradable y a su nueva situación en un mundo vertiginoso. Dirigida por Pablo Trapero.



Elefante blanco (18/8/2023)

Juan y Nicolás, sacerdotes y amigos, hacen equipo para terminar de construir un hospital en un barrio pobre de Buenos Aires. Dirigida por Pablo Trapero.



Leonera (18/8/2023)

Tras despertarse y hallar muerto a su examante y herido a otro hombre, Julia va a prisión embarazada. No será fácil criar a un hijo tras las rejas. Dirigida por Pablo Trapero.

Carancho (18/8/2023)

Un accidente de tránsito cruza los destinos de una médica que lucha por salvar vidas y un abogado que busca clientes en las guardias hospitalarias. Dirigida por Pablo Trapero.



¡No estás invitada a mi bat mitzvá! (25/8/2023)

Las mejores amigas Stacy y Lydia quieren tener un bat mitzvá épico. Pero un chico popular pone en riesgo sus planes. Idina Menzel, Jackie Sandler, Adam Sandler, Sadie Sandler y Sunny Sandler protagonizan esta brillante y atrevida comedia.