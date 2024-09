El mundo despide a Dame Maggie Smith, una de las figuras más emblemáticas del cine y la televisión.



Uno de los personajes que interpretó en su extensa carrera, fue la profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter. La noticia de su fallecimiento fue anunciada por sus hijos, Toby Stephens y Chris Larkin, en un emotivo comunicado: “Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Dame Maggie Smith. Falleció pacíficamente esta mañana temprano, viernes 27 de septiembre, rodeada de amigos y familiares”.

Smith, nacida el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Reino Unido, construyó una carrera sólida a lo largo de décadas, destacándose por su versatilidad y talento tanto en teatro como en cine. Aunque sus primeros éxitos fueron en las tablas, su interpretación de la profesora Minerva McGonagall en Harry Potter la catapultó a la fama mundial, conquistando a una nueva generación de espectadores desde el estreno de la primera película en 2001. Los fans de la saga la recuerdan como un símbolo de valentía y sabiduría, rasgos que también la definieron fuera de la pantalla.

Pero Harry Potter no fue el único hito en su carrera. Otro de sus personajes más icónicos fue el de Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham, en la aclamada serie Downton Abbey. A finales de sus 70 años, Smith volvió a brillar con este papel que le valió dos premios Emmy y dos nominaciones adicionales. Con su agudo ingenio y su capacidad para transmitir emociones profundas, la actriz consolidó su estatus como una de las más grandes de su generación.



A lo largo de su vida, Smith tuvo una destacada trayectoria en el teatro, interpretando clásicos como “Hedda Gabler”, “Othello” y “Private Lives”, así como en el cine, con inolvidables actuaciones en películas como The Prime of Miss Jean Brodie, A Room With a View, Gosford Park y The Best Exotic Marigold Hotel.



Su carrera fue reconocida con numerosos premios, incluido el ser nombrada Dama Comandante del Imperio Británico en 1990, un honor reservado para las figuras más sobresalientes del Reino Unido. Compartió este título con otras grandes actrices de su generación como Judi Dench y Diana Rigg.



Smith deja un legado difícil de igualar, marcado por su talento, elegancia y dedicación a su arte. En sus últimas horas, la actriz estuvo acompañada por sus seres queridos, y su familia ha agradecido al personal del Hospital Chelsea y Westminster por los cuidados brindados. Maggie Smith deja atrás a sus dos hijos, cinco nietos y una legión de fanáticos que la recordarán por siempre.