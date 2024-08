El mundo del cine despide a una de sus más grandes leyendas. La icónica actriz estadounidense Gena Rowlands murió a los 94 años en su hogar en Indian Wells, California.



Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Rowlands dejó una huella imborrable en Hollywood, convirtiéndose en un símbolo del cine independiente y una figura venerada por su talento y versatilidad.



La noticia de su muerte fue confirmada este miércoles por los representantes de su hijo, el aclamado director Nick Cassavetes, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del deceso. En meses recientes, la familia de Rowlands había revelado que la actriz luchaba contra la enfermedad de Alzheimer desde hacía cinco años.



Gena Rowlands, dos veces nominada al Oscar, será recordada por sus inolvidables interpretaciones en "A Woman Under the Influence" (1974) y "Gloria" (1980), ambas dirigidas por su entonces esposo, el legendario cineasta John Cassavetes. Su partida marca el fin de una era dorada en el cine, dejando un legado artístico que perdurará por generaciones.



Rowlands falleció en la tranquilidad de su hogar, rodeada de sus seres queridos, según confirmó la oficina del agente de su hijo, un detalle recogido por el reconocido diario Variety. Aunque las causas exactas de su muerte no se han dado a conocer, lo que es indudable es que Hollywood ha perdido a una de sus figuras más queridas y respetadas.

Fito Páez la despide con un mensaje en sus redes sociales

El músico argentino, hizo una publicación en honor a la actriz. “Estos son los momentos donde las palabras no sirven para nada. La amo tanto, tanto… “ love is a stream, it’s continuous , it’s doesn’t stop (el amor es una corriente, es continuo, no se detiene)”, expresó Fito Páez para recordar a Gena Rowlands.

Para el artista, Gena tiene una gran influencia ya que la incluyó en la letra de “Circo Beat”, donde dice: “Yo me muero con Gena Rowlands”. Ahora esta canción tiene un significado especial a partir de la muerte de la actriz internacional.

(Fuente Telemundo 47)