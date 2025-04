El actor estadounidense Val Kilmer, reconocido por sus icónicos papeles en películas como Top Gun, Batman Forever y The Doors, falleció a los 65 años debido a una neumonía. La noticia fue confirmada por su hija Mercedes en una entrevista con The New York Times.

En 2014, Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta, enfermedad de la que logró recuperarse, aunque perdió la voz como consecuencia del tratamiento. Su aparición en Top Gun: Maverick (2021) reflejó esta realidad, integrando su condición en la historia de la película, donde su personaje, Iceman, tenía un rol clave como alto mando de la Fuerza Aérea. Su interpretación en la entrega original de Top Gun (1986) fue determinante en el ascenso de su carrera.

Ese mismo año, en el Festival de Cannes, se presentó el documental Val, basado en grabaciones personales del actor, que repasaba tanto su exitosa trayectoria como su declive en la industria de Hollywood.

La carrera de Val Kilmer

Nacido en Los Ángeles, Kilmer irradiaba carisma y tenía un aire de estrella de rock, algo que reflejó en varios de sus primeros roles cinematográficos. Su debut en la gran pantalla fue con la comedia Top Secret! (1984), una parodia de espionaje ambientada en la Guerra Fría, donde interpretó a un cantante estadounidense envuelto accidentalmente en un complot en Alemania del Este.

Uno de sus papeles más memorables fue el de Jim Morrison en The Doors (1991), dirigida por Oliver Stone, donde capturó a la perfección la esencia del legendario líder de la banda. También encarnó a un Elvis Presley imaginario en True Romance (1993), película de Tony Scott escrita por Quentin Tarantino.

Kilmer se destacó en múltiples géneros: interpretó a un agente del FBI en Thunderheart (1992), a un sofisticado ladrón en The Saint (1997) y al pistolero Doc Holliday en el western Tombstone (1993).

Uno de sus roles más recordados fue el de Batman en Batman Forever (1995), compartiendo el manto del héroe con actores como Michael Keaton y George Clooney. También brilló en Heat (1995), donde trabajó junto a leyendas como Robert De Niro y Al Pacino, y en El fantasma y la oscuridad (1996), en la que protagonizó junto a Michael Douglas.

Su filmografía incluye participaciones en películas históricas como Alejandro Magno (2004), donde interpretó a Filipo II de Macedonia, y en Pollock (2000), encarnando al pintor Willem de Kooning. Además, en Wonderland (2003) dio vida al célebre actor porno John Holmes.

Homenajes a su legado

Tras su fallecimiento, múltiples figuras de la industria le rindieron tributo. El director Michael Mann, con quien trabajó en Heat, destacó su "brillante variabilidad y poderosa presencia".

El actor Matthew Modine le agradeció por haber influido en su carrera, mientras que Josh Brolin lo recordó como un artista "genial, valiente y sumamente creativo". Otros, como Josh Gad y el guionista Brian Lynch, lo describieron como un ícono que dejó una huella imborrable en el cine.

Val Kilmer filmaba su vida

Fue un aficionado desde su infancia a grabar escenas de su vida que no mostraba.

Leo Scott junto a Ting Poo, ambos editores, supieron de esas cintas y se dicidieron a contar la historia. Y es la dulce voz de su hijo Jack Kilmer la que hace de hilo conductor y nos va llevando por los títulos de su carrera. Aparecen muy jóvener Kevin Bacon y Sean Penn.

Vemos algunas escenas:

Dónde ver el documental:

El documental incluye escenas del rodaje de Top Gun, donde interpretó a Iceman, personaje que retomó en Top Gun: Maverick. También se muestra su experiencia en Batman Forever, cinta que le resultó tan frustrante que decidió no regresar para una secuela.

Uno de los aspectos más llamativos de Val son las pruebas de casting que Kilmer envió a directores de renombre sin que se las solicitaran, incluyendo Stanley Kubrick, Martin Scorsese y Oliver Stone. Fue este último quien le ofreció uno de los papeles más importantes de su carrera: el de Jim Morrison en The Doors.

Para quienes deseen conocer más sobre la vida y obra de Val Kilmer, el documental Val está disponible en Amazon Prime Video.