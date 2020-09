La película "Corazón loco" está protagonizada por Adrián Suar y dirigida por Marcos Carnevale.

El guión fue realizado por ambos artistas y el elenco está compuesto por Gabriela Toscano, Soledad Villamil, Alan Sabbagh, Darío Barassi, Magela Zanotta y Betiana Blum.

El film iba a estrenarse en marzo y se tuvo que suspender su lanzamiento debido al cierre de las salas cinematográficas, por la pademia del coronavirus. Luego de seis meses, la cinta se verá en varios países en simultáneo por su estreno en la plataforma Netflix.

En "Corazón loco", un bígamo con una familia en Buenos Aires y la otra en Mar del Plata, ve su vida dada vuelta cuando sus esposas descubren lo que les ocultó durante tantos años y se unen para vengarse.

En una entrevista con Télam, Marcos Carnevale describe que se trata de "una comedia que roza el drama y el thriller con mucho color local".



Adrián Suar expresa: "Acá tratamos de jugar, nos divertía la comedia para poder hacer una ficción. Yo calculo que la gente se ríe porque lo acompañás, esa es la función de la película, el entretenimiento". También, describe que es "una historia que tenemos hace muchos años con Marcos y el desafío mayor era hacer querible, desde la pluma de Marcos y la interpretación de todos los personajes de la película, hacer empático este personaje. Los dos estábamos seguros, que como lo escribió yo sabía que le iba a meter el cuerpo con humor".

La historia de un bígamo

El film gira en torno a un personaje que tiene dos familias, dos casas, dos esposas, hijos, perros. Su vida es una fachada hasta que lo descubren y comienzan los problemas.

Sobre la bigamia, Suar aclara que la película "está puesta para la comedia y para contar una historia particular para un hombre que se divide y que tiene esta patología, que es un poquito psicópata", y continúa: "Yo no hubiese contado la historia de un pícaro que tiene un amante. No por prejuicio, sino porque es otra película. Lo que me gustó es que tiene una sola familia dividida en dos, que la termina de completar un poco con Gabriela y un poco con Soledad. Como dice Marcos, hay gente que se separa por falta de amor y acá lo que sobra es amor".

Según esa mirada, Suar agrega "depende cómo te plantes para ver la película. El género de la bigamia, del pícaro, es un género en sí mismo. El picaflor, el bígamo, el que tiene dos mujeres o la mujer que tiene dos hombres. La trampa, la peripecia de la trampa. La literatura tiene millones, desde Shakespeare a miles en la televisión. Acá tratamos de jugar, nos divertía la comedia para poder hacer una ficción. Yo calculo que la gente se ríe porque lo acompañás, esa es la función de la película, el entretenimiento. Después al girar se transforma en un thriller comediado".