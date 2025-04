El escenario del Teatro Real brinda obras de teatro y espectáculo de música para esta semana.





Música en el Real

Miércoles 16 – 20hs. “Ciclo Grandes poetas del tango: Cátulo Castillo”. Orquesta Provincial de Música Ciudadana



Dando comienzo al ciclo de conciertos en el Teatro Real, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana interpreta un repertorio homenaje al autor de “El último café”, “El aguacero”, “Organito de la tarde”, entre otros tangos célebres.



En programa: Organito de la tarde, de Cátulo y José G. Castillo -El Aguacero, de Cátulo y José G. Castillo -Una canción, de Aníbal Troilo y C. Castillo- Patio mío, de A. Troilo y C. Castillo- Anoche, de Armando Pontier y C. Castillo- De floreo, de Julio Carrasco- Griseta, de Enrique Delfino y José G. Castillo- A Homero, de A. Troilo y C. Castillo- Viejo ciego, de C. Castillo, Sebastián Piana y Homero Manzi -Caserón de tejas, de Sebastián Piana y C. Castillo - La última curda, de A. Troilo y C. Castillo- Y a mí qué, de A. Troilo y C. Castillo-Por Cátulo, de José Ogivieki.

Director artístico: Damián Torres. Duración: 75 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $4.000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Carlos Giménez

Jueves de Comedia

Jueves 17 y 24 – 20:30. “Útero Bicorne”



Viaje íntimo e introspectivo de Eliana: una mujer descubre haber nacido con una malformación congénita llamada Útero Bicorne. “Este órgano que en su normalidad es como una pera, en ella, es como un sombrero de arlequín, como un corazón: Está partido al medio". Metáfora profunda sobre cómo el ideal social y científico de perfección del cuerpo femenino y el mandato sobre las formas hegemónicas de la maternidad, producen heridas irreparables.



Generación tras generación de mujeres de una misma familia compartiendo hilos, costuras, voces, derrotas, felicidades, poéticas, sangre, un útero maldito que, sin embargo, no necesita compasiones para desestimar a la muerte; no necesita redenciones para saber que, del arte, también puede nacer la vida.

En escena: Patricia Rojo. Dirección y dramaturgia: Brenda Sorbera. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: mayores de 16 años. Entradas: $4.000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona.

Teatro independiente en el Real

Viernes 18 y 25 – 20:30. “Las Tapadas”



Es una obra que habla sobre el rol revolucionario que cumplieron las mujeres en el siglo XIX durante la guerra de emancipación de Latinoamérica del yugo español.



Ellas tuvieron una activa participación en las guerras por la Independencia, desde las que trabajaban en toda la logística del ejército hasta mujeres como Rosa Campusano, que hacía tareas de espionaje. Manuela Sáenz fue un poco más allá, participó en las batallas de Junín y Ayacucho, motivo por el cual Bolívar la nombró Coronel de su ejército.

Duración: 60 minutos. Edad recomendada: mayores de 16 años. Entradas: $10.000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona

Sábados 19 y 26 – 20:30. “La Madre del Desierto”



Tiempo pasado de guerras internas, período de desorganización nacional. Una madre carga a su hijo a través del llano sanjuanino. Deolinda Correa es la amada, disimulada pero luego honrada Difunta Correa. El mito es excusa para indagar y amplificar poéticamente en el Teatro la siempre vigente pregunta por la identidad nacional.

Dirección: Mery Palacios. Dramaturgia: Ignacio Bartolone. En Escena: Adrián Azaceta, Carolina Britos. Música original en vivo: Juan Iñaki. Duración: 70 minutos. Edad recomendada: mayores de 15 años. Entradas: $15.000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona.

Estreno Comedia Infanto Juvenil Aniversario 50 Años

Sábados 19 y 26 – 19. “Crónicas rebeldes. Tragedia épica de Juan B. Bustos”



La Historia dicta sentencia, las calles esconden su nombre, los libros lo olvidan.

Pero hay nombres que no se pueden borran, hay memorias que resisten, como el monte después del fuego, como el río que siempre vuelve. Lanzas en alto, banderas partidas, la patria se construye sobre pólvora y ceniza. Bustos cabalga entre la gloria y el olvido, entre la guerra y la traición, entre el grito y la sombra. “No hay enemigo más temible que un pueblo que no se deja domar”. Lo acusan, lo juzgan, lo condenan. Pero el día que el viento susurre su nombre y su caballo vuelva a buscarlo, la historia se inclinará ante él. Porque lo que no muere… nunca deja de pelear.



Idea y Dirección musical: Cacho Piña. Dirección General y dramaturgia: Martín Gaetán. Actores: Carolina Godoy, Eugenia Handandoniu, Matias Etchezart. Voz: Alex Macía (cantante y dirección coral)



Músicos: Cacho Piña (Compositor y Guitarra), Mirna Leonangeli (Bombo), Facundo Farrando (Guitarra). Coro: Alumnos del Colegio Corazón de María. Duración: 50 minutos. Edad recomendada: mayores de 8 años.



Entradas: Sábado 19 sin cargo con entradas a retirar por boletería desde el miércoles 16. Sábado 26: $4000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Carlos Giménez.