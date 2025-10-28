Cine Arte Córdoba / Espacio INCAA presenta su cartelera de esta semana en su sala de 27 de Abril 275:

Sábado 01/11 y domingo 02/11 a las 17 hs: Espejos N.º 3. 19 hs: Locamente. 21 hs: Locamente.

Entradas: 5.000 pesos general y 3.500 pesos para estudiantes y jubilados.

“Espejo N.º 3”

Alemania, año 2025, duración 86 minutos. Dirección: Christian Petzold. Reparto: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt. Compañías: coproducción Alemania-Francia; Schramm Film Körner & Weber, ZDF Studios, ARTE.

Preestreno: Festival de Cannes 2025.

2025: Festival de Valladolid - Seminci: nominada a Mejor Película - Espiga de Oro.

Una joven estudiante de música sufre un accidente automovilístico en el que muere su novio. Milagrosamente sale ilesa del accidente y es acogida por una extraña familia. Tras pasar un tiempo con ellos, encuentra consuelo y apoyo para volver a encarrilar su vida. Pero se percata de que algo no funciona en esa familia y entonces empieza a preguntarse quiénes son realmente y qué oscuros secretos esconden.

“Locamente”

Italia, año 2025, duración 97 minutos. Dirección: Paolo Genovese. Guion: Isabella Aguilar, Lucía Calamaro, Paolo Costella, Paolo Genovese, Flaminia Gressi. Reparto: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini. Música: Maurizio Filardo. Fotografía: Fabrizio Lucci. Compañías: Lotus Productions. Distribuidora: Rai Fiction.

En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente —la romántica, la racional, la insegura y la pasional— pelean por el control de la situación. Discuten, seducen, sabotean y, a veces, pierden los nervios. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o el deseo? Las expectativas son altas y la noche promete.