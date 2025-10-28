Cine Arte Córdoba / Espacio INCAA presenta su cartelera de esta semana en su sala de 27 de Abril 275:

Martes 28/10 y miércoles 29/10 a las 17 hs: Espejos N° 3. 19 hs: Locamente. 21 hs: Locamente.

Jueves 30/10 y viernes 31/10 a las 17 hs: Espejos N° 3. 19 hs (Espacio INCAA): Nadie va a escuchar tu grito. 21 hs: Locamente.

Sábado 01/11 y domingo 02/11 a las 17 hs: Espejos N° 3. 19 hs: Locamente. 21 hs: Locamente.

Entradas: 5.000 pesos general y 3.500 pesos para estudiantes y jubilados.

Entradas Espacio INCAA: 3.000 general y 1.500 pesos para estudiantes y jubilados.

Estreno INCAA de la semana:

“Nadie va a escuchar tu grito”

Argentina, año 2025, duración 80 minutos. Dirección: Mariano Cattaneo. Guion: Mariano Cattaneo. Reparto: Sol Wainer, Byron Barbieri, Román Almaraz.

Sinopsis: Mientras un país entero está atento al Mundial de Italia ’90, alguien aprovecha los partidos de Argentina para cometer brutales asesinatos. Micaela, una joven que trabaja en una disquería armando compilados en casete, descubre que el asesino está vinculado a su trabajo a través de una mezcla que ella misma creó y vendió. Cada partido trae una nueva víctima, y mientras intenta descubrir su identidad, Micaela ignora un detalle crucial: ¿cuántos partidos quedan antes de que sea su turno?

“Espejo N° 3”

Alemania, año 2025, duración 86 minutos. Dirección: Christian Petzold. Reparto: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt. Compañías: coproducción Alemania-Francia; Schramm Film Körner & Weber, ZDF Studios, ARTE.

Preestreno: Festival de Cannes 2025.

2025: Festival de Valladolid - Seminci: nominada a Mejor Película - Espiga de Oro.

Una joven estudiante de música sufre un accidente automovilístico en el que muere su novio. Milagrosamente sale ilesa del accidente y es acogida por una extraña familia. Tras pasar un tiempo con ellos, encuentra consuelo y apoyo para volver a encarrilar su vida. Pero se percata de que algo no funciona en esa familia y entonces empieza a preguntarse quiénes son realmente y qué oscuros secretos esconden.

“Locamente”

Italia, año 2025, duración 97 minutos. Dirección: Paolo Genovese. Guion: Isabella Aguilar, Lucía Calamaro, Paolo Costella, Paolo Genovese, Flaminia Gressi. Reparto: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini. Música: Maurizio Filardo. Fotografía: Fabrizio Lucci. Compañías: Lotus Productions. Distribuidora: Rai Fiction.

En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente —la romántica, la racional, la insegura y la pasional— pelean por el control de la situación. Discuten, seducen, sabotean y a veces pierden los nervios. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o el deseo? Las expectativas son altas y la noche promete.