En abril, la reconocida banda australiana Air Supply llegará a Argentina para conmemorar sus 50 años de trayectoria con una gira especial. Durante su estancia en el país, brindarán actuaciones destacadas en el Quality Arena de Córdoba y luego en el emblemático teatro Gran Rex de Buenos Aires.

La primera presentación de este dúo conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock se llevará a cabo el 9 de abril en Córdoba, seguida de otra actuación dos días después en el teatro ubicado en la Avenida Corrientes de la capital argentina.

En ambas ocasiones, Air Supply deleitará a su audiencia con un repertorio que incluirá sus más grandes éxitos, entre los que se encuentran las melódicas baladas "All Out of Love", "The One That You Love", "Lost in Love", "Sweet Dreams" y "Making Love Out Of Nothing At All".

Este regreso a Argentina marca la tercera visita de Air Supply al país, luego de sus anteriores actuaciones en 2022 y 2016. Los boletos para ambas presentaciones estarán disponibles a partir del mediodía del jueves 8 de febrero, siendo posible adquirirlos para el concierto en Córdoba a través de la plataforma Ticketek y para el de Buenos Aires en el sitio TuEntrada.