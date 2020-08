Alanis Morissette estrenó en vivo ‘Ablaze’, single de su nuevo álbum "Tales Pretty Forks in the Road"

Eligió un vivo en el programa de Jimmy Fallon desde su propia casa y contó con la participación estelar de una de sus tres pequeñas hijas, lo que sin dudas, agregó un extra al debut.

La artista canadiense recientemente habló sobre la llegada de su tercer hijo, que tiene hoy ocho meses, y con el que sufrió de depresión posparto. Hoy, pudiendo hablar de ese tema tabú y con la emoción de presentar nuevo material discográfico, Alanis vuelve a buscar un lugar entre los primeros puestos de listas de reproducción.

Este año se cumplieron 25 años de su disco emblema Jagged Little Pill y por eso se esperaba el nuevo material aprovechando la efeméride. Sin embargo, el Coronavirus no estaba tampoco en sus planes. "Simplemente pensé que intuitivamente no se sentía bien lanzar un disco cuando estamos en medio de una pandemia. Obtuve una reacción de 50-50 dependiendo de a qué amigo le di esa información. Uno decía, ‘Sí, espera, por favor». Y luego otros amigos dijeron lo contrario: '¿Me estás tomando el pelo? Quiero perderme en tu historia y en tus palabras'.

Por suerte, el segundo 50% ganó la contienda y desde el fin de semana podemos disfrutar del nuevo disco de la artista canadiense.