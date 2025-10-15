Por dos únicas funciones, Ale Orlando presenta en la Sala Azucena Carmona del Teatro Real tres piezas de humor con la originalidad que lo caracteriza.

“El oficio más hermoso del mundo” se compone de diversos personajes que cobran vida en la magnífica actuación de Orlando.

En esta obra, Orlando interpreta una serie de roles e historias llenas de humor, absurdo, poesía y emoción. El actor cuenta su vocación de actor y por qué considera que la interpretación es el oficio más hermoso del mundo. Las funciones de esta pieza teatral serán el 18 y 19 de octubre a las 20:30 h.

Las entradas anticipadas se consiguen en Autoentrada.com.