En el comienzo de este mes de junio, la Agencia Córdoba Cultura brinda nuevos espectáculos de arte, cine, muestras, coros y teatro.



Agendá tus eventos favoritos:

Lunes 5

A las 12. Documental: La calle baila. Museo del Cuarteto - Av. Colón esq. Rivera Indarte

Celebrando el Día del Cuarteto, se continúa con la proyección de "La Calle Baila", documental que se sumerge en la peatonal cordobesa en búsqueda de Marcela y Jorge, dos personajes que encontraron allí su gran escenario. El film fue realizado por María José Alfaro Mendoza, Cecilia Romagnoli y Lucas Maximiliano Benítez, alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Hasta el 10 de junio en tres funciones diarias a las 12, 14 y 16 hs. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: Nigth on earth (de Jim Jarmusch, Estados Unidos, 1991). Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Ciclo de cine dedicado al director, guionista, actor y productor estadounidense Jim Jarmusch, importante exponente del cine independiente, titulado “Jim Jarmusch, lo (extra) ordinario, las casualidades o causalidades”. Película dividida en historias independientes a través de las cuales Jim Jarmusch presenta el panorama nocturno de cinco grandes ciudades (Los Ángeles, Nueva York, París, Roma y Helsinki), con un taxi, y lo que en él ocurre desde el anochecer hasta el amanecer de un mismo día, y obviamente con diferentes personajes, como hilo conductor. Entrada libre y gratuita

A las 19. Inauguración de la muestra: “INSIEME /stellium y vecindades”. Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

La sala de exposiciones se renueva con la obra del artista plástico Alejandro Bovo Theiler. La muestra que se exhibe es una instalación interactiva con algunos ejes narrativos del cuerpo de obra que el artista lleva adelante. Es una propuesta compleja en la que van a convivir diversas técnicas, materiales y lenguajes artísticos. La obra de Bovo Theiler se ubica sin dudas en la actualización de la memoria del trabajo manual, en su gran mayoría, a partir de materiales ensamblados como la cerámica, maderas y tejidos. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: Close (de Lukas Dhont, Bélgica, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto –

La intensa amistad entre dos chicos de trece años, Leo y Remi, de repente se interrumpe. Luchando por entender lo que ha sucedido, Leo se acerca a Sophie, la madre de Remi. Repite martes 6 a las 21, miércoles 7 a las 19, jueves 8 a las 19 y sábado 10 a las 19. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200

A las 20. Cine de cabecera: La felicidad (de Agnès Varda, Francia, 1965). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

François es un joven carpintero casado y con dos hijos. A pesar de que su vida conyugal con Thérese es placentera, cuando conoce a Emilie, no puede evitar sentirse atraído por ella y acaban teniendo una aventura. El verdadero problema es que no consigue aclararse con sus sentimientos: ama a su mujer y también a su amante, pero no sabe a cuál de las dos ama más. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: El engaño (de Mehdi Barsaoui, Túnez, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto –

Las vacaciones en el sur del país terminan en desastre para Fares, Meriem y su hijo Aziz de 10 años, cuando el pequeño es disparado accidentalmente en una emboscada. Su lesión cambiará sus vidas: Aziz. Repite martes 6 a las 19, miércoles 7 a las 21, jueves 8 a las 21, viernes 9 a las 19 y sábado 10 a las 21. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200.

Martes 6

A las 18. Ciclo Cine en el Palacio: 2001: Odisea en el espacio (de Stanley Kubrick, Reino Unido, 2001). Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Esta propuesta, que comenzó en el año 2022 con 35 proyecciones de diferentes géneros y directores, vuelve con el ciclo Alucina: el alma manifiesta, una serie de películas que exploran los confines de lo humano a través de largometrajes donde nuevos bordes son descubiertos, donde las posibilidades de la naturaleza humana se estiran, se desdibujan y se rearman como en un gran rompecabezas psicodélico. La película de ciencia-ficción por excelencia de la historia del cine narra los diversos periodos de la historia de la humanidad, no sólo del pasado, sino también del futuro.

Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar capacidad de sala.

A las 19. Ciclo Palabras de poeta. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Un ciclo de encuentros donde participan poetas cordobeses. Este ciclo mensual de lectura de poesía de mayor permanencia de la literatura cordobesa, se ha desarrollado durante 15 años (2005-2020) en la Facultad de Lenguas de la UNC, y ahora llega a Biblioteca Córdoba, a cargo de Hernán Jaeggi. En esta oportunidad contará con la presencia de los escritores invitados María Teresa Andruetto, Nelson Spechia y Claudia Masín y la coordinación de Julio Castellanos y Claudio Suarez. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine por la Diversidad: Factory girl (de George Hickenlooper, Estados Unidos, 2006). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Filme biográfico sobre Edie Sedgwick, la musa de Andy Warhol, que murió de una sobredosis de barbitúricos en 1971, a los 28 años de edad. Warhol dió a la joven Edie un entorno familiar de la que ésta carecía, pero también la introdujo en el mundo de las drogas. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Eduardo Falú, 100 años. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

El guitarrista Guillermo Dezi Codaro junto a Magnolia Cuarteto de Cuerdas, recuerdan la música y el legado de Eduardo Falú (1923- 2013), distinguido con los Premio Konex de Platino 1985 en Instrumentista de Folklore y Premio Konex 2015, en Instrumentista (Post Mortem). Se interpretarán la “Suite Argentina”, la “Suite Norteña” y “Variaciones de Milonga”, composiciones del maestro Falú para guitarra y orquesta de cámara. Organiza Pro Arte. Entradas desde $1.500 disponibles en autoentrada.com y en boleterías del teatro.

A las 20:30. La venganza será terrible. Teatro Real – Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Alejandro Dolina, Patricio Barton y Gillespi. El programa con más audiencia de la radiodifusión argentina y uruguaya, que se transmite de lunes a viernes por AM750, se trata de un espacio de divulgación cultural y alto nivel humorístico donde se habla de arte, historia, mitología, ciencia y filosofía. Además, cuenta con una sección musical donde los propios presentadores improvisan, cantan y tocan temas musicales en directo, es un espectáculo humorístico, misceláneo más que un programa de radio convencional. Este radio show se realiza en vivo con gran éxito en toda su gira teatral en Argentina, Uruguay y España. Es una pequeña experiencia teatral cotidiana que el espectador podrá disfrutar y transitar diferentes emociones.



Entradas desde $5.500 disponibles en autoentrada.com y en boleterías del teatro.

Miércoles 7

A las 19:30. Cine Club en el CCC: 2046 (de Wong Kar-Wai, Hong Kong, 2004). Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Un escritor que creía escribir sobre el futuro, en realidad estaba escribiendo sobre el pasado. En su novela, un misterioso tren salía de vez en cuando con dirección al año 2046. Todos los que subían a él lo hacían con el mismo propósito: recobrar los recuerdos perdidos. Se decía que en 2046 nada cambiaba. Nadie sabía a ciencia cierta si eso era verdad, porque ninguno de los que viajaron regresó jamás. Con una excepción. Él estuvo allí. Se marchó voluntariamente. Quería cambiar. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de sala.

A las 20. Cine debate Democracia y Dictaduras Latinoamericanas: No (de Pablo Larraín, Chile, 2012). Museo Amadeo Sabattini - Mariano Moreno 270, Villa María

René Saavedra (Gael García Bernal) es un ejecutivo de publicidad que regresa a Chile tras su exilio en México y diseña una brillante y optimista campaña que propugna el "No" al plebiscito chileno de 1988. Su objetivo es poner fin a la dictadura militar y derrocar a Augusto Pinochet, con una estrategia de márketing no basada en el enfrentamiento y la denuncia del régimen sino en la esperanza de un futuro mejor. Entrada libre y gratuita

Jueves 8

18 a 21. La Noche de las lecturas

Un evento único, destinado a promover la lectura en todas sus formas. Más de 200 actividades vinculadas, en más de 70 localidades cordobesas, le dan forma a una noche inolvidable. La propuesta incluye intervenciones en diferentes espacios, que se unen para estimular el maravilloso hábito de leer. Con la participación de destacados escritores y artistas como Eugenia Cabral, Reyna Carranza, Belén Funes Lastra, Milo Lockett, Rony Vargas, Graciela Bialet y muchos más. Entrada libre y gratuita. Consultá la grilla de actividades en cultura.cba.gov.ar.



A las 21. Misa en re mayor de Antonín Leopold Dvořák. Iglesia de la Compañía de Jesús - Caseros 52.

El Coro Polifónico de Córdoba interpreta la pieza de Dvorak, en versión para solistas, coro, órgano, violoncello y contrabajo. Bajo la dirección artística del maestro Camilo Santostefano, acompañan las voces de la soprano Cecilia Leunda, la contralto Gioia Falco, el tenor Gerardo Martínez y bajo José Moreno. La organista es Andrea Mellia. Entrada libre y gratuita.

Viernes 9

A las 9. Coloquio Infancias CBA2023: Arte, educación y políticas públicas. Teatro Real – San Jerónimo 66

Se lleva adelante la primera edición de este encuentro destinado a educadores, estudiantes terciarios, universitarios, funcionarios, investigadores, comunicadores, artistas, profesionales afines a la infancia y niñez y público en general. La doble jornada cuenta con especialistas disertantes en la materia de todo Latinoamérica como Julio Brum (Músico, gestor cultural, director de Mundo Butiá -Uruguay); Griselda Rinaldi (Narradora y gestora cultural – Posadas, Misiones); Dra. Luzmila Mendivil (Educadora y compositora – Perú); Luis Pescetti y más referentes y profesionales de la cultura local. Continúa el sábado 10 de 9 a 20 hs.



Inscripciones abiertas a través de un formulario google en: infancias.cba@gmail.com Con puntaje oficial para docentes.



De 14 a 19. Encuentro de Luthiers. Paseo del Buen Pastor - Capilla - Hipólito Yrigoyen 325

Nueva edición de la exposición de instrumentos de autor con la participación de más de 50 expositores nacionales, charlas, capacitaciones y shows musicales. Una gran vidriera para que luthiers locales puedan mostrar distintos tipos de instrumentos musicales que se fabrican en el país. Organizado por la Asociación Argentina de Luthiers, el auspicio de la Agencia Córdoba Cultura, y la participación del Ministerio de Industria y el acompañamiento del INAMU, los asistentes podrán probar y experimentar con los instrumentos expuestos, permitiendo a los visitantes conocer de cerca la calidad y sonoridad de cada instrumento.



Continúa los días sábado 10 y domingo 11 de junio de 14 a 19. Entrada libre y gratuita

A las 18:30. Coro de Cámara en la Biblioteca Córdoba. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

En el marco de “La Noche de las Lecturas", la agrupación interpreta un programa que reúne “La garza”, “El picaflor” y “El nido ausente” de Mariano López, obras basadas en el “Ciclo Alas”, del escritor Leopoldo Lugones. Además, “Sara”, “Maruca”, “Ofelia” y “Elvira”, de Tomás Arinci, sobre los textos de “Ambidiestra”, de Juan Cruz Taborda Varela. La entrada es libre y gratuita.

A las 20. Concierto Banda Sinfónica: Monstruos y leyendas. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

Bajo la dirección artística del maestro Andrés Acosta, la Banda Sinfónica de la Provincia sube a escena para interpretar “Tiranosaurio rex”, de Ferrer Ferran; “Duende”, de Luis Serrano Alarcón y “La Carcoma”, de Victoriano Valencia. Además, “Ca á, la leyenda del mate”, de Nestor Alderete y “La mosca”, de Oscar Navarro. El repertorio está escrito para banda sinfónica y refleja, además, exigencia y un alto nivel descriptivo.



Entradas desde $500 disponibles en autoentrada.com y en boleterías del teatro.



A las 20. Inauguración y premiación Salón de Artes Visuales 2023. Casa de la Cultura – Rivadavia esq. Gral. Paz, Río Cuarto.



Se exponen las 22 obras seleccionadas por el jurado en la convocatoria del 10° Salón de Artes Visuales 2023, entre las cuales se encuentran los tres premios adquisición: “#espejismo” de Pablo Bisio; “3/11. Río Tercero. Radiografía de un atentado” de Rubén Ramonda y la serie: “Masacritica” obra N°7 de Claudia Perrotta; las tres menciones honoríficas: “Cardones” de Carlos Estévez; “Gardenia” de Clara Serra y “D.esbordar” de Natalia Guzmán y una mención especial: “S/t” de Gabriel Garay.



La exposición se completa con las obras presentadas por: Martha Chiarlo, Haroldo Cortéz, Sergio González, Nina Haynal, Martín Jaime, Cecilia Mantaras, Fabián Martinetto, Valentina Martínez Gallino, Miguel Ángel Pereyra, Claudia Andrea Pino, Lara Ponsone, Maximiliano Robledo, Paco Rodríguez Ortega, Nicolás Schuck y Sebastián Zapata.



Por último, en la Sala del Tesoro, se expondrá la obra “Las paredes” del artista Pablo Canedo, perteneciente al patrimonio del Museo Municipal de Río Cuarto.

Las muestras podrán visitarse hasta el miércoles 28 de junio. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Ciclo Matices presenta: Trío Nolé- Cinalli- Herrera. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto –

Tercera entrega del ciclo de Conciertos de Música Popular Alternativa con la actuación del trío que trabaja sobre la fusión del jazz con la música afro-rioplatense e influencias de la MPB integrado por los músicos Ricardo Nolé (piano y composición); Quintino Cinalli (batería, percusión) y Alejandro Herrera (bajo eléctrico). Un concierto lleno de variedad, espontaneidad, emoción y con un alto vuelo creativo. Entrada general $2.000 disponibles en boletería del Centro cultural.



Sábado 10



A las 11. Taller de Dibujo y pintura. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Destinado a un público adulto, durante el mes de mayo y junio se realiza este taller que tiene como objetivo adquirir destrezas y habilidades motrices en el manejo de nuevas técnicas e incorporar materiales propios del lenguaje del dibujo y de la pintura experimental. Dictado por la Profesora Maria Esther Fulginiti. Cuota mensual. Informe e inscripciones: 3548-606691



A las 15. Encuentro por el Día mundial de tejer en público. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Convocatoria internacional a todas aquellas personas que quieran compartir el arte de tejer, tanto en crochet como en dos agujas. La creación de esta efeméride, en el año 2005, fue iniciativa de Danielle Landes, con la finalidad de promover esta actividad creativa y ancestral, la cual ha sido considerada tradicionalmente como una práctica de las abuelas en solitario. Se solicita asistir con sus materiales. Los asistentes serán coordinados por la tejedora brasileña Tatiane Rosa Domingues.



A las 17. Títeres en el CCC: Poseidón y la mar chiquita. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Navegando en altamar, el valiente Capitán Beta naufraga tras una tormenta y aparece en las aguas de la Mar Chiquita. Poseidón, el dios de todos los mares, acudirá en su ayuda.

El hundimiento de un barco puede ser el comienzo de nuevas y extrañas aventuras. Una historia en la que no faltarán flamencos, zorros, sapos, lenguados, arañas, alguna que otra serpiente, y por supuesto...mosquitos, muchos mosquitos, “una banda” de mosquitos.



Entrada general $500 disponibles en autoentrada.com y en boleterías del teatro.



A las 20. Teatro en el CCC: Donn Nadie. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

“Donn Nadie” es una obra ficcional. Relata aspectos de la biografía de un ser, Cacho. Habitante de una ciudad, Córdoba. Habitante de un barrio tradicional, San Vicente. Hijo y nieto de carniceros. Trabaja en la carnicería. Su vida transcurre como cualquier vida de un muchacho de barrio. Un día ve bailar a Jorge Donn en la Av. Hipólito Yrigoyen. Algo cambia en él y comienza un recorrido para cumplir su sueño. Ser bailarín. Una reflexión íntima, pequeña, poética por momentos. La obra transcurre en el camarín, momentos antes de iniciar una función. Entrada libre y gratuita.



A las 20. Concierto Orquesta Música Ciudadana: A los amigos. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana sube a escena junto a las voces de Mery Murúa y Gustavo Visentín y la pareja de baile de Silvia y Walter. El programa anuncia “Para la muchachada”, de Damián Torres; “Milonguero de hoy”, de José Ogivieki; “Fueye amigo”, de Nicolás Ledesma y María Viviana Pisoni. El repertorio incluye “Almacén de barrio”, de Hermes Bálsamo y Efraín U. Bischoff; “Malandraca”, de Osvaldo Pugliese; “Cuando tallan los recuerdos”, de Rafael Rossi y Enrique Cadícamo. La función se completa con “Mano a mano”, de Carlos Gardel, José Razzano y Celedonio Flores, “Tango para la ciudad”, de Américo de Damián Torres; “Milonga para Nino”, de Octavio Brunetti; “Milongacha”, de Hernán Soria; “Valsecito amigo”, de Aníbal Troilo y José María Contursi, “Desencuentro”, de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo; “Oiga pibe”, de Nicolás Ledesma y “A los amigos”, de Armando Pontier. La dirección artística es del maestro Damián Torres. Entradas desde $500 disponibles en autoentrada.com y en boleterías del teatro.

Domingo 11

A las 11. Tejiendo Infancias: Toco con poco. Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66

Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. En esta oportunidad se realiza Toco con poco, un taller de construcción de “Cosofonos” (Instrumentos y canciones con materiales reutilizados). Entrada libre y gratuita



De 15 a 18. Piano libre. Paseo del Buen Pastor - Espacios Verdes - Hipólito Yrigoyen 325

Este ciclo de conciertos espontáneos tiene como objetivo fomentar el encuentro de aficionados de todos los géneros alrededor del piano. El instrumento se instala al aire libre, en las explanadas del Paseo del Buen Pastor, donde los aficionados y visitantes pueden encontrarse y compartir la música. Allí se dan cita estudiantes de música, melómanos, concertistas y aficionados de todas las edades en un evento plural y transversal a todos los géneros y niveles. Entrada libre y gratuita.

A las 17. El niño sirena. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66

Adrián guarda un secreto. Alguien le hace guardar un secreto. Perdido en las profundidades del mar naufraga entre recuerdos. En el mar, donde comienzan todas las historias, una sirena una vez perdió su voz. A Adrián se la robaron. Él busca las palabras que lo salven de las profundidades. Entrada general $500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.