El conductor Alejandro Fantino contó en redes sociales que dio positivo a Coronavirus y que se mantiene aislado en su casa atravesando la enfermedad.

"Bueno gente, me gustaría contarles cosas más agradables y divertidas, pero les tengo que comunicar que anoche, viernes tipo 1:30/2 de la mañana, me empezó a doler un poquito el cuello y a picar la garganta. Tenía un dolor en la nuca, un poco en la espalda y apenitas un picazón en la garganta. Hoy sábado me levanté y sentía lo mismo, así que llamé a mi médico que me prescribió un hisopado", explicó el periodista. Su relato continuó con la explicación de cómo lleva adelante el proceso y dijo: "Hice lo correcto y automáticamente me aislé acá en mi casa, en donde tengo una parte para mí. Hace un ratito me llegó el resultado: Covid positivo".

Con pocos síntomas y leves, Fantino siguió su publicación: "Acá estoy, perfecto, bien. No tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos, pero soy positivo. Ahora durante unos días, hasta que se me pase, que espero que sea pronto, será momento de cuidarme, aislado, solito. Me tiran la comida por debajo de la puerta como en el penal 14, pero estoy bien, cuidado por mi médico, aisladito y esperando que esto pase".

El periodista se suma al listado de personajes reconocidos del país que integran el número de contagios diarios.