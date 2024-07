La música argentina es celebrada en el mundo y esta vez el reconocimiento es recibido por Alejandro Lerner, que recibirá el máximo galardón que la Academia Latina de la Grabación otorga a músicos que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.

El compositor será distinguido con el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, máximo galardón que la organización otorga a un músico en reconocimiento a su trayectoria. Esta gran distinción internacional a sus más de 40 años componiendo e interpretando canciones que se convirtieron en himnos de la música de habla hispana formará parte de los Premios Especiales que la Academia entregará en el mes de noviembre en Miami, en el evento más importante para la música latina.



Con gran felicidad el artista argentino más versionado de su generación declaró “Estoy profundamente emocionado y agradecido por recibir esta distinción, que quizás es la más importante en toda mi carrera. Agradezco profundamente a la Academia y a todos los colegas que han confiado en mí y con los que hemos compartido la vida y nos hemos nutrido cada vez, con cada colaboración. Pero, por sobre todo, agradezco a Dios, a mi familia y al público, que me ha acompañado desde siempre y que me permite formar parte de sus vidas a través de mis canciones. Este maravilloso reconocimiento me honra y me empuja a ir por más. Gracias", se detalla en el comunicado de difusión.





Junto a Alejandro, recibirán el reconocimiento Los Ángeles Azules, Albita, Lolita Flores, Ángel 'Cucco' Peña, Chucho Rincón, Draco Rosa y Lulu Santos.

Gira musical para celebrar

Alejandro Lerner planea festejar en vivo junto a su público en una serie de conciertos en Argentina y el exterior.



Como parte de los festejos por esta enorme distinción, el músico argentino más versionado de su generación realizará para el público porteño Encuentro Cercano, en 4 únicas funciones en La Trastienda. Serán los próximos 21 y 28 de agosto y 11 y 18 de septiembre, en donde presentará 4 shows sin distancias en el que artista y público podrán disfrutarse mutuamente. La celebración continuará en el exterior, con una serie de conciertos en Estados Unidos, Uruguay y una gira por 13 ciudades de España. Además, sus seguidores de Bragado, La Pampa, Gral Villegas, Santa Fe Capital, Rosario, y Córdoba podrán celebrar con el artista en "Vuelven los lentos tour 2024”, una exitosa gira por los teatros más lindos de Argentina que crece minuto a minuto, sumando shows en todo el país.

Cabe recordar que durante el 2023, con la Gira Grandes Éxitos el músico recorrió escenarios de Tel Aviv, Mexico, distintas ciudades de España y Colombia, además de los teatros más lindos de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Jujuy, Tucumán y La Pampa.



Entre los últimos lanzamientos musicales del artista se encuentra Mi Argentina, una canción nacida de la profunda necesidad del artista de abrazar al pueblo argentino con su música. Fiel a su estilo y compromiso, desde la letra el compositor refleja sin filtros su mirada sobre el momento actual del país y los argentinos, pero sin dejar de alentar a que la esperanza y la fortaleza sean la brújula para el futuro y el gran motor que nos impulse para salir adelante entre todos. Además, a mediados del año pasado presentó "A tu lado". Esta hermosa canción está dedicada al amor universal, y es un homenaje a su gran amigo y maestro Armando Manzanero. Y en diciembre del mismo año lanzó junto a El Polaco una versión imperdible “Dentro de mi”, que combina la calidez de la balada y la alegría de la cumbia. La gran cantidad de visualizaciones y escuchas que tienen estas canciones muestran la gran aceptación que recibieron del público.

Alejandro Lerner ha recibido un sinfín de premios y reconocimientos, entre ellos, 8 nominaciones a los Grammy Latinos, 4 Martín Fierro, 3 Premios Konex, 7 Premios Gardel, como así también recibió dos distinciones de la Sociedad de Autores y Compositores Americanos como el songwriter más exitoso de las radios latinas de USA.



Fue designado Embajador de la Paz por Mil Milenios de Paz, movimiento que trabaja por la paz mundial reconocido y avalado por la UNESCO. Recibió la Llave de distintas ciudades, entre ellas junto a Armando Manzanero la de la Ciudad de Bucaramanga (Colombia) como visitante ilustre.