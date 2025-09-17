Alejandro Sanz en Córdoba: comienza la venta general de entradas

El artista se presentará en nuestro país en 2026 como parte de su exitosa gira mundial “¿Y Ahora Qué?”. Tras un arranque arrollador en México, con todas las entradas agotadas, el tour promete ser un evento imperdible.



La conexión del artista con el público argentino es innegable. En su última visita, en 2023, Sanz reunió a más de 100.000 personas en sus shows. Ahora la expectativa es aún mayor, con tres fechas confirmadas en escenarios emblemáticos de todo el país:

4 de marzo: Autódromo de Rosario

6 de marzo: Campo de Polo de Buenos Aires

8 de marzo: Estadio Kempes de Córdoba

Alejandro Sanz deleitará a sus seguidores con un espectáculo que combina sus grandes clásicos de siempre con los nuevos éxitos de su disco “¿Y Ahora Qué?”. Este nuevo trabajo discográfico marca una etapa fresca y audaz en su carrera, con colaboraciones estelares que han revolucionado las plataformas digitales. Entre ellas destacan temas con Grupo Frontera, Carín León y, especialmente, su reencuentro musical con Shakira en la exitosa “Bésame”, una canción que volvió a romper récords a nivel global.

¿Cómo conseguir las entradas?

La Pre-Venta Exclusiva Santander Visa ya está disponible. La venta general estará disponible con todos los métodos de pago desde este miércoles 17 de septiembre a las 15.00 en edenentradas.ar

Sectores y precios

CAMPO K-L $220.000 + SC

CAMPO J-M $180.000 + SC

CAMPO I-N $160.000 + SC

PLATEA BAJA D-E $160.000 + SC

PLATEA BAJA C-F $130.000 + SC

PLATEA BAJA C-F $110.000 + SC

PLATEA ALTA $85.000 +SC

