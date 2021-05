Alejo Moguillansky estrena la película "Por el dinero"

"Una miserable troupe argentina de actores, bailarines, músicos, cineastas y una niña se embarca hacia algún país probablemente latinoamericano para una gira teatral. Si acaso el amor y el dinero son mundos irreconciliables, "Por el dinero" es la historia de esa tragedia", es la forma en que se presenta este particular film donde se hace un trabajo antropológico de la vida del artista. Así le gusta describir su cinta al joven director Alejo Moguillansky. El realizador y actor otuvo dos veces el Premio a Mejor Película Argentina en BAFICI con Castro (2009) y El Escarabajo de Oro (2014).



En "Por el dinero" actúan: Alejo Moguillanksy, Luciana Acuña, Matthieu Perpoint, Gabriel Chwojnik.

En diálogo con cba24n.com.ar el director nos habla sobre su película que se verá desde este jueves en el Cineclub Hugo del Carril. Ver funciones aquí.



¿Cómo nace la idea de hacer este film?

De alguna manera el film narra esa historia: una obra de teatro - de una compañía de eso que se podría llamar teatro off- autoproclamada “Por el dinero”; estrenada, por ejemplo, en el Centro Cultural Rojas en el año 2013 va ahora por su tercer o cuarta temporada. En algún momento de la ficción del film la obra recibe una invitación a una gira en Colombia... pero tiene la paga de su actuación en Cali, pero no los pasajes para viajar. Se les ocurre vender un docu-reality de su gira colombiana a la TV estatal argentina. Lo logran. Todo eso que atañe al argumento del film “Por el dinero” ocurrió realmente. El film es un documental de su propia factura. El film es un retrato de la vida financiera de tres o cuatro artistas. Pero no un retrato miserable. Un retrato en todo caso festivo y risueño de la realidad de la vida del artista, que como todos sabemos, ya sea por desamparo o por convicción, se acerca cada día más a la delincuencia.

-¿Qué países recorrieron y cuánto tiempo les llevó el rodaje?

El rodaje fue realizado durante una gira teatral de nuestra obra Por el dinero en Cali y luego en Palomino, una localidad playera en el caribe colombiano lindante con Venezuela en la Guajira, Colombia. El rodaje convivió con la gira teatral propiamente dicha. Durante unas dos semanas o menos hubo que montar en Cali nuestra obra en dos teatros distintos, ensayar, y en paralelo con eso diseñar un plan de rodaje que se ajustara a esa agenda propia de un espectáculo escénico. No es casualidad que el rodaje tuviera las mismas características de aquello que se está narrando: gente que trabaja de dos, tres, cuatro cosas al mismo tiempo. En este caso: el montaje de una obra en dos teatros distintos y un rodaje que supuestamente era de un capítulo de 26 minutos para una serie que retrataba la vida de artistas argentinos en el extranjero, pero que secretamente para sus hacedores se trataba de un largometraje de ficción. Con eso volvimos de Colombia a Argentina: con el material para armar un film de ficción que debía completarse con varias escenas que fueron luego filmadas en Buenos Aires.



-¿Qué aprendizajes le dejó este film?

Supongo que cierta irreverencia. Insisto: fuimos a filmar un capítulo para una sería que conviviría con otros capítulos de otras obras de otros artistas que giraban en el extranjero. Cuando volvimos nos sinceramos: habíamos fracasado. Nuestro capítulo de 26 minutos para la serie “Artistas en el mundo” no servía. Hicimos todo mal. En cambio filmamos un relato con cara de película. Tanta cara de película tenía que se terminó estrenando en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. Supongo que el aprendizaje es: Cuanto más plebeyo es un film, más noble es su destino. Incluso podríamos invertir la oración anterior: Cuanto más noble es un film, más plebeyo es su destino.



El realizador termina con esta reflexión sobre su film: “A los que detestan los films realistas: es una fantasía irreverente incapaz de cumplir un contrato fiel con la realidad. A los que defienden el realismo a capa y espada: es un retrato fiel y material de la vida financiera del artista contemporáneo. Casi un tratado antropológico, escrito y filmado por su propio objeto de estudio”.