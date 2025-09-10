Tras la exitosa presentación en el festival Buena Vibra, Alex Anwandter, convertido ya en un referente identitario, cultural y social, vuelve al escenario de nuestra ciudad. Con un show íntimo, muy cálido y de mucha intensidad, con la teatralidad y el hipnotismo de sus canciones, el artista trasandino repasará todos sus discos.

El destacado cantante, músico y productor musical, actualmente radicado en Nueva York, dará un imperdible show recorriendo gran parte de su discografía, de la que se desprenden éxitos como “Tormenta”, “Siempre es viernes en mi corazón”, “Cómo puedes vivir contigo mismo”, “Tatuaje”, “Cabros”, “Locura”, entre muchos otros.

El artista, ganador de un Grammy Latino, también centrará su show en sus dos más recientes discos: El Diablo en el Cuerpo y Dime Precioso.

El Diablo en el Cuerpo ofrece una forma audazmente extravagante de música bailable, que tiene sus raíces en la visión de Anwandter sobre la cultura bailable. Cuenta con 16 canciones, con destacados músicos, arreglos orquestales y colaboraciones con Buscabulla, Julieta Venegas, Javiera Mena y Christina Rosenvinge.

Por su parte, Dime Precioso es una mezcla de diversas influencias musicales que van desde Burt Bacharach a la música house de los noventa, Gil Evans y la MPB brasileña, junto con una base de pop latinoamericano. En este trabajo mantiene la esencia única y magnética que lo ha convertido en uno de los artistas más innovadores del panorama actual.

Para verlo:

El show se presenta el 19 de septiembre a las 20:00 en Studio Theater (Rosario de Santa Fe 272).

Entradas en Alpogo.com