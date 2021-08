"El alquimista del papel" es el nuevo single de la banda Alexis Videla, que formará parte del nuevo disco Volar.



El domingo 15 a las 19 horas se lanza el videoclip de "El alquimista del papel" en el canal oficial de YouTube.



Alexis Videla es una banda conformada por 6 músicos, que nace en julio de 2017. En un tiempo atrás, las canciones que se pueden escuchar hoy en algunas plataformas digitales, solo eran ejecutadas con una guitarra criolla y voz, lejos de tener la producción la cual hoy pueden presentar gracias a los aportes de Gastón Ferreyra (1ra guitarra), Pablo Sosa (teclado), Federico Kohmann (2da guitarra), David Sosa (bajo), Facundo Kohmann (batería) y Alexis Videla (vocalista). "La esencia de mostrar algo nuevo y a la vez, reconocer en este proyecto, eso que en algunos momentos pensamos se había perdido en la música nacional, siempre fueron hechas con las mismas ganas o más aun que en un comienzo", expresan en el comunicado de difusión.



"En este tiempo de reinventarse, logramos muchas de las metas que nos propusimos y aun faltan por cumplir muchas más. Una muy bien definida es nuestro nuevo formato de disco digital basado en caratulas, las cuales van a tener un contenido musical que hace referencia a la época en la cual se encontraba la banda en ese momento.

No vamos a dejar afuera de nuestras metas el segundo videoclip de estudio, el cual estamos preparando su lanzamiento junto con el documental que cuenta nuestra biografía. Siempre es un buen momento para disfrutar de la música, hoy les venimos a ofrecer nuestro trabajo con mucho respeto amor y dedicación", continúa el comunicado.



En diálogo con Alexis Videla, nos describe en qué momento musical se encuentra la banda "Está en una etapa de crecimiento profesional profundo. Es una banda que más allá de ser joven, ya tiene su impronta. Después de mucho trabajo de de edición y elegir los temas que sentimos que iban con el alma de este disco podemos decir que con esta formación, es nuestro primer trabajo discográfico".



Durante el actual contexto de pandemia ¿Cómo ven el panorama para hacer shows en nuestra ciudad? Cómo atravesaron la prohibición de hacer recitales en vivo durante la cuarentena. Se animaron al streaming?



Creo que después de escuchar las pautas y protocolos dadas por cada provincia, puedo asegurar que las medidas más claras se dieron en nuestra Córdoba. Por lo que claramente entre todo este revuelo es la mejor opción para llevar acabo un show como los que la gente está esperando disfrutar. En mi opinión es el momento y el lugar indicado para presentar todo el arte que enriquece a Córdoba.

En cuanto a la pandemia, llevamos esta situación siempre extrañando a la gente y a los escenarios, mas también, en mi caso particular, me ayudó a ampliar los recursos para hacer llegar nuestro trabajo al público. Uno de los casos claros fue el uso de los streaming. Fue y es una pieza fundamental para seguir creando y transmitiendo.

Fue un golpe muy duro para muchas áreas pero el cual estamos dispuesto a revertir y volver con mucha más ganas.



Mirá el single "El alquimista del papel", en un show de Quality Espacio: