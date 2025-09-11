Los amantes de la televisión están de fiesta: la 77ª ceremonia de los Premios Emmy ya llega para celebrar lo mejor de la pantalla chica en Estados Unidos. Este evento, uno de los más esperados del año, se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La ceremonia contará con una gran lista de presentadores. Junto a figuras como Sydney Sweeney, Stephen Colbert y la colombiana Sofía Vergara, el encuentro se iluminará con la presencia de estrellas de la talla de Elizabeth Banks, Jenna Ortega, Angela Bassett, Jason Bateman, Kristen Bell y muchas más.



La conducción de la noche estará a cargo del comediante estadounidense Nate Bargatze, garantizando una velada llena de humor y emoción.



La expectativa crece, especialmente con series como Severance, que llega como la gran favorita con un total de 27 nominaciones. Sin embargo, algunos premios ya fueron entregados en la previa: durante los Creative Arts Emmy Awards, The Studio (Apple TV) se destacó con nueve estatuillas, seguido por The Penguin (HBO Max) con ocho y SNL50: The Anniversary Special con siete.



Severance ya ha sumado sus primeros seis galardones, mientras que Andor, Arcane, Love, Death + Robots y The Traitors han recibido cuatro premios cada una, consolidándose como fuertes contendientes.

¿Dónde ver la los Premios Emmy 2025?



Para quienes deseen vivir la emoción en directo, la transmisión para Argentina estará disponible a través de TNT y la plataforma HBO Max. La gala dará inicio a las 17:00 hora local de Los Ángeles. En Argentina, la noche de gala comenzará a las 20.00 con un pre-show exclusivo desde la alfombra roja, conducido por Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún que nos llevará a la intimidad de la celebración.

Conocé a todos los nominados para los Premios Emmy 2025:

Mejor serie dramática

"Andor".

"The diplomat".

"The Last Of Us".

"Paradise".

"The Pitt".

"Severance".

"Slow Horses".

"The White Lotus".

Mejor serie de comedia

"Abbott Elementary".

"The Bear".

"Hacks".

"Nobody wants this".

"Only Murders in the Building".

"Shrinking".

"The Studio".

"What We Do in the Shadows".

Mejor serie limitada

"Adolescence".

"Black Mirror".

"Dying for Sex".

"Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez".

"The penguin".

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown, "Paradise".

Gary Oldman, "Slow Horses".

Pedro Pascal, "The Last of Us".

Adam Scott, "Severance".

Noah Wyle, "The Pitt".

Mejor actriz principal en una serie dramática

Kathy Bates, “Matlock”.

Sharon Horgan, “Bad sisters”.

Britt Lower, "Severance".

Bella Ramsey, “The Last Of Us”.

Keri Russell, “The diplomat”.

Mejor actor principal en una comedia

Adam Brody, “Nobody wants this”.

Seth Rogen, “The Studio”.

Jason Segel, “Shrinking”.

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White, “The Bear”.

Mejor actriz principal en una comedia

Uzo Aduba, “The residence”

Kristen Bell, “Nobody wants this”.

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”.

Ayo Edebiri, “The Bear”.

Jean Smart, “Hacks”.

Mejor actor en una serie limitada

Colin Farrell, “The Penguin”.

Stephen Graham, “Adolescence”.

Jake Gyllenhaal, "Presumed innocent".

Brian Tyree Henry, “Dope Thief”.

Mejor actriz en una serie limitada

Cate Blanchett, "Disclaimer".

Meghann Fahy, "Sirens".

Cristin Milioti, "The Penguin".

Rashida Jones, "Black Mirror".

Michelle Williams, "Dying for Sex".

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Zach Cherry, "Severance".

Walton Goggins, "The White Lotus".

Jason Isaacs, "The White Lotus".

James Marsden, "Paradise".

Sam Rockwell, "The White Lotus".

John Turturro, "Severance".

Tramell Tillman, "Severance".

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Patricia Arquette, "Severance".

Carrie Coon, "The White Lotus".

Katherine LaNasa, "The Pitt".

Julianne Nicholson, "Paradise".

Parker Posey, "The White Lotus".

Natasha Rothwell, "The White Lotus".

Aimee Lou Wood, "The White Lotus".

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Ike Barinholtz, “The Studio”.

Colman Domingo, "The Four Seasons".

Harrison Ford, "Shrinking".

Jeff Hiller, "Somebody Somewhere".

Ebon Moss-Bachrach, "The Bear".

Michael Urie, "Shrinking".

Bowen Yan, “Saturday Night Live”

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Liza Colón-Zayas, "The Bear".

Hannah Einbinder, "Hacks".

Kathryn Hahn, "The Studio".

Janelle James, "Abbott Elementary".

Catherine O’Hara, "The Studio".

Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary".

Jessica Williams, "Shrinking".

Mejor actor de reparto en una serie limitada

Javier Bardem, "Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez".

Bill Camp, "Presumed innocent".

Owen Cooper, "Adolescence".

Rob Delaney, "Dying for Sex".

Peter Sarsgaard, "Presumed innocent".

Ashley Walters, "Adolescence".

Mejor actriz de reparto en una serie limitada

Erin Doherty, “Adolescence”.

Ruth Negga “Presumed innocent”.

Deirdre O'Connell, “The Penguin”.

Chloë Sevigny, “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”.

Jenny Slate, “Dying for Sex”.

Christine Tremarco, “Adolescence”.

Mejor serie de entrevistas

"The Daily Show".

“Jimmy Kimmel Live”.

“The Late Show With Stephen Colbert”.

Mejor reality show

“The Amazing Race”.

“RuPaul’s Drag Race”.

“Survivor”.

“Top Chef”.

“The Traitors”.

Mejor película para la televisión

"Bridget Jones: Mad About the Boy".

"The Gorge".

"Mountainhead".

"Nonnas".

"Rebel ridge".

(Fuente Clarín)