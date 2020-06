La gran amistad entre Alice Cooper y Johnny Depp fue llevada al terreno musical desde hace tiempo, pues en 2015 fundaron la banda The Hollywood Vampires y en 2018 salieron de gira con ese proyecto.

Cooper, quien actualmente tiene 72 años, acaba de pronunciarse sobre una posible película biográfica sobre él mismo. Según reporta Yahoo! Entertainment, el auge por las biopics de artistas como Freddie Mercury y Elton John han hecho que Alice reflexione sobre un eventual filme que retrate su extensa y agitada trayectoria.

Al respecto de un proyecto de ese estilo, el autor de éxitos como "School's Out" opinó apelando a su habitual sentido del humor: "Espero que no sea una de esas películas en las que tenés que morir primero. Por lo general, esto sucede con bandas que fueron extremadamente exitosas comercialmente, y aunque que mi carrera tuvo éxito y vendimos muchos discos, no llegué a todos. Definitivamente estaba en un lado más oscuro y creo que sería una gran cinta para mí".

Ante la pregunta acerca de qué actor podría retratarlo en la pantalla grande, Alice no dudó en escoger a su amigo Depp, que además es célebre por su habilidad para encarnar a personajes muy teatrales:

"Y si Johnny Depp fuera más guapo, podría interpretarme... sería el mejor para eso porque de verdad le gusta tomar los personajes que nadie más quiere interpretar. Y le encantan las prótesis, así obtendría mi nariz y todo eso. Él me conoce lo suficiente ahora como para poder imitarme, estoy bastante seguro".

El vínculo personal entre ambos surgió después de que Cooper apareció en Dark Shadows (2012), largometraje dirigido por Tim Burton y estelarizado por Depp.

A mediados del año pasado, reportamos que la agrupación de Alice y Johnny versionó un clásico de David Bowie.

(Fuente: IndieHoy)