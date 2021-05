Amazon Prime Video busca competir con los otros gigantes del streaming como Netflix y Disney+.

La última apuesta de Amazon es que compró el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer por 8.450 millones de dólares.



Mediante un comunicado en conjunto, las compañías expresan que Amazon "ayudará a preservar el legado y catálogo de películas" del estudio de Hollywood, que cuenta con un archivo de contenidos que se remontan a mediados de los años 20 del siglo pasado.

Amazon, incorpora más de 4.000 películas y más de 17.000 horas de series y programas de las televisión es una forma de potenciar su servicio Amazon Prime Video para competir en el mercado de las ofertas on demand.

La empresa propiedad de Jeff Bezos podrá explotar a partir de ahora los derechos de franquicias como las de 007, Rocky, RoboCop o La Pantera Rosa. Esto significa no sólo que estas películas clásicas pasarán a engrosar su oferta de contenidos, sino que las podrán explotar para crear nuevos productos originales, ya sea nuevas películas, series o cualquier otro tipo de novedades.



Las producciones de MGM en conjunto han ganado más de 180 premios Oscar y 100 premios Emmy. Cabe esperar que próximamente estén disponibles en Amazon Prime clásicos de la MGM como 'La gran evasión', 'Rollerball', 'El silencio de los corderos' o 'Cuatro bodas y un funeral'; también series como 'Fargo','Vikingos', 'El cuento de la criada' o 'Stargate'.

Aunque el gran potencial de Metro-Goldwyn-Mayer es su catálogo de títulos clásicos, el estudio de cine cuenta con otras producciones más recientes con gran éxito de audiencia, en especial en Estados Unidos. Entre los más destacados están las series de telerrealidad 'Shark Tank' ('Negociando con tiburones'), aspirantes a emprendedores realizando presentaciones de negocios a un panel de inversionistas y ' The Real Housewives of Beverly Hills', unas mujeres ricas que disfrutan de sus vidas en California. así como la próxima película de James Bond ' No Time to Die' y una película biográfica de Aretha Franklin llamada 'Respect'.



