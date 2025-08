"𝑨𝒎𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂𝒍" 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆𝒔 𝒚 𝒄𝒉𝒊𝒄𝒐𝒔.

Este domingo 3, a las 20, con el Coro del Seminario de Canto del Teatro del Libertador, la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba e invitados de la Banda Sinfónica Municipal.

El espectáculo reúne canciones de comedias musicales y algunos pasajes de ópera, en versiones para orquesta, coro y solistas, con dirección de 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝑹𝒖𝒊𝒛.

En programa: “Oh- Kay!”, “Strike up the band”, y “Girl Crazy”, de George Gershwin; “Anything goes”, “Rosalie”, “Gay divorce”, y “Kiss me Kate”, de Cole Porter; “Carrousel” y “The sound of music” de Richard Rodgers; y más.

Entrada general, 4.000 pesos por Autoentrada y en boletería.