Andre Bocelli dio un recital histórico en el Duomo de Milán el domingo de Pascua. Mientras Italia estaba transitando el pico más alto de la enfermedad, el recital junto al organicista de una de las catedrales más emblemáticas de ese país se percibió con un dejo de esperanza y angustia. Fue transmitido en vivo y la imagen del Duomo vacío hablaba por sí sola.

Además participó del especial "One world together at home", convocado por la Organización Mundial de la Salud y Lady Gaga, quien además fue la curadora.

Ahora, se conoció que el popular tenor dio positivo al Coronavirus junto con parte de su familia, aunque afortunadamente no padeció sintomatología fuerte.

Su esposa Veronica Berti y dos de sus hijos, Amos y Matteo, también resultaron infectados con algunas líneas de fiebre y nada más.

Según la agencia EFE, el tenor donó plasma para la investigación de la enfermedad. La muestra servirá para el estudio "Tsunami", un experimento que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que sufrieron el coronavirus.