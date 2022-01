Aníbal Pachano tuvo que desde el pasado miércoles, su espectáculo “Así ...vuelvo” con el que se a pesar de los escenarios, tenga una semana de localidades “a la galera” en sus funciones en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz.

Debido al contexto socioeconómico actual e l coreógrafo, bailarín y director teatral abre las puertas del teatro para que todo el público pueda ver y disfrutar de un espectáculo de gran envergadura, así lo definió la productora We Latinoamérica Entertainment.

“Tenemos muchísimo talento artístico joven que la gente no llega a conocer ya sea porque no puede pagar una entrada o porque no se le da el lugar a la nueva generación de artistas. Quiero que todos conozcan a estos grandes bailarines, actores, actrices y cantantes que están comenzando en la escena nacional” , justificó el artista la decisión, en nota con la agenciaTélam.

El creador de los Botton Tap, continuó explicando: “Abrimos las puertas del teatro para que todas las familias puedan experimentar un momento único. Es mi despedida de los escenarios y quiero que sea a lo grande, a sala llena y que todos tengan las mismas oportunidades” .

“Así... vuelvo” es el título del show de excelente factura en el que Pachano está secundado por Georgina Tirotta, Yasmin Corti, Victoria Molotok, Marcela Wonder, Gonzalo Gerber, Nacho Pérez Cortés, Matías Vega, Yanina Muzyka y Emmanuel Casal.

Las funciones “a la galera”, un modo elegante de denominar la modalidad “a la gorra”, se extenderá hasta el domingo, siempre a las 21, en la Galería Acuario , Leandro N. Alem 48 Planta Alta, en el centro de la chalet _