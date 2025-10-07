Los hermanos Joaquín y Julián Azulay estrenan en Córdoba su nueva producción llamada Antártida - Dominio Uno, con la narración del actor argentino Ricardo Darín.





Luego de 6 filmes, y 65 premios internacionales en su haber, los realizadores Azulay estrenan en nuestra ciudad su séptimo largometraje.

“Este documental es un llamado a la conservación, profundizando en la apremiante necesidad de salvaguardar la Antártida, un continente de propiedad colectiva de naciones de todo el mundo. Revela las duras consecuencias del cambio climático en este frágil ecosistema, la creciente amenaza de la pesca concentrada de krill y la importancia crítica de establecer una red de Áreas Marinas Protegidas. Sigue las odiseas de los hermanos Gauchos del Mar, el biólogo Rodolfo Werner y el científico Manuel Novillo, uniendo esfuerzos con conservacionistas de renombre para proteger este ecosistema vital”, detalla el comunicado de difusión.



Gauchos del Mar se destacan por intentar durante 15 años, inspirar a la gente y crear conciencia a través de sus documentales.

Para verlo:

El film se proyecta el 7 de noviembre a las 20.30, en la Sala de las Américas, Pabellón Argentina en la UNC (Av. Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria, Córdoba).

El documental tiene una duración de 90 minutos y es apto para todo público.