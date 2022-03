Antonio Seguí será velado este miércoles en el Centro de Arte Contemporáneo

Antonio Seguí, instalado desde la década del 60 en París, no dejó de tener contacto permanente con su Córdoba natal a la que no sólo le dedicó la Familia Urbana que ya son íconos de la ciudad, si no que impulsó el arte con diversas acciones.

El Centro de Arte Contemporánea del Chateau es un resultado de su gestión efectiva para lograr la colección que hoy es una de las más completas y que consta incluso de obras que fueron pagadas de su propio bolsillo.

Así lo relató el Director del mencionado Centro de Artes, Juan Pagano, al anunciar que el artista cordobés con mayor pre yección internacional podrá ser despedido este miércoles 2 de marzo de 12 del mediodía hasta las 22 en las instalaciones de dicho Centro.

Recordamos que el gran artista murió este sábado, por complicaciones derivadas de una operación de cadera. La muerte lo sorprendió a los 78 años en Buenos Aires, visitando amigos, luego de pasar unos días en nuestra ciudad donde fue homenajeado en el clásico cordobés, luego de recibir en 2021 el carnet honorífico del Club Belgrano, del que era fanático.

En su recorrida por Córdoba también pasó por la tradicional Pizzería San Luis y se dio una vuelta por el Cosquín Rock, entra otras visitas que se transformaron en una despedida intensa de su ciudad y amigos.

Allí se lo podrá despedir este miércoles

Te sugerimos leer Murió Antonio Seguí, icónico artista cordobés