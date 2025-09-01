La música internacional se sacudió con una noticia inesperada: Charly García y Sting lanzarán un trabajo en conjunto el próximo 3 de octubre, bajo el sello Sony Music. El material, que se editará inicialmente en formato vinilo, promete convertirse en un acontecimiento cultural de gran impacto.



El anuncio se hizo a través de una imagen difundida en redes sociales con la leyenda “Charly García & Sting – October 2025”, suficiente para desatar la expectativa entre fanáticos de ambos artistas. En la publicación se puede ver la fotografía de una ventana y se escucha sonido ambiente de ciudad.



No es la primera vez que cruzan caminos: en 1987 compartieron escenario en el histórico concierto de Amnistía Internacional en Buenos Aires, encuentro que marcó un hito en el diálogo entre el rock argentino y la escena internacional.

Aunque los detalles del proyecto se mantienen en secreto, trascendió que se trataría de una canción editada en un vinilo especial. El gran interrogante está puesto en cómo dialogarán los estilos de dos leyendas que marcaron generaciones: la sofisticación armónica de Sting y la rebeldía creativa de Charly.



Habrá que esperar a octubre para conocer el resultado, pero el anuncio ya se perfila como un hito dentro de la historia de la música popular.

