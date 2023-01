Con el antecedente en 1986 de La historia oficial, de Luis Puenzo, Argentina, 1985, la cinta que retrata el trasfondo del Juicio a las Juntas militares, se alzó con la estatuilla a mejor film en lengua no inglesa en los Globo de Oro, imponiéndose sobre All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur) y RRR (India).

En ocasión del estreno del film en el Cineclub Municipal Hugo del Carril de la ciudad de Córdoba, desde el Subversiones (102.3 Más que música, lunes a viernes de 14 a 16 horas) Martín Campos y equipo dialogaron con Mariano Llinás, coguionista de Argentina, 1985.

“Era nuestra obligación tener un conocimiento acpetable del proceso histórico con el que íbamos a trabajar. Me da la impresión que todos creen tener más conocimiento sobre el Juicio a las Juntas que el que realmente tienen. Porque es un juicio que sucedió hace mucho, un tema muy complejo, un tema que tiene muchas aristas”, expresó Llinás al ser interrogado sobre la documentación e investigación que el equipo llevó adelante para filmar Argentina, 1985.

Llinás coescribió el guión con el director Santiago Mitre. El filme resultó ser el furor del cine argentino en 2022: no solo en venta de entradas sino también en cuanto a reacciones en las salas y debate en redes. La película también ha sido elogiada por su propio valor cinematográfico (El estudiante, la tercera película de Mitre, proyectada en su momento en el Hugo del Carril, marcaba ya el pulso firme de una mirada).

En una de sus primeras intervenciones, Llinás recomendó ver la película “en sala, porque hay algo que pasa -en la experiencia de la proyección en sala- que es sorprendente para todos”

“Nos dimos cuenta con el tiempo que la película generaba tipos de reacciones muy particulares, es decir, cosas que no suelen pasar de manera tan intensa con una película ”, repasaba Llinás en Subversiones, sobre el comentario recurrente de muchos espectadores que le decían que lloraban con el film.

El Juicio a las Juntas Militares durante el gobierno del presidente Raúl Ricardo Alfonsín fue uno de los procesos judiciales más trascendentes en la historia de la Argentina. Los responsables de la dictadura (1976-1983) fueron juzgados por las sistemáticas violaciones de derechos humanos.

Anteriormente, Argentina, 1985 obtuvo tres premios Coral por actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y mejor guión (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, celebrada en la tradicional sala Charles Chaplin de la capital cubana.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el premio Fipresci de la crítica internacional a la mejor cinta.

Escuchá la entrevista completa: