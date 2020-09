El actor y ex gobernador de California, protagonizará por primera vez una serie de televisión. También será el productor del proyecto, del cual se han difundido pocas precisiones sobre la trama.

La serie estará a cargo del creador Nick Santora (Scorpion). Arnold Schwarzenegger formará parte de una aventura de espías global que lo tendrá a él y a su hija en el centro de la escena, Aún no se difundieron nombres para el rol femenino. El actor será productor ejecutivo junto a David Ellison (World War Z), Dana Goldberg (I Am Legend) y Bill Bost (Star Trek Into Darkness).

La noticia la dio a conocer el medio Deadline, e indica que Skydance está detrás de este proyecto y se busca una cadena que lo transmita.