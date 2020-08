El 11 de Agosto de 1937 nace Ariel Petrocelli, en Campo Santo, Provincia de Salta. Poeta, compositor, cantor y guitarrista.

Es considerado uno de los cinco poetas fundamentales del cancionero argentino.En Cachi conoce a otra maestra, Isamara (María Isabel Alegre), que sería su compañera por el resto de su vida. Para ella, en 1958, compuso la famosa “Para ir a buscarte”, su primera canción, con música de Daniel Toro, por entonces de 17 años.

Algunas obras: El antigal, Zamba del ángel, Zamba en ti, Cuando tenga la tierra, Cosquín de cacharpaya, Atardecer y tú, Chacarera del alma, Coplas para la muerte, El seclanteño, etc. Murió el 17 de setiembre de 2010.

Sesión en vivo El Antigal (Ariel petrocelli, Daniel Toro, Lito Nieva) Folklore Argentino

Desde 1974, el 11 de agosto se festeja el Día del Nutricionista, en toda Latinoamérica, en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro Escudero, médico argentino, pionero de la nutrición.

Día del Nutricionista 2020

Gustavo Adrián Cerati nació en Buenos Aires el11 de agosto de 1959 y murió el 4 de septiembre de 2014, fue un músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino. Obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el cantante, guitarrista y compositor principal de la banda de rock Soda Stereo.También tuvo una relevante carrera como solista. Es considerado uno de los músicos más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano

Gustavo Cerati "Adiós" (Official Video)

El 11 de agosto de 2014 falleció el célebre actor estadounidense Robin Williams. Ganó gran popularidad por sus interpretaciones en películas como Señora Doubtfire (Papá por siempre), Jumanji, La Sociedad de los Poetas Muertos, Patch Adams, En busca del destino (Oscar 1997, como mejor actor de reparto). Su representante informó que sufría una “severa depresión”. Había nacido el 21 de julio de 1951. En este monólogo imagina un Papa latinoamericano...

El Papa Latinoamericano según Robin Williams

Luis Enrique Gatica Silva​, ​ más conocido como Lucho Gatica, «El rey del Bolero», ​fue un cantante de boleros y actor chileno. Considerado uno de los mayores y más influyentes exponentes del bolero. Había nacido el 11 de agosto de 1928 en Rancagua, Chile y falleció el 13 de noviembre de 2018 en ciudad de México.

Recordamos el show en que cantó con Luis Miguel...

Luis Miguel y Lucho Gatica. No me platiques más. La barca.

Cumple 53 años. El 11 de agosto de 1967 nació Enrique Bunbury, uno de los cantantes más influyentes del rock en España, cuyo mayor éxito fue con la banda Héroes del Silencio. Tras su separación, siguió como solista.

Video casero con un fragmento de su presentación en el Orfeo Súperdomo de Córdoba en marzo de 2012.

Bunbury -en el Orfeo, Córdoba Argentina.

Cumple 31 años: Úrsula Corberó Delgado nació en Barcelona el 11 de agosto de 1989, es una actriz española conocida por sus papeles en las series de televisión Física o química (2008-2010), Isabel (2014) y La embajada (2016). En cine, protagonizó la comedia Cómo sobrevivir a una despedida (2015) y el drama El árbol de la sangre (2018). Conoce el éxito internacional gracias a su papel de Tokio en la miniserie La casa de papel difundida por Netflix desde 2017.

Video protagonizado por Úrsula de un hit internacional, fue filmado en Buenos Aires donde la actriz pasó la cuarentena por estar de novia con Darín hijo.

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy - UN DIA (ONE DAY)

Paul Jackson Pollock nació el 28 de enero de 1912 y murió en Springs el 11 de agosto de 1956, más conocido como Jackson Pollock, fue un influyente pintor estadounidense y principal artista del Expresionismo abstracto. Pollock alcanzó reconocimiento por su estilo de chorrear pintura (dripping).

Fue autor de 400 pinturas y alrededor de 500 dibujos. Un documental muy interesante.

PINTORES (Jackson Pollock) 1912-1956 - Documentales

Cumple 55 años. El 11 de agosto de 1965 nació Sergio “Cachito” Vigil, ex jugador y entrenador de hockey sobre césped argentino. Fue un histórico DT de Las Leonas. Actualmente, dirige a la Selección femenina de Chile.

Sergio "Cachito" Vigil en Cada Noche

Cumple 71 años: Eric Howard Carmen nació en Cleveland el 11 de agosto de 1949, es un cantante, compositor, guitarrista y tecladista estadounidense. Como músico, cosechó numerosos éxitos durante las décadas de los años 1970 y 1980, primero como miembro de Raspberries (que logró un millón de ventas con "Go All The Way"), y luego con su carrera en solitario, incluyendo éxitos como "All by Myself", "Never Gonna Fall in Love Again", "She Did It", y "Make Me Lose Control".

En los años ochenta tuvo otro éxito: "Hungry Eyes", tema incluido en la película Dirty Dancing.

Eric Carmen - Hungry Eyes (Video)

Que tengas un buen día.