José Manuel de la Sota nació en Córdoba el 28 de noviembre de 1949 y falleció en Ruta Nacional 36, Córdoba el 15 de septiembre de 2018, abogado, profesor y político perteneciente al Partido Justicialista y luego al Frente Renovador. Fue uno de los promotores del movimiento autodenominado «renovación peronista» en la década de 1980. Fue diputado nacional por Córdoba, embajador en Brasil, senador nacional y tres veces gobernador de Córdoba.

Falleció en un accidente automovilístico sobre la Ruta Nacional 36, después de que la camioneta en la que se trasladaba embistiera a un camión en su parte trasera.

El puente construído en la variante Costa Azul sobre el Lago San Roque lleva su nombre.

Premio a la Innovación Tecnológica: “Puente José Manuel de la Sota”

1840: en la provincia de Córdoba, en el marco de las guerras civiles argentina, el ejército federal (al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe) vence al ejército unitario (al mando de Juan Lavalle) en la batalla de Quebracho Herrado.

Biblioteca de Babel: Episodio 7: La batalla de Quebracho

El 28 de noviembre de 2014 falleció Roberto Gómez Bolaños, comediante y director mexicano. Creador e intérprete de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, entre otros personajes.​

Entrevista con El Chavo | Roberto Gomez Bolaños | Aqui y Ahora

Amelia Denis de Icaza nació en Panamá, el 28 de noviembre de 1836 y falleció en Managua, Nicaragua el 16 de julio de 1911, fue una poeta romántica panameña. Fue la primera mujer en publicar sus versos en su país.

Obras: Hojas secas (1926). Poemas: Dejad que pase, Al Cerro Ancón, Patria, Amor de madre, A la muerte de Victoriano Lorenzo, El llanto de una hija, Un ramo de reseda, etc.

Mini-biografía: Amelia Denis de Icaza

El 28 de noviembre de 2010 murió Leslie Nielsen, actor canadiense, reconocido por sus papeles en La Pistola Desnuda o Mr. Magoo. Aquí algunos momentos de la película La pistola desnuda, uno de sus grandes éxitos...

Agarralo como puedas mejores momentos Leslie Nielsen The Naked Gun

Cumple 70 años: Edward Allen Harris nacido en Tenafly, Nueva Jersey el 28 de noviembre de 1950, más conocido como Ed Harris, es un actor, productor y director estadounidense, ganador del Globo de Oro y candidato al premio Óscar en cuatro ocasiones.

Es conocido por sus actuaciones en los filmes Las horas, Appaloosa, La Roca, The Abyss, Apolo 13, The Right Stuff, A Beautiful Mind, Pollock, A History of Violence, The Truman Show y Enemy at the Gates, entre otras.

Algunas escenas de su interpretación del rol como el pintor Pollock (2000), está en italiano con subtítulos en español.

Pollock: Ed Harris, sobre el arte moderno.

El 28 de noviembre del 2000, Boca hizo historia en Japón tras ganarle 2-1 al Real Madrid. El equipo de Carlos Bianchi se quedó con la Copa Intercontinental gracias a los dos goles de Martín Palermo.

Esto pasaba un 28 de Noviembre: Boca campeón interncontinental

Cumple 44 años: Lucía Puenzo nació en Buenos Aires el 28 de noviembre de 1976, es una escritora, directora y guionista de cine argentina, que además trabaja con producción ejecutiva e investigación.

Debutó como novelista en 2004 con la novela El niño pez y desde entonces ha escrito varias obras: Nueve minutos (2005), La maldición de Jacinta Pichimahuida (2007), La furia de la langosta (2009), Wakolda (2010), que han sido traducidas a otros idiomas.

Llevó al cine en 2013 y con el mismo título, su libro Wakolda, que se desarrolla en Bariloche y trata sobre la estancia en Argentina del criminal nazi Josef Mengele. Coproducción de varios países, en España se estrenó bajo el nombre de El médico alemán. En el segundo Festival Internacional Unasur Cine, celebrado en San Juan, obtuvo cuatro premios: mejor película, mejor dirección (Lucía Puenzo), mejor actriz (Natalia Oreiro) y revelación (Florencia Bado).​ Otras películas: El niño pex, XXY; La puta y la ballena.

En 2019 dirigió a las actrices chilenas Claudia Di Girolamo y Daniela Vega en la serie La Jauría de Fábula.

Entrevista mano a mano con Lucía Puenzo y Pedro Mairal en Campo de Batalla

Cumple 48 años: Vera Fogwill nació el 28 de noviembre de 1972 en Buenos Aires.es una actriz de cine y televisión, directora de cine, guionista argentina.

Trabaja activamente en la industria del cine de nuestro país.

Algunas actuaciones en TV: Mujeres asesinas; Vulnerables; Zona de riesgo.

En cine: Evita; El viento se llevó lo que; Sinfonía para Ana; Buenos Aires Viceversa.

Una de sus novelas: Buenos, limpios y lindos (2013).

HIPERTEXTO - CN23 - VERA FOGWILL

Cumple 69 años: Bárbara Radding "Barb" Morgan nació el 28 de noviembre de 1951, es de nacionalidad estadounidense. Morgan inicialmente formó parte del equipo que junto a Christa McAuliffe sería asignada a la fallida misión STS-51-L del Transbordador espacial Challenger, de la que luego no participó.

Posteriormente Bárbara viajó al espacio a bordo del transbordador espacial Endeavour en la misión STS-118, lanzada el miércoles 8 de agosto de 2007.

Seleccionada por la NASA es la primera Educadora Astronauta desde agosto de 1998.

Tiene dos hijos, toca flauta clásica y el Jazz y sus aficiones rondan la literatura, la excursión, la natación y el Sky cross-country.

En 1932 en Rosario nace Leandro “Gato” Barbieri”, el mayor músico de jazz que dio la Argentina. Fue capaz de crear un jazz latino a partir de su saxo tenor. Saltó a la popularidad con la banda sonora de Último tango en París, la película de Bertolucci. De mitad de los 70 son sus grandes trabajos, como Caliente! y la serie de los Capítulos, que abarcó cuatro discos. Murió en Nueva York en 2016.

gato barbieri - last tango in paris

