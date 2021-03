La Agencia Córdoba Cultura invita a ver espectáculos de artes plásticas, conciertos, fotografía y más.

Esta semana se destaca el Festival por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se realiza el miércoles 24 de marzo, vía streaming y en vivo desde el Espacio de la Memoria La Perla con las actuaciones de Juan Ingaramo, Tamboreras y La Cruza. El evento puede seguirse a través de las redes oficiales del Gobierno de la Provincia de Córdoba (canal de YouTube: Gobierno de Córdoba y Facebook: /gobdecordoba). También, por los canales digitales de la Agencia Córdoba Cultura, se retransmiten de manera digital las presentaciones del 12° Festival Internacional de Jazz de Córdoba.



Mirá los espectáculos que se presentan hasta el domingo 28:



Lunes 22



A las 19.45. Ciclo de cine Latinoamericanos: Chavela (de Catherine Gund, Daresha Kyi, México/Estados Unidos, 2018) – Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375)

Durante marzo, el mes del Día Internacional de la Mujer, el Ciclo de Cine Latinoamericanos presenta la vida de cuatro mujeres latinoamericanas, que dentro el marco de la música, y gracias a su talento y voluntades arrolladoras les permitieron brillar, a pesar no encajar en los cánones sociales de sus respectivas épocas. La cantante Chavela Vargas ganó un nombre por sí misma primero en México y más tarde en todo el mundo principalmente por su interpretación de rancheras tradicionales. Estas canciones eran compuestas principalmente por hombres y en su mayoría hablaban de amor no correspondido por las mujeres, el cansancio del mundo y la soledad. Chavela las interpretaba con su propia ritmo y su voz áspera y vulnerable. El material inédito de esta película, así como las entrevistas con la propia Chavela y sus contemporáneos, colegas y parejas, han dado como resultado un cariñoso retrato de una artista carismática y excepcional, que fue abiertamente lesbiana a lo largo de su vida. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Bajo el lente de Nadia Cejas

Contacto es el nombre del proyecto de la fotógrafa cordobesa Nadia Cejas. Este es un proyecto desarrollado durante el periodo de aislamiento social y preventivo. Un cuerpo de copias por contacto, la materia sensible expuesta directamente a un monitor. Fotografías generadas por contacto directo de un contexto dado a través de diferentes medios digitales. La obra nace como un intento de reflexionar sobre situaciones extremas, inquietantes y de excesivo desconcierto. La fotógrafa piensa en la luz como materia en constante diálogo, una suerte de conciencia y a la vez amenaza. Una luz que moldea, afecta y transforma. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura



Martes 23



A las 10. Inauguración de muestra: Dispara, la imagen mutilada – Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55)

Marcela Ferreyra elige de su conjunto de fotografías aquellas que retratan a militares condenados por delitos de lesa humanidad y acciona sobre esas imágenes manipulando los rostros, seccionando, mutilando, transformando y creando nuevas caras para representar a los genocidas en una operación simbólica, donde ella tiene el poder de modificar la genética de los imputados, jugar con ellas sin importar su rango militar. De acuerdo a sus palabras, se trata de “figuras impersonales, donde un pedazo de cada uno de ellos, hacen al genocidio”. De esta manera, esos fragmentos crean nuevos rostros para representar a los responsables del genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar argentina. Entrada gratuita.



A las 20. Ciclo A puro teatro 2021: "Villa" en el Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto.

Tres mujeres tienen que decidir qué hacer con un ex centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar. Las tres desarrollan diferentes posturas y argumentos que hacen cambiar de idea y dudar de ciertas seguridades. Las tres se embarcan en una intensa discusión que deja en evidencia la difícil tarea de hacerse cargo de la historia. Con dirección de Victoria Monti. Entrada libre y gratuita.



A las 20. V Canto a la Memoria: Homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado

En el marco de los eventos programados en la Semana de la Memoria, el Área de Literatura y Pensamiento de la Agencia Córdoba Cultura, Delegación Río Cuarto, rinde homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado con un acto de música, poesía y referentes de las víctimas, Canto a la Memoria. Desde el Centro Cultural Leonardo Favio la narradora Pequitas y los poetas Pablo Dema, Diego Formía y Marcelo Fagiano leerán poemas propios y otros como Alejandro Schmidt, Juan L. Ortiz y Marcelo Fagiano, relacionados con este período trágico de la historia. Las actuaciones musicales estarán a cargo de Walter Cisneros, Jorge Jewsbury, Osvaldo Simone, Fernando Carranza y estudiantes del Conservatorio Superior de Música “Julián Aguirre”. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Músicos Produciendo: Breve encuentro con Mario Cañas

Músico instrumentista. Su especialidad es el bajo eléctrico. Su disco Triángulo Latin Jaz (2008), como así también la formación que recibe el mismo nombre, está compuesto en su totalidad por temas de su autoría. Actualmente trabaja en proyectos con Sinergia y Ensambles Ritmo Urbano, y es productor y arreglador de nuevos artistas junto a Mauricio Griotti. También es compositor de música para Televisión Española junto a Marco Detoni residente en Madrid, músico cesionista del grupo Dos Cabezas.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura



Miércoles 24



A las 10. Entrevista: Mujeres y memoria – En el marco de las actividades por la Semana de la memoria, la verdad y la justicia, se realiza esta entrevista que aborda la temática del peso de la palabra en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ana Illiovich, sobreviviente de La Perla, y Adriana Gentile, abogada de DDHH, serán entrevistadas por Zulma Zárate.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 11. Lectura de cuento: La balada del árbol Carolina – En el marco de las actividades por la “Semana de la memoria, la verdad y la justicia”, se podrá disfrutar de esta lectura del texto de Haroldo Conti, por los poetas Griselda Gómez, Leandro Calle y César Vargas. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 20. Festival por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Vía streaming en vivo desde el Espacio de la Memoria La Perla se transmitirán las actuaciones de Juan Ingaramo, Tamboreras y Martin Mamonde. El evento podrá seguirse a través de las redes oficiales del Gobierno de la Provincia de Córdoba (Canal de YouTube: GobiernodeCordoba y Facebook: /gobdecordoba).



Jueves 25



A las 19. Cine: "De repente, el paraíso" (de Elia Suleiman, Palestina, 2009) – Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto – El director Elia Suleiman viaja a diferentes ciudades del mundo en busca de similitudes con su tierra natal, Palestina. También puede decirse que Suleiman huye de Palestina buscando un nuevo hogar, tan solo para darse cuenta de que Palestina parece estar siguiéndole, sin importar el sitio al que vaya. La promesa de una nueva vida pronto se convierte en una comedia llena de errores. Repite el sábado 27 a las 21. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos.



A las 19. Festival Internacional de Jazz: Agustín Basualdo

Cordobés, trompetista y realiza programaciones. Formó parte del Ensamble experimental de Bronces de la UNVM y de la Big Band dirigida por Sergio Alonzo. Primera trompeta de la Big Band de la Colmena y de la Córdoba Jazz Orchestra de 2014 a 2018. Ganador de la Beca a la formación del FNA, estudio con Juan Cruz de Urquiza en 2018 en la ciudad de Buenos Aires. En 2017 formó y dirigió la Orquesta de Jazz del Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba. A finales de 2019 ingresó al Conservatorio Musical Dr. Carlos del Campo de Tatuí, en SP, Brasil donde actualmente cursa sus estudios en trompeta Jazz/MPB. Presenta en formato solo set para interpretar un repertorio de composiciones propias y de otros autores, como así también clásicos del cancionero norteamericano.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 19,45. Cine Para La Memoria presenta: "La larga Noche" (de Francisco De Sanctis, 2016, Argentina) – Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375)

Adaptación de la novela homónima de Humberto Costantini, situada en Buenos Aires en 1977. Un hombre recibe, en plena dictadura, la información del paradero de dos personas buscadas por los militares. Ahora tiene la posibilidad de salvarlas, aunque eso implica arriesgar su propia vida. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Cine: "Madre baile" (de Carolina Rojo, 2020) – Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Propone un recorrido por el origen etno-musical del cuarteto y un repaso audiovisual por los bailes de ayer y de hoy, en donde la artista y compositora Vivi Pozzebón entrevista a referentes y personajes clave en el desarrollo de esta industria musical e invita a una reflexión sobre el rol de la mujer en el género. Repite el sábado 27 a las 19. Entrada general 80 pesos, jubilados y menores, 50 pesos.



A las 21. Teatro en primera persona: Fanny Cittadini – Es Licenciada en Teatro, Licenciada y Profesora en Letras Modernas y Profesora y Didacta de Biodanza. Como actriz de teatro participó en puestas escénicas dirigidas por Oscar Rojo, Mario Arietto, Jorge Díaz, Maura Baiocchi (Brasil), Josepe Pere Peyró (Barcelona), Roberto Videla, Cheté Cavagliatto, Rubén Szuchmacher (Buenos Aires) y Daniela Martín. También realizó una experiencia actoral de tres meses en Barcelona con la realización y presentación de la Trilogía del dramaturgo y director catalán Pere Peyró junto a actores y actrices cordobesas, y ha participado en Festivales Internacionales, Nacionales y Provinciales. Como actriz de cine participó en algunos cortos cinematográficos y películas de Rodrigo Guerrero, Rodrigo Fernández Engler y Luis María Mercado.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21.30. Festival Internacional de Jazz: Concierto de apertura – Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia en la apertura de la 12° Edición del Festival Internacional de Jazz de Córdoba. Artistas invitados Lourdes Fontana (flautista), Jorge Martínez (pianista) y Nicolás Ocampo (saxofonista), dirección de Andrés Acosta. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Viernes 26



A las 19. Festival Internacional de Jazz: Chino Pachas – José Pachas es guitarrista, sintetizador y realiza programaciones. Además es compositor y docente nacido en Lima, Perú y radicado en la Argentina desde el año 2008. Es miembro de La Banda del Desierto, G30d4, La Sombra de Tupac y la Córdoba Jazz Orchestra. Tocó con sus proyectos y de manera solista en la Argentina, Uruguay, Perú, Brasil y Estados Unidos. El joven guitarrista cordobés se presenta en formato solo set para interpretar un repertorio de composiciones propias producidas especialmente para la apertura del Festival de Jazz.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 20. Viaje Sonoro por la Banda Sinfónica – Teatro Real – Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66)

Con dirección de Andrés Acosta, la Banda Sinfónica de la Provincia presenta Viaje sonoro. El programa anuncia obras representativas para vientos de James Barnes, Robert Jager, Hans Zimmer y John Watson, Gerónimo Giménez, Victoriano Valencia y Arturo Márquez. El viaje musical, por procedencia de los autores de las obras, comenzará por Estados Unidos, hará escala en España, avanzará hacia México y culminará en Colombia dejando en evidencia la versatilidad de la Banda Sinfónica a través de este variado repertorio. Entradas: 700, 500 y 300 pesos a través del sistema Autoentrada.

A las 20. Festival Internacional de Jazz: Horacio Burgos y Daniela Dalmaso

Horacio Burgos es guitarrista, compositor y docente. Ha dedicado su vida a desarrollar su gusto por la guitarra clásica como compañera artística. Su trayectoria como guitarrista es extensa y lo ha llevado a recorrer diferentes géneros y países de la mano de diversos músicos. Actualmente compone y produce música para su nueva formación, Horacio Burgos Quinteto, en la que profundiza sus inquietudes por la música con cercanía al jazz fusionada con elementos del folclore argentino y rioplatense. Daniela Dalmasso es flautista y cantante cordobesa. Como sesionista ha participado en numerosos proyectos musicales acompañando a artistas como Suna Rocha, Cecilia Mezzadra, Adam Rapa, Liliana Rodríguez y Eli Fernández, entre otros. En el año 2017 se incorporó a Horacio Burgos GRUPO.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Cultura en el Patio: Trío MJC

El trío integrado por Jorge Martínez (piano), Pablo Jaurena (bandoneón) y Mauro Ciavattini (vientos), es considerado uno de los grupos más renovadores de la música popular argentina actual, abordando el tango y el folclore desde sus raíces, proyectándolo hacia el futuro, con influencias del jazz y la música clásica. Desde sus comienzos han explorado fusionarse con diferentes formaciones instrumentales ampliando sus posibilidades expresivas: orquesta sinfónica, banda sinfónica, orquesta típica de tango, sexteto de jazz, orquesta de cuerdas, cuarteto de cuerdas. Con estas formaciones han realizado conciertos en diversas partes del mundo. Desarrollan también una intensa actividad pedagógica, brindando conferencias, talleres y master class.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Viernes de música: Sueño Jovial presenta "Por el camino que sea" en el Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto –

Sueño jovial es una agrupación nacida en el 2014 integrada por: Ignacio Gottardi (primera voz, segunda guitarra y quena), Gaspar Oviedo (segunda voz y primera guitarra), Julián Menseguez (violín), y Miguel López (percusión). Todos sus miembros fueron estudiantes del Trayecto Artístico Profesional (TAP) y del Profesorado de Música del Conservatorio Superior Provincial de Música “Julián Aguirre”. A 7 años de su formación, el cuarteto ha participado en numerosos eventos y festivales de la región. Entrada: 250 pesos.

A las 21.30. Festival Internacional de Jazz: Mingui Ingaramo Trío

Pianista y compositor cordobés con gran trayectoria. En los años 80 formó parte, junto a su hermano Juan Carlos, del grupo Encuentro con quien editó su primer álbum llamado Fábulas del Cielo, disco que fue considerado como uno de los primeros antecedentes de jazz fusión en Argentina. En 1981, co-fundó la legendaria banda Los músicos del Centro con quienes escribió un capítulo significativo en la historia de la música de Córdoba. Logró proyectarse a nivel nacional a través de sus trabajos con Litto Nebia, y posteriormente con Fats Fernadez , Fito Paez y el Mono Fontana, entre otros. En 2010 edita Patagonia, su primer álbum solista que obtiene excelentes críticas por parte de la prensa tanto en Argentina como en España y Japón. Recientemente editó el disco Primer atardecer junto a Guadalupe Gómez.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Sábado 27



A las 18. Il Sole Blu – Teatro Real – Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66)

Dos personajes músicos, definidos por la necesidad de existir e interpretar piezas musicales, mágicamente aparecen en un mundo de partituras. Descubren que el lugar está repleto de instrumentos musicales. Allí se aventurarán e intentarán dar lectura y ejecución a una particular y descomunal sinfonía. En estética de clown, con pases de humor, haciendo fácil lo difícil y muy difícil lo fácil, estos personajes proponen navegar por el mundo mágico de la música y sus encantos. Entrada: 300 pesos (adultos) y 150 pesos (menores) a través del sistema Autoentrada.



A las 19. Festival Internacional de Jazz: Ologam Sogal

Manolo Lagos es cordobés, guitarrista y realiza programaciones. En la actualidad Olonam Sogal es performer de Fly Fly caroline, es guitarrista y compositor en La sombra de Tupac, guitarrista y compositor de Colibrí y también de la banda Hongo. Trabaja como productor, coach y docente en el espacio Tres Gemas y es un compositor inquieto que disfruta la alquimia de la música en plenitud. El joven artista cordobés se presenta en formato solo set para interpretar un repertorio de composiciones propias producidas especialmente para la apertura del Festival de Jazz.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 20. Festival Internacional de Jazz: Cordelia Andrada y Agus Waldheim

Cordelia Andrada (voz) y Agustin Waldheim (piano) integran este dúo que presenta un formato íntimo de voz y piano. De la colaboración entre este pianista y vocalista resulta una cruda, íntima y vulnerable relación creativa que en el fondo es un acto de simbiosis en el que ambos poseen la especial habilidad de interpretar los standards del cancionero popular americano, interactuando y co-creando ambientes.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Mini recital de TA3ULA RASA

A mediados del 2018 se formó este power trío que abarca varios colores musicales como el funk, punk, grunge y blues. Javier Viglieti (guitarra y voz), Emanuel Nieto (bajo y voz) y Darío Lagna (batería) grabaron su primer EP llamado Crudo que puede encontrarse en las plataformas digitales. Durante el 2019, la banda presentó su EP en numerosos escenarios de Córdoba Capital, llegando a participar del PreCosquinRock 2020. Actualmente, el trío acaba de estrenar nuevo video llamado Blues de Redención y también se encuentran en proceso de producción de nuevo material.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21.30. Festival Internacional de Jazz: Small Jazz Band

La agrupación emblema del jazz de Córdoba está cumpliendo 40 años de trayectoria ininterrumpida recreando el estilo de los primeros grupos de los años 20, tales como los de Joe “King” Oliver, Louis Armstrong, Johnny Dodds, “Jelly Roll” Morton, y otros. Small Jazz Band es dueña de una poderosa propuesta musical en la que la rítmica del tradicional jazz de Nueva Orleans se apodera de la escena y es soporte de una serie de arreglos y melodías de gran factura musical.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Domingo 28



A las 19. Festival Internacional de Jazz: Pani

Joaquín Paniego es guitarrista, bajista, tecladista y realiza programaciones. El multi-instrumentalista nació en La Pampa y formó parte de proyectos como El Perfil, Nuna Malta, Sabor Canela y Candyflux. Como solista a finales del año 2018 publicó su primer álbum Alone Set, un disco de 6 canciones instrumentales realizadas y producidas íntegramente por él. En el año 2019 publicó Exilio, su segundo material discográfico de manera solista y en 2021 nació Despierta el Inconsciente, su tercer material. Este talentoso multi instrumentista cordobés se presenta en formato solo set para interpretar un repertorio de composiciones originales especialmente producidas para el Festival de Jazz.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 20. Ciclo A puro teatro 2021: Los cuentos absurdos de Ham y Rojo Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto – La compañía Hamishibau presenta una serie de cuentos cortos apoyados en dibujos y títeres planos. Los cuentos son, a la vez, absurdos y reflexivos tratando temas como la percepción, los prejuicios y las posibilidades transformativas de la vida. Se basan en el humor gráfico de Ham Khan. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Visita al taller de Sefi Josefina Sarsfield es una diseñadora industrial cordobesa creadora de Sefí. Fusionando el gusto por el diseño, el dibujo y la confección nacen los pañuelos Sefí y otros accesorios estampados de uso cotidiano como toallas, cuadernos y bolsos, entre otros productos que ofrece la marca. Cada estampa es diseñada a mano y llevada a la tela en procesos cuidadosos, prestando siempre atención a la calidad y la excelencia en el resultado final. IG: @sefipanuelos Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21.30. Festival Internacional de Jazz: Concierto de cierre

Concierto de cierre del 12° Festival Internacional de Jazz de Córdoba con la Orquesta Sinfónica de Córdoba junto al trío del guitarrista Hobi Homer y la dirección de Andrés Acosta. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura