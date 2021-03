El 2 de Marzo de 1904 n ació Heraclio Pérez , en San Luis del Palmar, Provincia de Corrientes. Poeta, periodista y escritor.

Durante su trayectoria escribió para géneros musicales como: Ranchera, Milonga, Rasguido doble, Valseado, Chamarrita, Polca, Chacarera, Tango y Chamamé. Autor de más de 200 temas musicales.

Algunas obras: Acordeón de dos hileras- Adiós Villa Guillermina- Arroyo de los amores (con Raúl Barboza) - Amor a tu corazón (con Juana Noto y Ernesto Montiel) - Camino a mi San Luis (con Mario del Transito Cocomarola) - Correntino de ley- Puerto Tirol, etc

GRUPO IRUNDY - Puerto Tirol (Heraclio Pérez/ Marcos H. Ramirez)

Hoy cumplen años los cantantes: Lou Reed, 78 años; Chris Martin de Coldplay cumple 44 años; Jon Bon Jovi: 59 años.

///////////

El 2 de Marzo de 1811 en aguas del Rio Paraná, a la altura de San Nicolás de Los Arroyos, se libra el primer combate naval de una flotilla patriota, que la historia registraría como el "Combate de San Nicolás".

Entrevista 2 3 18 Primer Comb Naval Arg R Primo

Cumple 53 años: Daniel Wroughton Craig nació en Chester, Cheshire el 2 de marzo de 1968, actor británico de cine, teatro y televisión.

En 2005 las productoras Eon Productions y Sony Pictures, anunciaron el contrato firmado con Daniel Craig para retratar a James Bond, siendo el sexto en interpretar el rol y logrando éxitos de taquilla con todos los títulos. En las cuatro entregas en las que ha participado ha adoptado un perfil más rudo y físico: el James Bond más musculoso de la historia. Casino Royal (2006); Quantum of Solace (2008); Skayfall (2012); Spectre (2015) y la aún no estrenada: No time to die (Sin tiempo para morir) que dará por finalizada esta etapa en la vida del actor.

Vemos el trailer de esta última película...

JAMES BOND SIN TIEMPO PARA MORIR Tráiler Español Latino SUBTITULADO # 3 (Nuevo, 2020) Daniel Craig

Cumple 46 años: Florencia Trinidad nació en​ Monte Grande el 2 de marzo de 1975, con el nombre artístico Florencia de la V, es una actriz, comediante y vedette argentina.

En 2010, tras una serie de fallos judiciales ante una acción de amparo presentada por el equipo jurídico de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, logró cambiar legalmente su nombre de nacimiento y le fue otorgado un documento acorde a su identidad y expresión de género. Protagonizó uno de los primeros casos en que se ejerce este derecho, siendo la precursora Tania Luna.

Ha participado en innumerables obras teatrales y programas televisivos.

Florencia de la V: "Estoy orgullosa de ser travesti"

El 2 de Marzo de 1561 Pedro del Castillo llegó al valle de Huentata, y tomó posesión de la comarca enarbolando el estandarte real. Entre dos tormentas de arena fundó la nueva Ciudad, denominándola "Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja".

Al año siguiente, el 22 de Marzo de 1562, fue trasladada a una distancia de dos tiros de arcabuz hacia el oeste del punto de la fundación realizada por Pedro del Castillo.

El motivo para la creación de la ciudad de Mendoza fue la necesidad de establecer un punto cercano como estación de paso para cruzar la Cordillera de los Andes en el camino comercial que iba desde el Río de la Plata hasta Santiago de Chile. Mendoza era una ciudad de descanso o invernada para el tráfico comercial.

Un paseo virtual por la ciudad que hoy cumple años...

Ciudad de Mendoza Argentina 2019 - Parte 01

Que tengas un buen día.