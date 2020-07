7 de Julio de 1923 nace Eduardo Llamil Falú, en El Galpón, Provincia de Salta. Guitarrista, compositor y cantor. Comenzó a tocar guitarra en forma autodidacta a los once años de edad, y en 1937 se radicó en la Ciudad de Salta, donde realizó sus estudios, mismo año en el que comienza su carrera profesional.Falleció el 9 de agosto de 2013. Su obra es inmensa:

A don Julio Jerez (con Atahualpa Yupanqui) - A que volver (con Marta Mendicute) - Albahaca sin carnaval (con Cesar F. Perdiguero) - allá en el Sur - Amigo, te digo amigo (con Jaime Dávalos) - Aparicio Sosa (de Ernesto Sábato) - Ay amor (Rolando Valladares) - Canción de luna y cosecha (con Cesar F. Perdiguero) - Canción del tren a las nubes (con Hugo Ovalle) - Canto a Sudamérica (con Jaime Dávalos) - Caspi Corral (con Jaime Dávalos) - Celos del viento (con Manuel J. Castilla) - Coplas de ausencia (con Buenaventura Luna) - Cuando se dice adiós (con Jaime Dávalos) - De la prima a la bordona (con Alfredo Alfonso y José Zavala) - Digo La Patagonia (con León Benaros) - El algarrobo - El sueño de Celedonio Olmos (de Ernesto Sábato) - Hombre de antigua fe (de Jorge Luis Borges) - India Madre (con Cesar F. Perdiguero) - La atardecida (con Manuel J. Castilla) - La Cuartelera - La nostalgiosa (con Jaime Dávalos) - La verde rama (con Jaime Dávalos) -La volvedora (Con Manuel J. Castilla) - Las Golondrinas (con Jaime Dávalos) -Llanto por el Chacho (con León Benaros) - Malambo del Sur - Memorias de un tiempo vivo (con Jaime Dávalos) -Mi banderita salteña (con Hugo Ovalle) - Minero potosino (con Manuel J. Castilla) - Resolana (con Jaime Dávalos) - Rio de tigres (con Jaime Dávalos) - Rosa de los vientos (con Jaime Dávalos) - Serviñaco (con Jaime Dávalos) - Suite argentina para guitarra - Tabacalera (con Cesar F. Perdiguero) - Tonada del viejo amor (con Jaime Dávalos) - Trago de sombra (con Jaime Dávalos) - Vidala del nombrador (con Jaime Dávalos) - Vidala para Don Sanca (con José Ríos) - Vidalita - Zamba de La Candelaria (con Jaime Dávalos), entre otras.

Trago de sombra. Eduardo Falú 1984

Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhén nació en Buenos Aires, Argentina el 4 de julio de 1926-Madrid, España y murió el 7 de julio de 2014,más conocido como Alfredo Di Stéfano, fue un futbolista y entrenador argentino nacionalizado español y jugador histórico de los clubes River Plate, Millonarios y Real Madrid Club de Fútbol.​ Desde 2000 hasta su fallecimiento, fue presidente de honor de este último y al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos mundiales y del que llegó a ser su máximo goleador histórico. Es considerado por muchos expertos, periodistas, aficionados y exfutbolistas como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos

Así jugaba Di Stéfano: El talento de la "Saeta Rubia"

El 7 de julio de 2009 se realizó un concierto homenaje a Michael Jackson. Con miles de personas en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, el evento contó con la participación de Kobe Bryant, Mariah Carey, The Kardashians, el coro de gospel Andrae Crouch, Magic Johnson, Martin Luther King III, Bernice A. King, John Mayer y Stevie Wonder entre otros. Con 2500 millones de espectadores, se transformó en la transmisión más vista de la historia.

Mariah Carey - I'll be there Memorial Michael Jackson (Subtitulado español)

7 de Julio de 1950 fallece Baldomero Fernández Moreno, en el barrio de Flores, Ciudad de Buenos Aires. Poeta y médico rural, de origen porteño. Fue colaborador en periódicos y revistas, obtuvo un premio nacional y otro municipal de poesía, y fue miembro de la Academia Argentina de Letras.

Su obra más recordada: "Setenta balcones y ninguna flor", fue musicalizada en distintas versiones por artistas musicales de la talla de Miguel Cantilo, Alberto Favero, Astor Piazzolla y Armando Otero.

02 - 70 BALCONES Y NINGUNA FLOR

Gustav Mahler nació en Kaliště, Bohemia, antiguamente bajo administración del Imperio austríaco, actualmente República Checa el 7 de julio de 1860 y falleció en Viena el 18 de mayo de 1911, fue un compositor y director de orquesta austriaco, cuyas obras se consideran, junto con las de Richard Strauss, las más importantes del postromanticismo.

Mahler - Symphony No 4 - Abbado

Richard Starkey nació en Liverpool el 7 de julio de 1940, más conocido como Ringo Starr, es un multinstrumentista músico, cantante, compositor y actor británico que fue el baterista de la banda de rock The Beatles. Antes de formar parte de The Beatles, Starr fue miembro de otra banda de Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes. En agosto de 1962, Pete Best fue despedido y Ringo ocupó su lugar. Además de tocar la batería, Starr participó como vocalista en varias canciones versionadas o creadas por el grupo como «With a Little Help from My Friends», «Yellow Submarine», «I Wanna Be Your Man», «Act Naturally», «Boys», entre otras y fue el compositor de las canciones «Don't Pass Me By» y «Octopus's Garden».

La contribución creativa de Starr a la música de The Beatles fue sujeto de elogios por músicos y críticos. En noviembre de 2013 tuvimos la oportunidad de verlo en el Orfeo Súperdomo en un gran recital.

Celebrará con un show por streaming especial, enterate aquí

Ringo Starr Makes Surprise Appearance at Paul McCartney's Dodger Stadium Concert

Cada 7 de julio se celebra el Día Mundial de la Conservación del Suelo, establecido en 1963 en honor al Doctor Hugh Hammond Bennett, investigador estadounidense que trabajó en busca de la preservación de la integridad del recurso natural.

Día de la conservación del suelo

7 de Julio de 2004 fallece Juan Ricardo Nervi, en la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa. Profesor, escritor, poeta, periodista e investigador.

Fue designado Profesor Emérito de la UNLPam (Universidad Nacional de La Pampa).

Poemas musicalizados: Balada (Gerardo "Lalo" Molina) - Endecha del solitario (Alberto Cortez) - Flor de cardo (Alberto Cortez) - Flor de jarilla amarilla (Ernesto del Viso) - La Pampa es un viejo mar (Alberto Cortez), entre otras.

Alberto Cortez - Endecha del solitario

Cumple 68 años: César "Banana" Pueyrredón, nombre con el que es conocido César Honorio Pueyrredon nació el 7 de julio de 1952 en Buenos Aires, es un compositor y cantante de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como "Conociéndote" y "No quiero ser tu amigo", entre otras. Su sobrenombre "Banana", proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop-rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década de 1960 y principios de los años 1970.

César Banana Pueyrredón - Conociéndote (CM Vivo 2000)

Roger Keith Barrett nació en Cambridge, 6 de enero de 1946 y murió el 7 de julio de 2006, conocido como Syd Barrett, fue el líder, cantante, guitarrista y compositor de la banda inglesa Pink Floyd en su primer y exitoso álbum The Piper at the Gates of Dawn (1967). Tres años después de la fundación de Pink Floyd, Barrett dejó la banda e intentó una breve carrera en solitario que fructificó en dos álbumes, tras los cuales se retiró.

Está considerado como una figura capital para el desarrollo del rock de los años 1970, siendo una influencia clara para artistas como David Bowie o Marc Bolan. Durante sus años de solista y viviendo en casa de sus amigos, Syd Barrett compuso 2 álbumes con la ayuda de David Gilmour como su guitarrista.

Syd Barrett /Pink Floyd - "See Emily Play

María Herminia Avellaneda nació en Pasteur el 3 de noviembre de 1933 y murió en Buenos Aires el 7 de julio de 1997, ​ fue una cineasta y productora argentina de cine y televisión -pionera del género- y directora artística de la cadena ATC en 1984.

En 1971 filmó su primer largometraje: Juguemos en el mundo,​ sobre el guion de María Elena Walsh con Perla Santalla, Jorge Mayor, Eva Franco, Zulema Katz, Virginia Lago y Norman Briski.

En 1980 realizó su segundo, Rosa de lejos con Leonor Benedetto (versión fílmica de una telenovela exitosa)​ y, en 1989, Pasión, coproducción franco-argentina.

En 1982 dirigió el espectáculo Hoy como ayer, sobre textos de María Elena Walsh interpretados por Susana Rinaldi en el desaparecido Teatro Odeón, entre muchas otras obras.

La muerte de Maria Herminia Avellaneda - DiFilm 1997

Que tengas un buen día.