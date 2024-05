Este martes se entregan los premios Gardel y, si bien la transmisión oficial comienza a las 21, ya se conocen algunos de los galardones de este año.

Entre las figuras premiadas, se encuentran cordobeses como Cachumba, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos.

Luego, desde el Movistar Arena, se conocerán el resto de los premios y actuarán artistas como Luck Ra, Lali, Nicki Nicole, Miranda!, Fabiana Cantilo y Los Nocheros.

Los premios Gardel que se conocen hasta el momento

-Canción de tango: Quinteto Negro La Boca, por Cicatrices.

-Álbum de chamamé: Flor Bobadilla Olviva & Abel Tesoriere, por Aromas del tiempo.

-Álbum artista de cuarteto: Eugenia Quevedo & La Banda de Carlitos, por La Muela-LBC.

-Álbum artista pop tradicional: Dany Martin, por Toda una vida.

-Colección de catálogo: Ramón Ayala El Mensu, por El hombre que canta al hombre (1964-remasterizado).

-Álbum infantil: Canticuénticos, por Para saber que te quiero.

-Álbum instrumental-fusión-world music: Chango Spasiuk, por Eiké (Entrar en el alma).

-Álbum banda de sonido de cine/televisión/producción audiovisual: Gustavo Santaolalla, por The last of us, Season.

-Ingeniería de grabación: Escalandrum, por Escalectric.

-Álbum artista pop urbano: Emilia, por .mp3.

-Álbum música electrónica: Evlay, por 333.

-Álbum de música clásica: Melina Marcos, por Dos siglos de música / Compositoras argentinas: volumen 2.

-Álbum en vivo: Divididos, por Divididos en Vélez - Agradecer y seguir.

-Álbum de rock pesado / punk: Barro, por Constimordor.

-Álbum grupo de cuarteto: Cachumba, por Arriba las palmitas.

-Diseño de portada: Evlay, por 333. Diseñadora: Paula Fernández.

-Álbum Artista de Folklore: Maggie Cullen por Canciones del viento.

-Grabación del año: Fito Páez, Andrés Calamaro y Mateo Sujatovich por La Rueda Mágica.

-Álbum Orquesta y/o Grupo de tango y/o Instrumental: Quinteto Negro La Boca, por Cicatrices.

-Álbum grupo de rock: El mató a un policía motorizado por Súper terror.

-Mejor colaboración: Bizarrap y Shakira por Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53.

-Álbum de Reggae / Ska: Ska Beat City por Ska Beat City sings Jamaica.

-Mejor canción de rock: Divididos por San saltarín.

-Álbum Grupo Tropical: Los Charros por Los Charros 30 años.

-Canción de Pop: Diego Torres por Mejor que ayer.

-Artista Álbum de Tango: Guillermo Fernández por El cantor de tangos.