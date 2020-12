Para recordarlo repasando su obra, armamos una lista de canciones de John Lennon.

Nos ayudan amigos y conocidos vinculados de una u otra manera a la música. Seleccioné videos con traducción al español, pido disculpas por ello, intento incluir a quienes no conocen las letras.

El primero en respondedor fue Juan Iñaki , gran cantante, un artista sensible ..

Juan no se reconoce "beatlemaníaco" sin embargo dice ... La canción que más me gusta de Lennon y Mc Cartney es "Across the universe". Me conmueve la repeticion de la frase, como un mantra "nada cambiará mi mundo", como un refugio posible ante la hostilidad ...

The Beatles - Across The Universe (Sub. Español)

María Eugenia Acotto , gran cantante de tangos, docente y columnista del programa "La ciudad donde vivimos" dice ...

"Me gusta mucho " Yesterday " ... Me transporta a algún lugar bello cuando la escucho ..."

The Beatles - Yesterday (Traducida al Español)

Bren Coll cantante y compositora se explaya sobre su elección ...

Bren dice Mi preferida es Mujer

Es un disco de la década del 80’, yo nací a finales de esta década pero mi madre escuchó mucha música y entre sus artistas favoritos estaba Lennon.

Soy muy fan de su carrera como solista, de su amor con Yoko, de su preocupación por darle al mundo un instante de paz con sus canciones, pero sobre todo su sinceridad con él mismo.

Esta canción es amor, algo que en esta oscuridad de la pandemia necesitamos aunque sea recordarlo, saber que existe y buscarlo.

John Lennon Woman Subtitulado En Español

Hadrián Ávila Arzuza, Director del Teatro San Martín, Director de la Orquesta Sinfónica de la UNC, también elige su favorita."Me gusta Watching the wheels"

Hadrian fundamenta: El álbum Double Fantasy (donde está Watching the wheels) es muy espontáneo, tiene una voz propia, con personalidad. Me gusta por eso.

Sin quitarle mérito a The Beatles, por supuesto, que marcaron una época y siguen siendo una influencia hasta el día de hoy.

Esta canción también fue elegida por el saxofonista Michi Quiroga.

John Lennon - Watching the Wheels (Subtitulada en Español)

Eugenia Almeida escritora, comunicadora, difusora de cultura y columnista de 102.3 FM, programa "Mirá quién habla" elige: Beatifull boy

Eugenia dice: " Beautiful boy: porque le da una nueva fuerza al tono de una canción de cuna, como un mantra que sostiene. Porque dice cosas que -además de a un hijo- uno podría decirse a sí mismo, en distintos momentos de la vida..."

Y Enrico Barbizi, músico compositor elige la misma canción

Enrico explica: "Beautiful Boy" me conmueve porque es muy íntima y, a la vez, muy potente. Es otra cosa, diferente en sonoridad y composición a The Beatles!!!! Y está cantada por un Lennon padre para su hijo...!

John Lennon- Beautiful Boy (lyrics/subtitulos español e ingles)

José Ávila, musicalizador de Radio Universidad y 102.3 FM; conductor del programa Furia Nacional dice: Mi favorita es "Just Like Starting Over"

José cuenta el porqué de su elección: "Just Like Starting Over "del disco Double Fantasy de 1980. Tal cual reza el título de la canción Lennon le propone a su amor de toda la vida comenzar de nuevo. La canción cuenta la historia de una pareja de muchos años a la que el autor le propone comenzar una nueva vida , relacionarse de otra manera, hacer un viaje ... Hemos envejecido aunque nuestro amor es especial, vamos a arriesgarnos a volar. La culpa no es de nadie ... el tiempo pasa volando. Además la melodía es hermosa. Como empezando de nuevo.

John Lennon-(Just Like) Starting Over (Subtitulada en Español)

Carlos "Pecas" Soriano, médico, poeta, sensible, elige "Imagine" porque es una canción de amor y esperanza en el ser humano, dice...

La misma canción fue elegida por el cantante, docente y compositor Lula Fernández, a quien lo sorprendimos feliz por haber actuado la noche del sábado y preparando un nuevo show titulado "Buscando el flow" en algún lugar de las sierras: Cabalango o San Marcos Sierras...

Con respecto a la canción elegida dice Lula: Me parece muy importante el mensaje de paz que tiene esa canción: Imagine

También coincide en la elección la cantante de tango y folklore: María Fernanda Juárez.

Imagine - John Lennon // sub. español

Lucas Fernández, periodista, escritor, conductor del clásico de Radio Nacional "Mama Rock" cuenta que está listo para salir su libro "Historias de Vox Dei" co-escrito con Nestor Petruccelli.

Sobre John Lennon Lucas dice: "God "y "Mother" me parecen dos tremendas letras ,

Y si hablamos de su etapa Beatle creo que In my life y Strawerry fields forever.. son dos grandes canciones casi autobiograficas que hablan de su Liverpool natal

Strawberry Fields Forever - The Beatles (Subtitulada)

"God" también fue elegida por el bandoneonista y Director de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana: Damián Torres.

Recordamos que Damián y su Quinteto hicieron una versión exquisita de In my life (Lennon y Mc Cartney) combinada con Recuerdo de Osvaldo Pugliese, que recomendamos escuchar..

Aquí su favorita de Lennon.."God"

John Lennon-God (subtitulada español)

Dos excelentes cantantes: Mery Murúa y Guadalupe Gómez eligen Woman, coinciden en su elección con Bren Coll, antes citada.

También Woman es la favorita de Martín Mamonde, integrante del grupo La Cruza VL que el próximo viernes lanza su tercer CD "El vivo de la Cruza VL".

Guadalupe Gómez

Mario Luna , locutor, conductor, docente, impulsor del Festival de Rock de La Falda y uno de los primeros en traducir las canciones de Lennon al español en forma simultánea por radio...

Mario , a quien sorprendimos dando clases en día feriado elige: "Imagine", según sus propias palabras: " por el enorme valor simbólico que encierra al manifestar la ilusión de un mundo sin grietas por cuestiones políticas o religiosas, un mundo más solidario y justo y una humanidad más amable e igualitaria sin discriminaciones, sin hambre y sin pobrezas".

También indica como otra de sus preferidas "Mother" por el desgarrador relato de su truncada relación con su madre que murió cuando él tenía 17 años en un accidente automovilístico y le recrimina "Madre, vos me tuviste, pero yo no te tuve a vos"

John Lennon-Mother-subtitulos en español(izzy)

y "Dale a la paz una oportunidad" por ser un testimonio de protesta ante las guerras

John Lennon Give Peace A Chance - Mejor Subtitulada