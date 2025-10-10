Este jueves 9 de octubre de 2025 se convirtió en una fecha histórica para la música argentina: Charly García publicó “In the City”, una versión renovada de su tema “In the City That Never Sleeps”, incluido originalmente en Kill Gill, con la participación vocal del británico Sting.

La colaboración se viene gestando desde instancias íntimas: ambos artistas se reencontraron cuando Sting visitó Buenos Aires en febrero de 2025, previo a sus conciertos allí, y comenzaron a tramitar la idea tras conversar en camarines. En ese marco, Dominic Miller, guitarrista de Sting (y de origen argentino), colaboró activamente con guitarras en la grabación.

La producción del tema cruzó continentes: las tomas de García se registraron en Buenos Aires con el ingeniero Matías Sznaider, mientras que las voces de Sting y Dominic Miller fueron grabadas en Estados Unidos bajo la dirección de Tony Lake. El máster final estuvo a cargo de Ted Jensen en Sterling Sound.

Para celebrar el lanzamiento, Charly organizó un evento de preescucha en su sala de ensayo en “La Fábrica”, ubicada en Palermo/Chacarita/Villa Crespo, donde reunió a periodistas, amigos y músicos. Luego la fiesta continuó en ese mismo espacio con invitados del ambiente artístico.

El videoclip, dirigido por Belén Asad en Buenos Aires y por Maximilian Stafford para la parte de Sting en Nueva York, refuerza la estética urbana del tema: se los ve a Charly recorriendo la ciudad porteña en un taxi antiguo, mientras Sting viaja por calles neoyorquinas con su yellow cab. También aparece Dominic Miller tocando en una estación de subte.

En palabras de los autores:

Charly comentó: “Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show… Era un tema que ya había escrito y que, además de ser en inglés, me pareció perfecto para la voz de Sting en el estribillo.”

Sting expresó su emoción al participar: “Es un honor cantar con Charly… Fue divertido arreglar y combinar las armonías… le sirvieron a la canción.”

“In the City” ya está disponible en plataformas digitales y también fue editada en formato vinilo simple.

Con este lanzamiento, Charly García y Sting no solo reversionan una canción de su propio repertorio, sino que escriben un puente artístico que conecta ciudades, generaciones y estilos musicales.